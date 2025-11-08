DeepSeek vs ChatGPT – två AI-jättar, två helt olika filosofier

DeepSeek och ChatGPT dominerar AI-världen 2025 – men de är byggda för helt olika ändamål. DeepSeek lockar med öppen källkod, låg kostnad och blixtsnabb kodanalys, medan ChatGPT-5 briljerar i naturligt språk, multimodalitet och användarvänlighet.

Vi jämför deras arkitektur, prestanda och användningsområden för att hjälpa dig välja rätt. För utvecklare och analytiker är DeepSeek ofta förstahandsvalet. För kreatörer, skribenter och kommunikatörer är ChatGPT svårslaget. Läs hela jämförelsen för att se vilken modell som passar just ditt arbete bäst.

👉 Jämförelse och allt du behöver veta om DeepSeek vs ChatGPT