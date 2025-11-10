ChatGPT-5 förklarat – vad som verkligen har ändrats

ChatGPT-5 är snabbare, smartare och bättre integrerad än tidigare versioner. Med en helt ny “router”-arkitektur växlar den mellan olika specialiserade modeller för att optimera svaren – vilket förklarar varför tonen och kvaliteten ibland varierar.

Vi förklarar vad som är nytt, varför det känns annorlunda och hur du får ut maximalt av den nya modellen. Med rätt inställningar och smart promptning kan du låsa upp GPT-5:s verkliga potential. Läs hela guiden för att förstå hur ChatGPT-5 fungerar – och hur du kan utnyttja det till din fördel.

👉 Allt som är nytt i ChatGPT-5