Googles Pixel Tablet mangler en Pixel Pen, men den kommer kanskje snart

Googles Pixel Tablet hadde en påfallende mangel på tilbehør ved lanseringen, men i en ny melding hevdes det at dette nettbrettet snart kan få sin egen penn og et tastatur.

Selv om Pixel Tablet nylig ble lovpriset for å være blant de mest høyprofilerte enhetene som støtter Universal Stylus Initiative – noe vi ser mer på nedenfor – var det eneste tilbehøret som kom ved lanseringen dets temmelig imponerende Speaker Dock.

Men Android Authority mener at dette er i ferd med å endres. De første bevisene dukket opp i et Twitter-innlegg fra tipseren Kamila Wojciechowska i mai, der det ganske enkelt sto «Stylus for Pixel Tablet» og «Keyboard for Pixel Tablet», men det bidrar ikke akkurat med så mange opplysninger.

"Stylus for Pixel Tablet"May 29, 2023 See more

Men det er dukket opp ytterligere bevis for at dette tilbehøret faktisk kommer, og kanskje ganske snart. Dette stammer fra Google selv.

Android Authority melder om at utvikleren Pratyush oppdaget ledetråder i den nyeste demoversjonen av appen Pixel Retail, der kodelinjer henviser til et «Keyboard for Pixel Tablet» og en «Pen for Pixel Tablet».

Det gjenstår ennå for Google å offentliggjøre tilbehør i form av penn eller tastatur, men det vil ikke akkurat komme som en overraskelse om de snart gjør det. Deres forrige nettbrett, Pixel Slate, støttet begge. De som har brukt Googles Pixelbook en del, vet at selskapet også produserer glimrende tastaturer – noe som kommer til uttrykk med modellene Pixelbook og Pixelbook Go .

Når Google et nytt publikum?

Våre engelske kolleger konkluderte i sin anmeldelse av Pixel Tablet med at enheten er litt lite ambisiøs. Et tastatur ville gi den litt mer tyngde, men du vil kunne gjøre mye av det samme ved å benytte et trådløst tastatur.

Men hva med en penn? Den kunne åpne Pixel Tablet for et helt nytt publikum av kreatører. Og i tillegg til meldingen vi nevner ovenfor, må vi merke oss at Google oppfører støtte for Universal Stylus Initiative i spesifikasjonene for Google Tablet – noe som også understøttes av den seneste pressemeldingen fra USI.

«Den nye nettbrett-støtten for USI fra Amazon og Google er en ny milepæl for standarden, ettersom vi fortsetter veksten til nye enheter og operativsystemer», sa Alexander Erdman, leder for USI. «Vi er meget begeistret over å se at USI-spesifikasjonene er tatt opp i enheter som kjører Android, samtidig som vi arbeider for en enhetlig bransjestandard for en aktiv digital penn».

Selv om USI-penner typisk brukes til nettbrett med operativsystemet ChromeOS, og Android-nettbrett som Samsungs Galaxy Tab S8-serie foretrekker proprietær teknologi, kan utviklingen likevel være i ferd med å snu. Nå som Google og Amazon har kastet seg på bølgen, kan et skifte i USI-retning være underveis for Android. Dermed vil plattformen kunne bli mer tiltrekkende for kreatører som normalt har gravitert i Apples mer pennevennlige retning. En egen penn dedikert til Pixel Tablet vil kunne bidra positivt i så måte. Nå venter vi bare på at Google skal komme med en offentlig kunngjøring.