Setter opp prisene før Black Friday

Årets Black Friday finner sted 24. november, etterfulgt av Cyber Monday 27. november, men som vanlig slipper noen forhandlere noen tidlige tilbud allerede i oktober. Vi forventer å se rekordlave priser på OLED-TV-er, kjøkkenapparater, robotstøvsugere med mer.

Noe vi opplever i forkant av Black Friday hvert eneste år, er imidlertid at prisene på mange varer økes ganske kraftig. Næringslivsavisen E24 kan fortelle at Prisjakt melder om at det aldri har vært flere prisøkninger i forkant av Black Friday enn nå i 2023.

Tilbudene som markedsføres i forbindelse med Black Friday beregnes ut fra hva produktene er blitt solgt for tidligere. Forbrukertilsynet følger disse tilbudene nøye, og de er ikke alltid like tilfreds med det forhandlerne fremstiller som gode tilbud.

Forbrukertilsynet skriver at de gjennomførte en tilsynsaksjon i forbindelse med Black Friday 2022. Målet var å kartlegge om førprisene det ble operert med faktisk var virkelige. Der fant de at flere av de store aktørene brøt markedsføringsloven. Selv undersøkelsen var rettet mot forhandlere av kjøkkenutstyr, er det liten grunn til at aktører innen andre kategorier oppfører seg så veldig annerledes.

Unødvendig høye priser

Derfor har Prisjakt fulgt nøye med på prissettingen av varer de seneste ukene. Prisjakt følger mange millioner produkter som forhandles i det norske markedet. I oktober ble hele 33 prosent av disse produktene satt opp i pris. Dette gjelder så mange som 2 millioner forskjellige produkter.

Hele 800 000 varer, 13 prosent av totalutvalget, fikk en prisoppgang på mer enn 10 prosent.

– Det er en foruroligende, negativ trend, hvis vi sammenligner med tre foregående år. Den nye markedsføringsloven har gjort at vi har fått høyere priser i oktober, da butikkene vil ha en høy førpris å sammenligne sine rabatter mot på Black Friday, sier Christoffer Reina, sjef for Prisjakt Norge.

Reina kan også fortelle at nordmenn planlegger å handle mer under årets Black Friday enn i fjor. Om fjorårets salg sa han at det rett og slett ikke innfridde, så det er godt mulig at forbrukerne vil slå seg mer løs i fjor. Det er trange økonomiske tider, og det er kanskje nettopp derfor folk er ekstra ivrige etter å spare i år.

1. oktober 2023 trådte nye markedsføringsregler i kraft. For at en førpris skal kunne regnes som reell, er det nye kravet at den annonserte førprisen må være den laveste prisen produktet har hatt de seneste 30 dagene før kampanjen.

Så mange som 6 av 10 forbrukere stoler ikke på Black Friday-tilbudene de blir servert, melder E24.



Hva kan du gjøre med det?

Flere forhandlere har hentet frem varer som de har holdt av spesifikt til denne dagen. Og prisene vil ha variert såpass mye i årets løp at det er vanskelig for vanlige forbrukere å henge med i svingene på hva som er tilbud og ikke. Dermed er det også vanskelig å vite om man gjør et godt kjøp eller ikke.

Hold øynene åpne

Bruk gjerne prissammenligningssider til å sjekke hvordan prisen på et bestemt produkt har utviklet seg over tid. Da vil du fort finne ut om prisen på et produkt ble satt opp i forkant av Black Friday, slik at tilbudene som fremmes under kampanjen ser bedre ut enn det egentlig er.

Handle kun fra seriøse nettbutikker

Det er også viktig å holde seg til seriøse nettbutikker. Forbrukerrådet har en liste over nettbutikker som du bør styre unna, og denne kan du gjerne sjekke om du kommer til en nettbutikk som virker mistenkelig.

Hold deg oppdatert på ekte tilbud

Så lenge du klarer å unngå lure-tilbudene, kan du gjøre noen skikkelig gode kjøp.