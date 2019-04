Test: Woolnut MacBook-sleeve

Hvis du ønsker å ta med deg MacBook'en på tur, eller bare til og fra kontoret, trenger du beskyttelse. Du har kanskje en laptop-veske fra Elkjøp som du putter den i, men oppi der ligger kanskje en penn eller to, diverse annet veskesnadder som i verste fall kan ripe opp overflaten på Mac'en. Det ønsker man jo ikke, og det er da det tettsittende futteralet kan bli nyttig.

Den svenske produsenten Woolnut lager MacBook-sleeves og iPhone-deksler av lær og ullfilt. De har satset på materialer av topp kvalitet, bærekraftig utvinning og miljøvennlig produksjon. Designet på produktene er minimalistisk – enkelt uten unødvendige duppeditter, og kombinasjonen av lær og ullfilt er nydelig.

Bilde 1 av 3 Foto: TechRadar (Image: © TechRadar) Bilde 2 av 3 Foto: TechRadar (Image: © TechRadar) Bilde 3 av 3 Foto: Woolnut AB (Image: © Woolnut AB)

Du kan velge mellom to forskjellige farger på futteralet, konjakk-brun eller sort. Den sorte varianten blir nok litt mer tander enn den brune, og har lett for å tiltrekke seg synlige flekker av ymse slag. Men drar man over med en lett fuktig klut, bør flekkene forsvinne fort.

God Mac-match

Futteralet kan virke litt trangt til å begynne med, skriver Woolnut på sin hjemmeside. Og det gjør det. Men det føles ikke feil. MacBook'en kommer seg lett inn i sleeve'n, sitter godt når den er på plass, og fiskes ut igjen uten problemer. Du skal være ganske slapp i muskulaturen for ikke å klare å dra maskinen ut igjen. Samtidig er det godt å vite at den ikke er i stand til å skli ut av seg selv.

Det er nemlig ingen glidelås eller lukkemekanisme på futteralet. Det bidrar selvfølgelig til å ivareta det stilrene uttrykket, så det er ikke noe savn. Men man kan lure på om Mac'en er godt nok beskyttet på den åpnede siden av futteralet. Lær og ull legger seg så vidt rundt maskinen på utsiden, og føles litt snaut, selv når maskinen presses lengst inn i futteralet.

Men ifølge Woolnut går materialene seg til med tiden. Hva annet tiden vil fortelle om Woolnuts MacBook-futteraler gjenstår å se. Foreløpig er det ingen større tegn til misnøye, verken fra den heldige MacBook'en eller maskinens beskyttende eier.

Så var det prisen, da ...

Woolnut ønsker å tilby premium kvalitet til en rimeligere penge enn konkurrentene. Men uavhengig av hva konkurrentene måtte ta seg betalt, føles 835 kroner mer enn nok for et Mac-futteral. Her betaler man åpenbart for den eksklusive følelsen som produktet oser av, og selvsagt ekstra for det minimalistiske, elegante uttrykket. Om du bare er ute etter beskyttelse finnes det selvsagt rimeligere alternativer.