Test: Apple MacBook Air (2018)

Apples MacBook Air (2018) er ikke en dristig gjenskapning av den ikoniske originalen MacBook Air, utvilsomt den første «Ultrabook» noensinne, men den har med seg tilstrekkelig mange nye funksjoner og oppgraderinger til å bli den beste MacBooken av de rimeligere modellene.

Årets utgave omfatter oppgradert maskinvare, en kraftig forbedret skjerm og et tynnere og lettere design som gjør den enda mer bærbar, slik at den endelig rettferdiggjør «Air»-navnet.

Disse kjærkomne oppgraderingene kommer imidlertid med et lite aber, nemlig at MacBook Air (2018) er den dyreste MacBook Air så langt. Selv om MacBook Air fremdeles er en av de rimeligste måtene å skaffe seg en MacBook på, er spørsmålet likevel om de nye egenskapene rettferdiggjøre den nye prislappen.

Spesifikasjoner Her er konfigurasjonen til den MacBook Air TechRadar fikk tilsendt til test: CPU: 1,6 GHz Intel Core i5-8210Y (2 kjerner, 4 tråder, 4 MB cache, opptil 3,6 GHz)

Grafikkort: Intel UHD Graphics 617

RAM: 8 GB (2,133MHz LPDDR3)

Skjerm: 13,3-tommer, 2560 x 1600 retina-skjerm (LED belyst bakfra, IPS)

Lagringsplass: 256 GB PCIe SSD

Porter: 2x Thunderbolt 3 (USB-C), 3,5 mm hodetelefoninngang

Tilkobling: 802.11ac Wi-F, Bluetooth 4.2

Kamera: 720p FaceTime HD webkamera

Vekt: 1,25 kg

Størrelse: 30,41 x 21,24 x 1,56 cm, B x D x H

Pris og tilgjengelighet

Dette er den høyest prisede MacBook Air i modellens historie, og selv om mange håpet den skulle legge seg rundt den overkommelige prisen til de forrige MacBook Air-modellene, er den fortsatt den rimeligste målt etter nyprisen.

For alle som er skuffet over Apples høye (og stigende) priser for enhetene sine, er det nok ingen trøst å hente her, da inngangsprisen for MacBook Air (2018) er lagt på 13. 490 kr.

Til denne prisen får du en åttende generasjons Intel Core i5-prosessor, 8 GB RAM og 128 GB SSD-lagring innenbords. Dette kan rekonfigureres, men prisen øker naturligvis ytterligere når du oppgraderer noe, for eksempel RAM og lagringsplass, der maksimumsverdiene nå er henholdsvis 16 GB og 1,5 TB.

Det finnes også en dyrere forhåndskonfigurert MacBook Air til 15.690 kr, som leveres med 256 GB SSD, men som ellers er konfigurert med de samme komponentene. Altså øker prisen med 2 200 kr for 128 GB ekstra lagringsplass. Selv etter Apples standard er dette en latterlig pris, og du slipper billigere unna ved heller å kjøpe en ekstern lagringsenhet.

Hvis du vil rekonfigurere MacBook Air, kan du doble dens RAM til 16 GB ved 2 133 MHz, og du kan øke lagringsplassen til 512 GB SSD, eller til 1,5 TB, og hver av disse rekonfigureringene vil koste deg noen tusenlapper.

Ingen andre komponenter kan endres i Apple MacBook Air 2018, hvilket innebærer at du er fastlåst til det skuffende valget av en 1.6 GHz dual-core 8. generasjons Intel Core i5-prosessor. Det demonstrerer også Apples sykt høye priser for lagringsplass. Vi har ikke forsøkt å ta MacBook Air fra hverandre, men vi vil anta at det er ekstremt vanskelig å åpne den opp og selv installere en større (og rimeligere) SSD.

Hvis du ikke trenger så mye lagringsplass, og heller benytter deg av skytjenester til det meste, er ikke dette noe stort problem. Men for dem som trenger mye lokal lagringsplass, er det fort gjort at MacBook Air kan bli et kostbart valg, med mindre, som vi nevnte ovenfor, du skaffer deg en ekstern lagringsenhet.

Markedet for førsteklasses laptoper i 13-15.000-kronersklassen er mer konkurransepreget en noensinne, der noen bemerkelsesverdige maskiner dominerer i dette prissjiktet, i hovedsak inspirert av den opprinnelige MacBook Air.

Med en pris på 13.490 kr konkurrerer MacBook Air med en rekke glimrende Windows-maskiner, for eksempel Dell XPS 13 og Huawei MateBook X Pro , som begge tilbyr kraftigere komponenter og praktfulle skjermer til lignende priser. Der MacBook Air tidligere var den utvilsomt beste laptopen på dette pristrinnet, kjemper den i motvind om den skal vinne den benevnelsen tilbake. Med disse konfigurasjonene vil den dessverre ikke klare det.

Naturligvis er XPS 13 og MateBook X Pro bare aktuelle alternativer om du er beredt til å bytte til Windows 10. Hvis du har giftet deg med macOS og Apples økosystem, representerer Apple MacBook Air (2018) den rimeligste måten å skaffe deg en ny Apple MacBook på. Men det betyr ikke dermed at den gir deg mest for pengene.

Du må ut med 6000 kr mer for en 13-tommers MacBook Pro 2018 , en maskin som har mer lyssterk skjerm og kraftigere komponenter. For enkelte vil dette kanskje være et mer forlokkende valg, ettersom de får en MacBook med bedre ytelse.

Design

Da den første MacBook Air ble lansert for ti år siden, hadde dens design en voldsom virkning i laptop-markedet, ettersom den viste at du kunne få en kraftig og funksjonsspekket laptop i et slankt og lett design.

Man kan med rette hevde at MacBook Air provoserte Intel og de konkurrerende laptop-produsentene til å skape laptop-kategorien Ultrabook , en gruppe førsteklasses enheter som setter kraft, stil og et slankt og lett design i førersetet.

Ettersom det opprinnelige designet til MacBook Air hadde en så sterkt innflytelse på markedet, håpet du nok at Apple til dens tiårsjubileum hadde skapt et like revolusjonerende design. I så fall vil du nok bli en tanke skuffet over designet til MacBook Air (2018), ettersom Apple har valgt den trygge linjen.

Selv om dette betyr at dette ikke er en like markedsdefinerende laptop, slik forgjengeren var det, preges den av det ikoniske slanke og lette designet, og drar dessuten nytte av noen viktige forbedringer der det gjelder.

Altså er MacBook Air (2018) blitt krympet med 50 prosent sammenlignet med originalen, noe som har gjort en allerede slank og lett laptops eleganse enda mer imponerende, med dimensjonene 30,41 x 21,24 x 1,56 cm. Maskinen er fortsatt kileformet, så den smalner av til 4 millimeter på det tynneste.

Noe vi bemerket da vi skrev om førsteinntrykket av nye MacBook Air, er at den nye laptopen har samme bredde og dybde som en 13-tommers MacBook Pro, samtidig som den også er litt slankere og lettere.

Den reduserte størrelsen og vekten til nye MacBook Air har ikke gått på bekostning av egenskapene. Du får fortsatt en 13,3-tommers skjerm (mer om det litt senere), og den leveres med styrket maskinvare, som vi nevnte ovenfor, blant annet en åttendegenerasjons dual-core Intel Core i5-prosessor og 8 GB RAM, noe som kan oppgraderes til 16 GB.

På portfronten får du to USB-C (Thunderbolt 3)-porter på venstre kant av MacBook Air. Begge kan brukes ved opplading, og vi er glade for at Apple fortsetter å bruke USB-C-formatet ved lading, slik at enheten blir langt mer brukervennlig og fleksibel.

Noe vi var bekymret over i starten var den kjensgjerningen at begge USB-C portene er plassert på samme side, og ganske tett sammen. Dette innebærer at når du setter Apple MacBook Air til lading, ligger den andre USB-C-porten en tanke for nært inntil til at du kan koble opp andre enheter med mindre du har en adapter. Ved heller å ha én USB-C på hver side, slik som på Dell XPS 13, ville denne situasjonen ha vært unngått, samtidig som du ville ha fått større valgfrihet ved lading.

Dette vil imidlertid ikke by på problemer for de fleste, og vi er glade for at Apple ha forflyttet seg til USB-C på den nyeste MacBook Air. Det bidrar til å gi maskinen dens tynne kropp, samtidig som det fremtidssikrer laptopen ved å gjøre den kompatibel med nåtidige og fremtidige eksterne enheter med USB-C.

Hvis du er avhengig av eldre eksterne USB-enheter, trenger du en dongle eller dokk for at de skal kunne fungere sammen med Apple MacBook Air (2018). Dette er helt opplagt irriterende, men snart vil du nok oppleve at du må gjøre dette med de fleste moderne laptoper, særlig de dyrere slanke og lette Ultrabook-modellene.

De to USB-C-portene representerer helt klart et trinn opp fra den enslige USB-A-porten på tidligere MacBook Air-modeller. Til slutt har du langs maskinens høyre kant en 3,5 millimeters hodetelefonutgang, noe man stadig sjeldnere ser på Apple-produkter.

Apple MacBook Air har dessuten et redesignet tastatur som bygger på Apples tredjegenerasjons sommerfuglmekanisme, noe Apple hevder gir tastene fire ganger bedre stabilitet enn på vanlige laptop-maskiner, og dessuten byr på bedre komfort og responsivitet.

I løpet av den tiden vi fikk med Apple MacBook Air, opplevde vi at det tar litt tid å venne seg til tastaturet, særlig om du går over til denne fra en eldre MacBook Air, men straks fingrene blir vant til tastene, viser det seg å gi en temmelig behagelig skriveopplevelse.

Tastene er svært grunne, så du får ikke den samme responsen som fra andre laptop-tastaturer, men det er en pris du må betale for et slikt slankt design. Det kommer dessuten et tilfredsstillende «klikk» når du trykker ned tastene, noe som samtidig gjør skrivingen litt mer støyende enn på tidligere modeller.

Omtalen av et «sommerfugltastatur» kan uroe enhver som har sett flommen av meldinger om hvordan det hadde oppstått problemer med sommerfugltastaturet på noen MacBook-er . Apple har ikke kommet med opplysninger om hvorvidt de har gjort noen endringer på tastaturets sommerfuglmekanisme for å forebygge fremtidige problemer, og selv om det er for tidlig å kunne melde om at eiere av Apple MacBook Air (2018) har opplevd problemer med dette, ville en slik forsikring fra selskapet ha virket beroligende.

Tiden vil vise om den sommerfuglmekanismen som benyttes i dette tastaturet lider av de samme problemene som de tidligere generasjonene, men vi håper at Apple har tatt tak i mange av klagene når de har utviklet denne tredje generasjonen av konseptet.

MacBook Air har også innebygget Touch ID, slik at du kan logge deg inn på laptopen med fingeravtrykket ditt. Det er en nyttig og tidsbesparende egenskap, og den gjør påloggingen på MacBook Air (2018) rask og enkel. Som med andre Mac-enheter med Touch ID, virker funksjonen godt, og leser av fingeravtrykket og logger på uten vanskeligheter.

Selv om du får Touch ID, får du ingen Touch Bar – denne tynne skjermen som er lagt langs tastaturet på noen MacBook-modeller. En Touch Bar vil ikke være et stort savn, tenker vi, ettersom funksjonstastene som ligger øverst på tastaturet er mer enn tilstrekkelig for å gi hurtig adgang til diverse verktøy.

Selv om innfatningen har krympet, har Force Touch-trackpaden faktisk blitt større, og den er nå 20 % større enn standardutgaven på tidligere MacBook Air-modeller, noe som gir mer rom for gester og til å flytte pekeren omkring. Du har ikke lyst til å vende tilbake til en mindre trackpad når du har brukt denne. Og til forskjell fra tidligere MacBook Air-modeller, går trackaden her i flukt med skroget, og det krever bare forsiktige trykk for at den skal registrere klikk. Det gir en langt mer komfortabel, mer stillferdig opplevelse.

Ved å bruke resirkulert aluminium er dette ifølge Apple blitt den grønneste MacBooken noen gang, og selv om dens helstøpte design er fremstilt av metallspon fra tidligere maskinenheter (noe som innebærer at Apple ikke har trengt å grave ut og bearbeide ytterligere råmaterialer), og det er ingen sår eller merker på den. Denne gir den samme eksklusive følelsen som vi er vant til fra MacBook Air, men bare grønnere. Apple har fortalt oss at de har oppnådd dette ved bruk av egenansatte metallurger, som har arbeidet heltid med å passe på at den nyutviklede kroppen i resirkulert aluminium tilfredsstiller Apples strenge designstandarder.

Det enhetlige skallet til MacBook Air (2018) er skåret ut fra en massiv aluminiumsblokk, noe som gir et veldig solid inntrykk til tross for den slanke formen. Det er en imponerende maskin å holde i, og den reduserte størrelsen og vekten gjør den imponerende lett å bære omkring, samtidig som den er tilstrekkelig robust til at du lett kan legge den i ryggsekken og ta den med deg når du er på farten.

Høyttalerne er også blitt forbedret, og tross den beskjedne størrelsen, yter de dobbelt så mye bass som på de eldre modellene i tillegg til å levere 25 prosent høyere volum.

Sikkerhetsbrikken T2, som er innebygget i MacBook Air og bringer med seg en rekke sikkerhetsegenskaper, bidrar i tillegg også til høyttalernes stereobredde. Tanken er at dette gir en følelse av at høyttalerne er plassert lengre fra hverandre enn de faktisk er. Vi testet ut dette med noen filmer, og det høres tydelig når lyden beveger seg fra den ene siden til den andre, men det er ikke i nærheten av et skikkelig lydoppsett med stereohøyttalere plassert på hver sin side av et rom.

Uansett er lyden klar, med et svært godt spenn, og de lyder dessuten bra på høyt volum. Disse høyttalerne yter en imponerende lydkvalitet som er sjelden på slanke og lette laptoper. Sammen med den oppdaterte og forbedrede høyoppløste skjermen, gjør den forbedrede lyden MacBook Air til en glimrende laptop til filmtitting og musikklytting.

Et oppsett med 720p FaceTime HD-kamera og tre mikrofoner bidrar til at video- og stemmeoppringninger både ser og høres bra ut, selv om oppløsningen til en viss grad virker utdatert når man sammenligner med konkurrentenes 1080p-webkameraer.

Apple tilbyr dessuten MacBook Air i flere farger: Space Gray, Gold og den tradisjonelle Silver. Men de har droppet den lysende Apple-logoen til fordel for en i krom – med det tynne designet hadde man ikke plass til dette klassiske designsmykket.

Selv om designet ikke er så revolusjonerende som på den originale MacBook Air, har Apple alt i alt tatt noen imponerende steg for å forbedre utseendet og inntrykket ved den nye MacBook Air.

Skjerm

Skjermen til Apple MacBook Air (2018) er det området hvor Apple utvilsomt har gjort de største, og mest kjærkomne, forbedringene. Selv om det totale omfanget til nye Apple MacBook Air er krympet sammenlignet med tidligere modeller, forblir skjermen like stor som før, med sine 13,3 tommer.

Dette oppnådde man ved å krympe innfatningen rundt skjermen, og det innebærer ikke bare at nye Apple MacBook Air er mindre og mer bærbar enn sine forgjengere, men det betyr også at skjermen stikker seg mer ut når du bruker maskinen.

Skjermens proporsjoner er som før, 16:10, men her opphører også likheten med eldre MacBook Air-skjermer.

Apple MacBook Air (2018) er den første Air-maskinen som leveres med retinaskjerm, med en oppløsning på 2560 x 1600 bildepunkter. Dette gir en pikseltetthet på 227 piksler per tomme (ppi), noe som er litt hvassere enn MateBook X Pro, som enkelt utklasser den rimeligste utgaven av XPS 13.

Den nye retinaskjermen gir MacBook Air fire ganger så høy oppløsning som tidligere MacBook Air-modeller. Spranget fra oppløsningen på 900p på de tidligere MacBook Air-modellene til retina-oppløsningen er svært imponerende, og dette er trolig det første du vil merke deg når du åpner og starter opp nye MacBook Air. Alle som har opplevd at den lavere oppløsningen til tidligere MacBook Air-modeller var litt knapp å arbeide med, vil virkelig sette pris på dette spranget i oppløsning.

Dette plasserer faktisk skjermen til MacBook Air på nivå med den dyrere MacBook Pro, som har den samme skjermstørrelsen på 13-tommersmodellen. Imidlertid har ikke MacBook Air True Tone-teknologien, som er utviklet for å justere fargene på skjermen slik at de vises mer sannferdig, avhengig av lyset i omgivelsene dine. Skjermen til MacBook Air oppleves heller ikke som like lys som på MacBook Pro.

Apple har også dramatisk forbedret innsynsvinklene til den nye skjermen i årets MacBook Air. Dette har vært et av de største irritasjonsmomentene ved bruk av eldre MacBook Air-modeller, i den grad at man bare ved å vippe skjermen litt bort fra ansiktet gjorde det nærmest umulig å sa hva den viste. Dette er ordnet på MacBook Air 2018.

Det var bare ved de mest ekstreme vinklene vi så mye refleksjon fra det antiglinsende glasset som beskytter LCD-skjermen. Fargenøyaktigheten har også fått seg en overhaling til årets MacBook Air, med et bredere fargespekter, som kan vise 48 % flere fargenyanser enn tidligere utgaver av MacBook Air. Det innebærer at særlig fotografier ser skarpe og fargesterke ut på den nye MacBook Air-skjermen.

Den nye MacBook Air-skjermen er utvilsomt den mest imponerende oppgraderingen, og med den økte oppløsningen gir denne startmodellen av MacBook et førsteklasses inntrykk, mens både media og foto ser langt bedre ut enn noen gang.