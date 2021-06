Vi har testet Samsung Q70T QLED TV

Samsung Q70T QLED-TVen byr på den samme avanserte oppskaleringen og bildebehandlingen som sine dyrere søsken. Den er et fristende kjøp for moderne gamere og seere som ofte ser på TV i lyse rom.

Samsung Q70T QLED-TVen kan skilte med mange av de samme egenskapene som Samsungs dyrere QLED 4K-modeller, men den koster mindre. Det gjør den til et godt kjøp for deg som ikke vil bruke en formue på flaggskipet Samsung Q95T.

På tross av et design med kantbelysning, er bildene gode og lyse. Den tilknyttede plattformen er i toppklasse, og hvis du planlegger å kjøpe en PS5 eller Xbox Series X, kan dette meget vel være din billigste vei til spillopplevelser i 4K med høy bildefrekvens.

Vi anbefaler deg sterkt å holde øye med Samsung Q70T under årets store salgsbegivenheter. Dette er 2020-modellen, og det er større sannsynlighet for prisavslag på denne enn på de nyeste modellene – som for eksempel Samsung QN95A – selv om du må regne med litt svakere spesifikasjoner ved kjøp av en fjorårsmodell.

Særlig for gamere kan dette være et supert kjøp.

Pris og lansering

Samsung Q70T QLED TV er den nederste til midterste modellen i Samsungs 2020 QLED-serie, som starter med Samsung Q60T og går opp til 8K Q950TS.

Denne serien får man i skjermstørrelser på 55, 65, 75 og 85 tommer, med de korresponderende modellnavnene QE55Q70T, QE65Q70T,QE75Q70T og QE85Q70T. Testeksemplaret som ble sendt til TechRadar var den minste modellen, og den er tilgjengelig hos norske forhandlere for 7990 kroner.

På trinnet over finner man Samsung Q80T, som den deler mange egenskaper med, men det er likevel noen viktige forskjeller som gjør Samsung Q80T til et litt bedre kjøp.

Samsung Q70T QLED TV ble tilgjengelig i Norge på forsommeren 2020.

(Image credit: Samsung)

Design

Ultratynn ramme

Fire HDMIer med eARC-støtte

Central T-stativ

Q70T har samme design som Q80T. Den har en utrolig slank ramme på tre av sidene, og balanserer på en midtstilt T-stativ.

Tilkoblingsmulighetene på baksiden omfatter fire HDMI-porter, der den ene er aARC-kompatibel. Den fjerde porten er 4K/120fps, noe som gjør dette til en modell å ta med i betraktningen hvis du ønsker å maksimere ytelsen fra din nye konsoll av typen PlayStation 5 eller Xbox Series X. De øvrige HDMI-portene er 4K/60fps-aktivert.

120 fps HDMI-port er en bonus for en TV i mellomsjiktet, som denne. Det gjør denne modellen til en opplagt kandidat for gamere som bruker nyeste generasjon konsoller. Her er det også Ethernet, to USB-porter og en optisk digital lydutgang samt Bluetooth og trådløs Wi-Fi med dobbeltbånd.

Q70T leveres med to fjernkontroller – en stavlignende sak full av knapper og en forenklet og slankere variant. Valget av to fjernkontroller er nok smart – den ene av dem er stilig, den andre ikke.

(Image credit: Samsung)

Smart TV (Tizen)

Tizen TV OS med støtte for stemmestyring

Omfattende strømmetjenester og catch-up-TV

Ambient-modus

Samsungs Tizen er en sveitserkniv av en smartplattform. Den ser enkel ut, men inneholder en mengde funksjoner.

Den er generelt smidig og intuitiv, og Samsungs Tizen-plattform dekker ikke bare strømming, men kan også skilte med sine helt unike funksjoner som Ambient-modus og Multi-View.

Her er det også en mengde strømme-apper, som herunder Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, Rakuten TV, Apple TV og YouTube.

Blant de øvrige finessene har man Mobile Multi View med Casting, som gjør det mulig å bruke to skjermer samtidig: TV-bildet og mobilen og Samsungs Ambient-modus, som omgjør TVen til et stort JPEG-galleri.

Her får man også Tap View for enkel paring, men dette fungerer bare sammen med Samsung-mobiler. Her trykker du bare på baksiden av mobilen mot toppen eller siden av TVen, og vips, så er de to paret.

TVen gir deg også bred støtte for talestyring. Her opptrer Samsungs Bixby sammen med Alexa og Google Assistant, men til bruken av disse kreves relevante enheter.

(Image credit: Samsung)

HD/SDR-ytelse

Livlig fargeytelse

Fremragende oppskalering

Auto Motion Plus

Super, naturalistisk HD-opskalering kombinert med en generelt høy bildekvalitet gir en jevnt over behagelig TV-opplevelse, selv når det ikke er 4K-innhold tilgjengelig.

Forhåndsinstillingene for bildegjengivelse kalles Standard, Dynamic, Natural og Movie, men du kan bevege deg dypere i denne materien ved å utforske ekspertinnstillingene, der du finner morsomme funksjoner som justerbar gamma. TVen støtter også Filmmaker-modus, som kan velges i menyen for bildemodi.

Q70T nyter godt av de samme AI-finessene som benyttes av de andre QLED 4K-modellene fra 2020. Samsung treffer midt i blinken når det gjelder å tilføye naturtro detaljer og nyanser i bilder fra en kilde lavere enn 4K.

Men hvordan fungerer oppskaleringen her? Prosessoren avstemmer bildeinnholdet med en database i prosessoren og utleder detaljer og teksturer.

Når du ser HD SDR-innhold, burde du holde deg til Standard, og kanskje Natural, hvis du skulle ønske litt mer kontrast. Studiosendinger, dokumentarfilm og tegnefilm i førstnevnte modus, kinofilmproduksjoner til sistnevnte. Både Dynamic og Movie ligger i motsatt ende av spekteret, og er aldri ordentlig tilfredsstillende.

Filmmaker-modus deaktiverer effektivt alle finesser for å etterligne en master-skjerm i Hollywood.

Alternativt kan du bare la TVens integrerte AI gjøre vurderingene for deg.

(Image credit: Samsung)

4K/HDR-ytelse

Lavere maksimal lysstyrke enn andre QLED-modeller

Gode synsvinkler utenfor akse

HDR10+-støtte

Når det gjelder HDR, fnyser Q70T av Dolby Vision, og holder seg til den konkurrerende åpne standarden HDR10+. Det er lite som vitner om at HDR10+ vinner innpass, men det er dette HDR-kortet vi får utdelt. Det betyr at når du starter opp Netflix-appen på TVen, vil du kunne se Umbrella Academy i vanlig 4K HDR, men i rettferdighetens navn ser det riktig bra ut.

De kraftigste HDR-høylysene ble målt til 600 nits. Det er lavere enn det man får med bedre QLED-modeller, men likevel et godt resultat i denne klassen. Det er absolutt lyst nok til å gi HDR-innholdet gnist og dybde .

Panelet er kantbelyst, og for å forbedre kontrasten er det dessuten et Dual LED-oppsett. Kombinasjonen av to LED-lysmoduler med ulike fargetemperaturer gir bedre subjektiv kontrast og bedre gjengivelse av svart. Bildene har dynamikk og et overbevisende svartnivå, i hvert fall når de ses i rom med omgivende belysning.

Ser man bildet fra utenfor aksen, bryter bildenes fargeintensitet og kontrast sammen. Hvis du ser på TVen i et helt mørkt rom, har dype svarte farger og letterbox-innfatning en tendens til å bli grå.

Bildehåndteringen Auto Motion Handling er i toppklassen. På autopilot gjør den en fantastisk jobb med å bedre bildeskarpheten i henhold til innholdet.

Hvis du ønsker, kan du konfigurerer Auto Motion Plus-innstillingen manuelt, med justerbar uskarphet og reduksjon av hakking. Typisk vil vi sette reduksjon av uskarphet til 9 eller 10, og reduksjon av hakking til 3 eller 4. Her er det også en LED Clear Motion-innstillinge, men selv om du klarer å få renset opp i bildet, reduserer den samlede lysstyrken kraftig.

Den innledende biljakten i Michael Bays 6 Underground (Netflix) er en tøff utfordring når det gjelder å bevare klarheten i raske actionscener, men når denne Samsung-modellen bruker sine interpolasjonsmuskler, er det ingen tydelig uskarphet.

En limegrøn Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio ser ser lekker ut når den unnviker knallrøde varebilder gjennom de slyngende gateløpene i Firenze. Gnistene og eksplosjonene i dens kjølvann nyter godt av HDR-graderingen, mens sollyset som strømmer gjennom åpningene i de trange gatene er fullstendig overbevisende.

Q70Ts evne til å gjengi dype farger og dynamikk er imponerende. Amazons The Grand Tour er et annet utfordrende utstillingsvindu for HDR-vibrasjon. I den første sesongens episode Morroccan Roll viser den dyprøde fargen til Hammonds Mazda MX-5 ingen antydning til oransje (en mangel ved LED LCD), og de spektakulære høylysene gnistrer fra karosseriet.

Samsung Q70T QLED TVs to fjernkontroller. (Image credit: Samsung)

Lyd og gaming

Ingen lyd til sporing av objekt

Har Dolby Atmos-gjennomgang

Input i spillmodus er bare 9,1 ms

I motsetning til Q80T har ikke Q70T OTS (Object Tracking Sound). Her nøyer man seg med tokanals stereo, takket være to nedovervendte elementer. Det fungerer godt til hverdagsbruk. Her er det en Adaptive Sound-modus som skal bekjempe eventuell støy i rommet hvor TVen står. Det vil være fornuftig å ha en Dolby Atmos-lydplanke (Samsungs utvalg støtter naturligvis også eARC) eller å installere et hjemmekinosystem, slik at du kan nyte fordelen av TVens Dolby Atmos pass-through-funksjonalitet.

Når det gjelder gaming, er denne TVen gnistrende god, og den kans skilte med lav signalforsinkelse. Du kan velge å bruke TVen med Game Motion Plus aktivert. Da får du noen ekstra finesser i bildebehandlingen, som reduksjon av uskarphet og hakking, eller du kan deaktivere dette for å få lavest mulig signalforsinkelse.

Med Game Motion aktivert målte vi en signalforsinkelse på 19,8 ms, noe som helt klart er bra, men i hardcore Game-modus fatter dette til bare 9,1 ms (1080/60).

Panasonic HX800 er et godt alternativ, hvis du foretrekker OLED-paneler. (Image credit: Panasonic)

Andre TVer du kan vurdere ...

Q70Ts nærmeste konkurrent er 58-tommeren Panasonic HX800. Akkurat som Q70T er den kantbelyst og leveres med Filmmaker-modus og en anvendelig plattform. Her får cineaster Dolby Vision-støtte og lav signalforsinkelse.

Panasonic-modellen kan skilte med Local Dimming Intelligent Pro, som etterligner effekten av virtuelle lokale dimmesoner for å bedre kontrasten, men dens HDR-lysstyrke er merkbart mindre enn hos Samsung.

Den andre anbefalte førsteklasses TVen i dette prissjiktet er Philips 65OLED7654. Denne OLED-skjermen gir deg mye for pengene, og har universell HDR-støtte (Dolby Vision og HDR10+) og Ambilight-lounge-belysning.

Vurdering

Samsungs Q70T er kanskje ikke en perfekt QLED-TV, men den er uansett en god 4K-TV. Den er ideell til TV-titting i opplyste rom, byr på fremragende detaljer og fargegjengivelse, har en plattform med mange tilkoblingsmuligheter og bildeinterpoleringen er glimrende.

For gamere er Q70T et fantastisk alternativ. Ikke bare er bildeforsinkelsen lav – både med og uten bildebehandling – men her har du også 4K HDMI med 120 fps. Dette skriker etter en moderne spillkonsoll. Den yter også godt når det gjelder svartnivåer og enhetlig gjengivelse – så lenge du har lyset på.

Gå ikke glipp av vår oversikt over de beste 4K-TVene.