Test: OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro har noen overraskelser på lur bak den fantastiske heldekkende skjermen, som verken er skjemmet av skjermhakk eller kamerahull. Den skjuler et unikt sprett-opp-kamera, og en skjerm med 90 Hz oppfriskningsrate som får spill og filmer til å se fantastiske ut. Den har også funksjoner som Apple og Samsung ikke gir deg i 2019, og ytelse som kan konkurrere med de beste. Samtidig er det ikke til å komme unna at den koster nesten like mye som iPhone XR og Galaxy S10e.

Oppdatering: For å avgjøre hvor godt kameraet til OnePlus 7 Pro virkelig her, så har vi testet det opp mot den ultimate rivalen Huawei P30. Våre britiske kolleger har tatt bilder med begge kameraer i en rekke ulike situasjoner, inkludert zooming, ultrabrede bilder, nattbiler og nærbilder av mat, for å avdekke styrkene og svakhetene til begge.

Så hvilket kamera fanger de beste fargene? Hvilke leverer flere detaljer med zoom? Og hvilket fungerer best i svakt lys? Du finner alle svarene i vår sammenligningsartikkel.

OnePlus 7 Pro er her, og den er klar til å ta portrettbilder av deg med det unike sprett-opp-kameraet og imponere deg med den silkeglatte og heldekkende skjermen. Dette er også to aspekter verken Apple eller Samsung kan måle seg med med sine markedsledende flaggskip.

Dette er altså den nyeste modellen fra det kinesiske merket som har blitt kjent for å utmanøvrere konkurrentene ved å tilby topp ytelse og et godt utvalg av funksjoner til en lavere pris. Nå har de gjort det igjen, men det er likevel ikke til å komme unna at OnePlus 7 Pro er dyrere enn forgjengeren OnePlus 6T.

Det du får for de ekstra pengene er heldigvis en oppgradering som forsvarer «Pro»-navnet. Den oppslukende skjermen på 6,67 tommer utfordrer Samsung ved å droppe de stygge skjermkantene og skru opp oppfriskningsraten til 90 Hz.

Samtidig gjør skjermformatet på 19,5:9 at skjermen er høy, og har du små hender vil du få problemer med å strekke fingrene til toppen. Vi skulle nesten ønsket at det fantes en mini-utgave av OnePlus 7 Pro, men vi setter i hvert fall pris på de avrundede kantene som gir den en smalere profil. I tillegg er også fingeravtrykkleseren i skjermen forbedret sammenlignet med OnePlus 6T, slik at du kan føle deg tryggere på at den fungerer hver gang.

På innsiden finner du Qualcomms toppmodell-prosessor Snapdragon 855, et romslig 4000 mAh-batteri som gjennomgående holdt det gående en hel dag, og opptil 256 GB lagring og 12 GB RAM. Den siste spesifikasjonen er også mer enn du trenger i 2019, så 8 GB-versjonen vil være et godt valg.

Kommer OnePlus 7 Pro til å støtte 5G? Nei, ikke akkurat. En separat modell kalt OnePlus 7 Pro 5G blir den første fra selskapet som støtter den nye teknologien, men vi vet foreløpig ikke når den kommer i salg i Norge. Her kan du lese alt vi vet om OnePlus 7 Pro 5G så langt.

Trippelkameraet til OnePlus 7 Pro frontes av en sensor på 48 MP, et nytt 3x zoomkamera og et vidvinkelkamera, i tillegg til en ny nattmodus som krever at du bruker stativ i blandet lys. Det nærmer seg Google Pixel 3 og Huawei P30 Pro når det gjelder kvalitet, selv om det ikke er det beste på markedet. Forhåpentligvis vil den nye kameraoppdateringen gjør det enda bedre, men det gjenstår å se.

Dessverre må du igjen klare deg uten både hodetelefonutgang, microSD-kortleser og trådløs lading, noe som vil være svakheter for mange. Til gjengjeld får du den raskeste ladingen vi noen gang har registrert, takket være en medfølgende Warp Charge 30-laderen, og telefonen er også utstyrt med stereohøyttalere.

OnePlus 7 Pro kommer nærmere å levere alt man kan ønske seg i en flaggskiptelefon enn noen av de tidligere OnePlus-modellene, men det gjør samtidig også at den ikke lenger passer inn i budsjett- eller mellomklassesegmentet. OnePlus-telefonene har ofte blitt omtalt som en rimelig utfordrer til toppmodellene, men nå har den blitt et flaggskip andre vil jage etter å utfordre.

Prisene

OnePlus 7 Pro er i salg nå i tre ulike varianter:

128 GB + 6 GB RAM: 7199 kr

7199 kr 256 GB + 8 GB RAM: 7499 kr

7499 kr 256 GB + 12 GB RAM: 8299 kr

OnePlus 7 Pro spesifikasjoner Vekt: 206 g

Mål: 162 x 75 x 8,8

OS: Android 9

Skjermstørrelse: 6,67 tommer

Oppløsning: QHD+

CPU: Snapdragon 855

RAM: 6 GB / 8 GB / 12 GB

Lagring: 128 / 256 GB

Batteri: 4000 mAh

Kamera: 48 MP + 8 MP + 16 MP

Frontkamera: 16 MP

Vanntett: ikke offisielt sertifisert

Hodetelefonutgang: nei

Den offisielle lanseringsdatoen til OnePlus 7 Pro var 21. mai, og telefonen er dermed i ordinært salg nå.

Den rimeligste utgaven med 6 GB RAM og 128 GB lagring går for 7199 kroner og denne fås kun i Mirror Gray. Tar du steget opp til toppvarianten med 256 GB lagring og 12 GB RAM må du ut med 8299 kroner, og den eneste fargen du får denne i er Nebula Blue.

Vi mener imidlertid at det beste valget for de fleste vil være den midterste varianten med 8 GB RAM og 256 GB lagring, og går du får denne kan du velge mellom de to nevnte fargene Mirror Gray og Nebula Blue.

Skjerm

Oppslukende 6,67 tommer heldekkende skjerm med HDR10+

90 Hz oppfriskningsrate gir jevn spillgrafikk og skrolling

19,5:9 gjør skjermen høy, og den passer ikke særlig godt for små hender

Det er her OnePlus har lagt ned aller mest jobb i den nye telefonen sin, og det synes. Du får en bedre skjerm med bedre flyt enn på de fleste andre telefoner vi har testet.

OnePlus 7 Pro blir den første telefonen med helt heldekkende skjerm som folk flest får mulighet til å kjøpe, og du får altså ingen sjenerende skjermhakk eller kamerahull. Det unike sprett-opp-kameraet stjeler ikke av skjermplassen, og vi har allerede sett produsenter som Vivo, Oppo og Xiaomi lansere lignende løsninger i Kina. OnePlus 7 Pro er derimot først ute med å nå ut til hele verden.

Men den kantløse skjermen er bare halvparten av historien, for OnePlus har også utstyrt den nye telefonen sin med en oppfriskningsrate på 90 Hz fremfor det vanlige antallet på 60 Hz. Det har ført til at vi opplever jevnere bevegelser når vi ser på film og spiller spill, og skrolling gjennom nettsider ser også bedre ut. Det er vanskelig å gå tilbake til 60 Hz etter å ha brukt OnePlus 7 Pro – alle telefoner burde ha dette.

Vi har testet og satt pris på spillfokuserte telefoner som Razer Phone 2 med 120 Hz skjerm og Asus ROG Phone som har 90 Hz akkurat som OnePlus 7 Pro, men 7 Pro har et mer fristende design for folk flest. Ikke minst har den også bedre spesifikasjoner, bedre kamera og bedre programvare.

OnePlus 7 Pro er utstyrt med en skjerm med 19,5:9-format som strekker seg helt fra topp til bunn, og det gjør det lett å la seg dra inn i et høyhastighets racing-spill. Samtidig er det ikke til å komme unna at proposjonene gjør at denne telefonene ikke passer for alle.

Design

De kurvede kantene gjør at den minner om Galaxy S10+

Du får ikke microSD-kortleser eller sertifisering for vanntetthet, men dempebryteren er fortsatt på plass.

Fingeravtrykkleseren er raskere og mer presis enn den i 6T

Designmessig har OnePlus 7 Pro nesten alt man kan ønske seg i 2019 – den ser ut som en litt høyere utgave av Samsung Galaxy S10+,men uten hullkameraet.

Den har den samme smale skjermkanten, de samme kurvede sidene og det samme glassdesignet, og de avrundede sidene gjør at den ligger godt i hånden. Den føles altså god å holde, tross at du må bruke to hender. Er du redd for å miste den, skal du også vite at OnePlus har lagt ved et gjennomsiktig mykt plastdeksel i esken.

OnePlus 7 Pro kommer i de to fargene Mirror Gray og Nebula Blue, men hvilke fargealternativer du får kommer som nevnt an på hvilken RAM- og lagringsvariant du velger. Det er også greit å vite at selskapet skal introdusere en blank gullvariant senere i år, og den så bra ut da vi fikk en titt på den.

Det er ikke alle sidene ved telefonen som er helt like Samsungs design, og det er både positivt og negativt. Vi liker den fysiske dempebryteren på høyre side, og vi kan ikke forstå hvorfor iPhone er den eneste andre smarttelefonen ved siden av OnePlus som har dette. Du slipper også Bixby-knappen som er så lett å forveksle med volum ned-knappen, og OnePlus holder seg i stedet til en Google Assistant-knapp nederst på låseskjermen.

Det OnePlus 7 Pro derimot mangler, er hodetelefonutgang. Den forsvant med OnePlus 6T i fjor, og i og med at OnePlus har sluppet en ny utgave av Bullets Wireless så var det bare å forvente at de ikke kom til å bringe den tilbake heller. Du må også klare deg uten trådløs lading og microSD-kortplass. I tillegg er den heller ikke sertifisert for vanntetthet, men dette skal kun være for å spare penger og det påstås at den likevel skal kunne tåle en dukkert. Disse svakhetene kan være viktige eller uviktige avhengig av dine behov, men vi opplever i hvert fall at alternativene for intern lagring vil være nok for de fleste.

Sprett-opp-kamera

Sprett-opp-kameraet har høyt wow-faktor

Stilig at kameraet lukker seg hvis du mister telefonen

Fotokvaliteten er god, men ikke best

Vi er usikre på om sprett-opp-kameraer er fremtiden når det kommer til de selvsentrerte smarttelefonbildene våre, men foreløpig er det i hvert fall en funksjon med høy wow-faktor – og det sikrer i hvert fall at skjermen forblir ubrutt. Kameraet glir opp fra toppen av telefonen med et svakt mekanisk sus, men det skjer kun når kamera-appen er åpen og du bytter til selfie-modus. Ellers er kameraet skjult.

Er du bekymret for at nye mekaniske elementer skal gjøre telefonen mer utsatt for feil og skader? Vi også. Det som er stilig er at hvis du mister den – eller later som du mister den – så forsvinner kameraet umiddelbart. Kameraet er fortsatt utsatt, men dette er i hvert fall en smart løsning som minimerer fargen for at skade skal oppstå.

Og bildekvaliteten står til kameraets sofistikerte mekaniske løsning – i hvert fall noen ganger. Det presterer godt i godt opplyste miljøer, bruker altfor aggressiv utjevning av hud i svakt lys, og leverer overlegen HDR sammenlignet med frontkameraet i andre telefoner i denne prisklassen. Opplevelsen er altså blandet, og sett under ett lverer Google Pixel 3 og Huawei P30 Pro mye bedre selfies når vi testet side ved side.

Det er helt klart et steg opp fra de spøkelsesaktige og utblåste selfiene vi fikk fra OnePlus 6T og dens tåreformede frontkamera, men til gjengjeld må du her leve med litt tønneforvrenging på grunn av den brede bildevinkelen det nye kameraet har. Du blir fort lang i maska hvis du holder kameraet for lavt nå du tar bilde.

Bilde: TechRadar

Trippelkamera

Hovedkameraet på 48MP gir mye bedre bildekvalitet enn 6T.

Nytt 16 MP vidvinkelkamera og 7 MP telefotokamera

Nightscape-modus er forbedret, men kan være ubrukelig uten stativ

Hovedkameraet har gjennomgående vært OnePlus' største svakhet, og den gledelige nyheten er at OnePlus 7 Pro leverer betydelig bedre bilder enn forgjengeren – uten at den dermed er blant de beste på markedet.

48 MP-kameraet med f/1.6 leder an, og det gir mer tekstur, mindre skygge og litt varmere farger enn fjorårets OnePlus-telefoner. De tidvis spøkelsesaktige og grøtete bildene er nå bytte ut med mer lyssterke og skarpere resultater, og spesielt i godt lys.

Bilde 1 av 9 Bilde 2 av 9 Bilde 3 av 9 Bilde 4 av 9 Bilde 5 av 9 Bilde 6 av 9 Bilde 7 av 9 Bilde 8 av 9 Bilde 9 av 9

Men det er fortsatt ikke det beste av en bestemt grunn: i svakt lys blir bildene ofte for varme, og programvaren kjører på med utjevning for å skjule støy – resultatet kan bli et overretusjert ansikt med en rød glød når du prøver å ta et bilde i en stemningsfull restaurant. Direkte sammenligninger med Pixel 3 og Pixel 3a viser også at de gir bedre fargegjengivelse og bedre portrett-bokeh. Portrettmodusen til OnePlus 7 Pro overbeviser altså heller ikke, også fordi den mangler skarphet i svakt lys.

Nightscape-modus er på plass for å hjelpe på svake lysforhold, og den er forbedret. Helt spesifikt er den justert for å ikke blåse ut sterke lys ved blandede lysforhold. Dessverre vil du trenge et stativ for å virkelig yte denne modusen rettferdighet. Et lite skjelv mens du tar bilde en kald kveld vil få alt til å se ut som det smelter, og den minste bevegelse vil føre til uskarphet.

Telefotoobjektivet lar deg zoome inn til 3x optisk med optisk bildestabilisering, og det gjør en god jobb med å ta bilde av motiver på lang avstand uten forvrenging. Det kan ikke måle seg med 5x zoomen til Huawei P30 Pro, men du kommer nærmere enn du gjør med kameraene til Apple, Samsung og LG. Ultravidvinkelkameraet gjør det motsatte, og tilbyr på sin side 117 graders bildevinkel, noe som kommer godt med når du tar bilder av landskap.

OnePlus 7 Pro har altså et godt men ikke feilfritt smarttelefonkamera. Det triple kameraet gir deg mange muligheter, men den største fordelen er at det fikser mange av problemene vi opplevde med fjorårets modell. De beste billige kameramobilene er Pixel 3a og Pixel 3a XL, men også OnePlus 7 Pro gjør en godt jobb under de fleste forhold.

For å få et skikkelig inntrykk av hvor bra kameraet til OnePlus 7 Pro er, så har våre britiske kolleger testet det grundig opp mot Huawei P30. Les den grundige analysen av de to smarttelefonkameraene og hvordan de måler seg med hverandre i denne sammenligningsartikkelen.

Ytelse

Blant de raskeste Android-telefonene vi har testet

Opptil 12 GB RAM, men 8 GB er nok for de fleste

Den første telefonen i verden med raskere UFS 3.0-lagring

Slagordet «Go Beyond Speed» tyder på at OnePlus 7 Pro fokuserer på mer enn klokkehastigheter, men den rå ytelsen er helt klart ikke glemt. Den er nemlig blant de raskeste Android-telefonene vi har testet, og den er på nivå med LG G8 og nesten like rask som Galaxy S10-serien.

Det er den mektige Snapdragon 855-brikken som står for den spreke ytelsen, og opptil 12 GB RAM er også imponerende. Vi hadde ingen problemer med å kjøre apper, laste ned spill og spille av video samtidig. Når det er sagt, så vil nok de fleste klare seg fint med 8 GB RAM også. OnePlus 7 Pro setter uansett ytelse i fokus.

Det hjelper nok også at det sitter et 10 lags væskebasert kjøpesystem under alt glasset som sikrer at den ikke blir for varm, og alt dette sammen med det forbedrede vibrasjonssystemet gjør dette til en solid spilltelefon.

OnePlus 7 Pro har også enda et hemmelig våpen: dette er nemlig verdens første telefon med UFS 3.0-lagring. Det betyr at den har raskere lese- og skrivehastigheter enn konkurrentene, så selv om du må klare deg uten SD-kortleser, kan du i hvert fall trøste deg med at du får 20 ganger raskere overføringer fra den interne lagringen enn du ville fått fra minnekortene andre telefoner støtter.

Programvare

Lett og brukervennlig brukergrensesnitt over Android Pie

Screenshot-verktøyet er tilbake med bedre flyt

Zen Mode kommer godt med

OnePlus 7 Pro er som vanlig utstyrt med Oxygen OS kjørende over Android Pie. Det byr på et lett utvalg av justeringer fra standard Android, og designet er minimalistisk og flatt. De ekstra funksjonene er også lett å like.

Nytt med OnePlus 7 Pro er den innebygde skjermopptakeren. Du kan spille inn alt som skjer på skjermen hvis du vil, og du kan for eksempel lagre opptak av spillingen din. Du kan til og med velge om du vil spille inn intern eller ekstern lyd.

Google mener at skjermbilder av hele nettsider er umulig å få til i Android, men OnePlus har fikset det med Extended Screenshot-funksjonen. Takket være den nye skjermen på 90 Hz får du også jevnere rulling.

Zen-modus er en ny programvarefunksjon i samme gate som Google Digital Wellbeing, og den er ment å oppfordre deg til å legge fra deg telefonen litt oftere. Skrur du den på blir du utestengt fra telefonen i 20 minutter, og du kan ikke sende meldinger, sjekke nyheter eller bruke sosiale medier. Du kan fortsatt ringe og ta bilder, men poenget er at du skal gi deg selv en 20 minutters digital pause.

OnePlus 7 Pro er ikke langt unna ren Android, men du får noen morsomme ekstra funksjoner og den er enkel å bruke. Best av alt er det at selskapet har vært raske med å oppdatere til nye versjoner Android, og de er allerede i gang med å teste OnePlus 6T med Android 10 Q. Samsung bruker på sin side evigheter på å gjøre det samme.

Batteri

Batteriet på 4000 mAh holder til en hel dags bruk

Hurtigladingen er den raskeste vi har testet

Du får et romslig 4000 mAh-batteri på innsiden av OnePlus 7 Pro, og det har holdt til en held dags normal bruk. Det er omtrent på linje med vår opplevelse av OnePlus 6T, som har et mindre batteri på 3700 mAh, men også en mindre imponerende skjerm på 60 Hz.

Vi opplevde aldri at vi måtte lete frenetisk etter en stikkontakt i løpet av dagen, men vi måtte passe på å ha Warp Charge 30-laderen tilgjengelig over natten, og det er da vi kommer til den virkelig store batterirelaterte nyheten med OnePlus 7 Pro: den leverer den raskeste ladingen vi har sett, og den nådde over 90 prosent i løpet av én time.

Den relativt store laderen og kabelen som følger med i boksen tok oss mer spesifikt fra 0 til 34 prosent på 15 minutter, til 60 prosent på 30 minutter og til 100 prosent på 1 time og 23 minutter. Vanlige USB-C-ladere leverte på sin side mye lavere hastighet.

WarpCharge 30 er betydelig raskere enn Samsungs aldrende Adaptive Fast Charge-teknologi, men i og med at du ikke får trådløs lading og andre USB-C-ladere lader mye tregere, så er du avhengig av å ha med deg den medfølgende laderen når du skal ut på farten.

Hvem passer den for?

Du bruker telefonen til underholdning

Dette er den beste smarttelefonskjermen vi noen gang har testet, så det er bare å forberede seg på å bli sugd inn i den omfangsrike 6,67 tommer store skjermen som i tillegg ikke er skjemmet av hull eller hakk. Du får også HDR10+-støtte og 90 Hz oppfriskningsrate, slik at alt ligger til rette for jevn filmavspilling og spilling.

Du vil ha wow-faktoren

Synes du dagens telefondesign har blitt kjedelig? Møt det motoriserte sprett-opp-kameraet som gjør den heldekkende skjermen mulig. Det byr på et stilig party-triks, men ironisk nok leverer det gode selfier overalt, unntatt på mørke fester.

Du vil ikke betale for mye for en rask telefon

Flaggskiptelefonene koster stadig mer, og OnePlus her lenge markedsført seg som et alternativ for dem som vil ha en sprek telefon uten å betale for mye. OnePlus 7 Pro koster riktignok mer enn forgjengerne, men du får fortsatt topp ytelse i en telefon som koster langt mindre enn alternativene fra Apple og Samsung.

Hvem passer den ikke for

Du vil ha det beste kameraet på markedet

Kameraet er bra og ikke minst kraftig forbedret fra OnePlus 6T, men du vil fortsatt få langt bedre bilder fra Huawei P30 Pro, Google Pixel 3 og til og med den billigere Pixel 3a.

Du vil ha en liten telefon

Har du hørt bra ting om OnePlus og vil oppgradere fra en aldrende 5-tommers telefon? Du kan du oppleve å få problemer med å nå alle hjørnene på den enorme 6,67 tommers skjermen. Det er bokstavelig talt et stort problem.

Du vil ha en ekte budsjett-telefon

Beklager, men dette er ikke en budsjett-telefon lenger. OnePlus 7 Pro har revet seg løs fra sine spreke men prisbevisste røtter, og blitt den dyreste OnePlus-telefonen noen gang med god margin.

Konkurrentene

Bilde 1 av 2 Bilde: TechRadar OnePlus 6T Denne telefonen byr på mer for pengene hvis du ikke er ute etter OnePlus 7 Pros wow-faktor. Den leverer god ytelse, den har en stor 6,4 tommer skjerm med tåreformet hakk, og du får god batteritid. Den kjører til og med Android 10 Q Beta nå. Med tanke på prishoppet mellom 6T og 7 Pro, så er denne et godt valg hvis du kan klare deg uten de kule ekstrafunksjonene og det forbedrede kameraet.



Les vår test av OnePlus 6T Bilde 2 av 2 Bilde: TechRadar (Image credit: TechRadar) Samsung Galaxy S10e Samsungs rimeligste Galaxy S-telefon har en mindre skjerm på 5,8 tommer og kamerahull, men det glimrende hovedkameraet og den gode ytelsen gjør den fortsatt til et godt valg. Er du på jakt etter en glasstelefon med mindre dimensjoner, så får du denne til omtrent samme pris som OnePlus 7 Pro.



Les hele vår test av Samsung Galaxy S10e

Opprinnelig testet: mai 2019