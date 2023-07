Samsung Unpacked 2023: Alt som ble avduket under Galaxy Z Fold 5-arrangementet

Samsungs andre Unpacked-arrangement for året er over – og vi kan glede oss over massevis av deilige brettbare godbiter, Galaxy-klokker og nettbrett.

Nå er altså enda et Samsung Unpacked-arrangement over, og hvis du setter pris på brettbare mobiler, smartklokker og nettbrett, er juli 2023 et høydepunkt.

Her ble det nemlig avduket nye enheter i alle disse kategoriene.

(Image credit: Samsung)

Årets utgave av Samsung Unpacked var årets andre store fest i regi av Samsung. Med Galaxy Unpacked 2023 fikk vi enheter som Galaxy S23-familien, der en av de aller beste mobilene på markedet, Galaxy S23 Ultra, dukket opp.

Hvis du er ute etter en kjapp oversikt over alt som ble avduket å arets andre utgave av Unpacked,

Hvordan kan jeg se Samsung Galaxy Unpacked Juli 2023 på nytt?

Juli 2023-versjonen av Samsung Unpacked er over, men hvis du gikk glipp av det og har lyst til å se alle de flotte avdukingene på nytt, finner du lenken til et opptak arrangementet nedenfor.

Våre engelskspråklige kolleger har også laget en Samsung Unpacked live blog, der du kan lese notater om lanseringene som er gjort underveis i lanseringen.

Hva avduket Samsung under Galaxy Unpacked July 2023?

Som ventet, var de brettbare mobilene showets stjerner under Samsung Galaxy Unpacked 2023, der vi endelig fikk gjøre oss kjent med mobiltelefonene Samsung Galaxy Z Fold 5 og Samsung Galaxy Z Flip 5.

Men vi fikk mer enn brettbare mobiler. Samsung kunne by på hele tre nettbrett og to Galaxy-klokker. Her er hele oversikten over alt som ble offentliggjort …

1. Galaxy Z Fold 5

(Image credit: Samsung)

Galaxy Z Fold 5 skiller seg ikke utseendemessig fra forgjengeren, og denfikk de oppgraderingene vi hadde ventet oss. Mobilen har fått et forbedret hengsel, slik at de to halvdelene ligger helt inntil hverandre, akkurat som på Motorola Razr Plus.

På innsiden finner man en ny prosessorbrikke av typen Snapdragon 8 Gen 2 – som man også finner i Galaxy S23-mobilene. Galaxy Z Fold 5 har gjort «en rekke mindre, men likevel viktige oppgraderinger for å holde Galaxy Z Fold 5 innen skuddhold av dens argeste konkurrent Google Pixel Fold».

(Image credit: Samsung)

2. Galaxy Z Flip 5

(Image credit: Samsung)

Den viktigste forbedringen Galaxy Z Flip 5 kan skilte med, er at mellomrommet i bretten er fjernet. Dette er en liten endring som gjør mobilen langt mer elegant. Frontskjermen er dessuten blitt større og mer allsidig, og til sammen bidrar disse endringene til at dette er blitt en av de beste kamskjellmonbilene man får kjøpt.

Men er den så imponerende, egentlig. For sammenlignet med forgjengeren er det få store endringer. En saftig ytelse og fremtidssikret programvare hjelper litt, men vi hadde håpet at Z Flip 5 skulle ha mer å by på.

(Image credit: Samsung)

3. Galaxy Tab S9, Tab S9 Plus, Tab S9 Ultra

(Image credit: Samsung)

Som ventet, kom Samsung med den nye nettbrett-familien Galaxy Tab S9 under Unpacked – inkludert Galaxy Tab S9 Ultra og Tab S9 Plus. Forgjengerne i Galaxy Tab S8-familien ble lansert nærmere halvannet år i forveien – i februar 2022 – så dette er kjærkomne oppgraderinger.

Den største nyheten her er at basismodellen Galaxy Tab S9 kan skilte med en mer lyssterk AMOLED-skjerm. Sammen med Tab S9 Plus kan den dessuten by på kjappere prosessorer og større arbeidsminne enn forgjengerne. Noe som ikke er like heldig, er den saftige prisstigningen som følger med disse nye modellene.

(Image credit: Samsung)

4. Galaxy Watch 6

(Image credit: Samsung)

I forkant av Samsung Unpacked hadde vi faktisk ikke sett så mange lekkasjer angående Galaxy Watch 6, som likevel ble avduket sammen med Galaxy Watch 6 Classic (med roterende ramme), og begge modellene kan skilte med en rekke forbedringer fra forgjengerne.

Blant dem kan nevnes kraftigere prosessor og RAM, samt nye helsefunksjoner som varsel om høy puls og falldeteksjon. Klokkene er «veldesignet, og de utmerker seg virkelig i samarbeid med en Samsung-mobil, men vi tror nok batteritiden vil by på problemer – nok en gang».

(Image credit: Samsung)