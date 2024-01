Galaxy Z Fold 6 og Z Flip 6 kan bli utstyrt med mer hardføre «Ironflex»-skjermer

Vi er mest opptatt av Samsung Galaxy S24 akkurat nå, men Galaxy Z Fold 6 og Galaxy Z Flip 6 hakk i hæl. Nå antyder en ny lekkasje at disse brettbare mobiltelefonene vil bli utstyrt med «Ironflex»-skjermer som er mer hardføre enn noen gang.

Ironflex er begrepet som brukes i en ny varemerkeapplikasjon fra Samsung (via GalaxyClub og SamMobile), som ble sendt inn til Korean Intellectual Property Office (KIPO) og handler om et «foldbart OLED-skjermpanel» og en «foldbar mobil».

Dessverre får vi ikke mye informasjon om hva Ironflex faktisk er eller hva det henviser til – men vi antar at et merke med det navnet, assosiert med sammenleggbare mobilskjermer, vil bli brukt for å markedsføre en mer holdbar skjermteknologi.

I sin søknad fortsetter Samsung å nevne bærbare skjermer og sammenleggbare nettbrett, så det er mulig at Ironflex vil bli brukt på virtual reality-headset og til og med laptoper i en ikke så fjern fremtid.

Skjermene kan fortsatt forbedres

Selv om vi ikke er helt sikre på hva Ironflex faktisk er ennå, eller om merkevaren vil bli brukt sammen med Samsung Galaxy Z Fold 6 og Samsung Galaxy Z Flip 6, er det fornuftig at Samsung ønsker å forsikre forbrukerne om holdbarheten til deres sammenleggbare skjermer.

Sammenleggbare mobiler er mer holdbare enn noen gang før, men skjermhengslet legger til et annet mulig skadepunkt og problemer sammenlignet med vanlige ikke-sammenleggbare mobiler. Hvis det ikke lenger hadde vært en bekymring for potensielle kjøpere, ville det betydd bedre salg for Samsung.

Når vi snakker om bedre holdbarhet, har Samsungs mobilsjef TM Roh uttalt at støvbeskyttelse er på agendaen for selskapets sammenleggbare telefoner i 2024. Det ventes også å komme endringer i skjermkonfigurasjonene.

Hvem vet, kanskje vi til og med får en S Pen-plass på Galaxy Z Fold 6 i år. Samsung Galaxy Z Fold 5 og Samsung Galaxy Z Flip 5 ble lansert i juli 2023, så juli 2024 virker som et godt tips for når lanseringen av deres etterfølgere vil utspille seg.

