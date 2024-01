Motorola oppdaterer sin budsjettvennlige Moto G-serie med en ny modell med et bakre kamera på 50 MP, som minner om det man finner på flaggskipenheter som Galaxy S23.

Riktignok vil ikke 2024 Moto G Play få samme nivå av maskinvare eller funksjoner som S23, men det er fortsatt en betydelig oppgradering sammenlignet med fjorårets modell, som har et middels 16MP-objektiv. Når det er sagt, vil den nye modellen få enkelte programvareverktøy for å øke bildekvaliteten. Motorola oppgir at enheten deres vil støtte HDR, som muliggjør lyse bilder og autofoku med fasedeteksjon (PDAF). Sistnevnte gir telefonen en måte å bedre «oppdage hvor lysstrålene kommer fra». Android Authority utpeker det som den «beste metoden for autofokusering» på mobiler. Man får den også i noen av de beste speilløse kameraene på markedet.

Husk at denne modellen bare får ett objektiv. Her blir det ikke noe telefoto-alternativ i tillegg. Det bakre kameraet har massevis av opptaksmodi inkludert, med nattsyn og 8x digital zoom.

Selfie-objektivet har også blitt oppgradert, ettersom det nå er på 8 MP i stedet for 5 MP. Motorola har også utstyrt den med Photobooth-funksjonen, der brukere kan «sy sammen fire forskjellige positurer» til en serie av bilder.

Oppgraderinger (og nedgraderinger) av maskinvare

2024 Moto G Play vil også få forbedringer på andre områder, men den vil beholde enkelte av begrensningene fra den eldre modellen

For eksempel har den fortsatt 6,5-tommers 720p LCD-skjerm, men nå har den en maksimal oppdateringsfrekvens på 90 Hz, noe som gir jevn avspilling av video. Raten kan senkes ned til 60 Hz hvis du ønsker å forlenge batteritiden. I tillegg vil smarttelefonen kjøre med en 6nm Snapdragon 680-brikke, selv om den mangler 5G-tilkobling, omtrent som 2023-enheten.

Motorola driver med denne underlige vinglingen med Moto G Play, der den kommer med en oppgradering og deretter umiddelbart skalerer den ned igjen. Antagelig gjøres dette for å holde prisen lav.

Det som er interessant med Moto G Play, er at den har egenskaper som gjør den til en god første telefon for barn. Motorola nevner spesifikt at skjermen er laget av Corning Gorilla 3-glass med en beskyttelsesgrad på IP52 som beskytter mot utilsiktet søl. Enheten får dessuten verktøyet Family Space, som gir foreldrene en måte å angi skjermtidsgrenser samt kontrollere hvilke apper på enheten som skal være tilgjengelige.

Tilgjengelighet

Andre bemerkelsesverdige funksjoner inkluderer Moto Secure-beskyttelse mot skadelig programvare, Dolby Atmos for oppslukende lyd og et 5000 mAh batteri som varer opptil 46 timer på en enkelt lading.

2024 Moto G Play lanseres i USA 8. februar for $150. Den kan kjøpes på Motorolas nettsted eller Amazon hvor den vil være «universelt ulåst», slik at du kan koble til en foretrukket operatør.

Mens vi har deg her, kan du jo sjekke ut TechRadars liste over de beste billige telefonene i 2024.