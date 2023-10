Det blir trolig ingen ny billigmodell av Google Pixel på en god stund

Google Pixel 8 og Google Pixel 8 Pro har nylig blitt lansert, og Google Pixel 8a kan dukke opp en gang neste år – men hva er sjansene for at vi får se en superbillig budsjettmodell for å avrunder Pixel-serien? Ganske liten, høres det ut som.

Google Mobile Business' VP Nanda Ramachandran fortalte Der Standard (via Android Police) at det foreløpig ikke er noen planer om en superbillig Google Pixel-telefon. Ifølge Ramachandran ville det innebære for mange kompromisser.

Ser vi for eksempel på Google Pixel 7a, har den fortsatt Tensor G2-brikken som også brukes i Google Pixel 7 Pro. Dermed er ikke prosessorytelsen lavere, til tross for at prisen er det.

Ramachandran forteller også at Pixel-serien vil utvides til flere markeder i Europa og Asia, med sikte på å gjøre merket mer kjent – ​​og naturligvis øke salget samtidig.

Prisen er riktig

Gitt at Pixel 7a koster rundt 5500 kroner, er det ikke så mye plass til å gå lavere enn det. Men som du kan se fra topplisten vår over de beste billige mobilene, kan du skaffe deg en mobiltelefon for mye mindre enn det Pixel 7a koster.

Det har faktisk skjedd en prisøkning fra Pixel 7-serien til Pixel 8-serien. Den gjenspeiles i forbedringene av de innvendige spesifikasjonene, kamerasystemene og økningen til syv år med støtte for programvare og sikkerhetsoppdateringer.

De nye telefonene er også fullpakket med AI-funksjoner. Å kutte ned på disse funksjonene for å nå en pris et sted rundt en tredjedel av hva Pixel 8 koster, ville ikke være fornuftig for Google akkurat nå, ifølge Ramachandran.

Google har en sterk merittliste når det gjelder mobiler i mellomsjiktet, mobiler som gjør en anstendig jobb med å balansere priser mot funksjoner. De koster betydelig mindre uten at det er inngått for mange kompromisser – så vi ser frem til å se hva Pixel 8a har å by på – når tiden er inne.