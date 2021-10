«Y: The Last Man» kansellert etter kun én sesong – er dette slutten for serien?

Vi ble servert kun én sesong av «Y: The Last Man» før vi fikk vite at det ikke per nå foreligger noen planer for en sesong nummer to – i alle fall ikke på Disney+ (eller Hulu.)



Serieskaper Eliza Clark annonserte på Twitter at TV-adaptasjonen av Brian K. Vaughans kritikerroste tegneserie «ikke kommer til å fortsette med FX på Hulu når det gjelder en sesong 2.»



«Y: The Last Man» – som følger det strabasiøse livet til Yorick Brown, det siste mennesket på jorden med et Y-kromosom – brukte svært lang tid på å komme i gang med selve produksjonen, og var innom en rekke studioer i en rekke mislykkede forsøk på å filmatisere tegneseriehistorien, før FX endelig bestilte en TV-serie i 2018.

Den ovennevnte annonseringen innebærer ikke nødvendigvis at det aldri vil bli laget en sesong nummer to. «Vi er lei oss for at 'YTLM' ikke fortsetter [produksjonen i inneværende studio]», sa Clark i sin tvitring, «[...] men vi vet at noen andre kommer til å dra nytte av å ha dette teamet og denne historien [...] Vi er innstilte på å finne Y sitt neste hjem.»



Det later dermed til at det er fritt frem for en hvilken som helst strømmetjeneste eller et studio å hanke til seg eventuell andresesong av «Y: The Last Man».

Utfordrende temaer

I vår anmeldelse av seriens førstesesong (skrevet av våre britiske kolleger), beskrev vi «Y: The Last Man» som «en serie som bare såvidt fortjener din oppmerksomhet» – hvilket er representativt for den relativt lunkne mottakelsen den fikk ved lansering, noe som tydeligvis gjenspeiles hos de som tar avgjørelser hos FX.



Mottakelsen kom antakeligvis ikke bardus på skaperen av «Y: The Last Man», heller. Da Vaughan var gjest i en TV-podkast hos THR innrømte han at tegneserien takler «utfordrende temaer», noe som gjør (og gjorde) det vanskelig å oversette til skjermen.



Da samtalen dreide seg mot tidligere forsøk på å lage film og TV av historien sa Vaughan at «Y: The Last Man» ofte ble såpass pyntet på og utvannet at den «mistet alt», at den nærmest «ble tegneserieaktig», og at «[historien] kun kan eksistere på TV.»



Serieskaper Clark fortalte skaperne av den ovennevnte THR-podkasten at hun så for seg at serien skulle vare i fem sesonger, med ti episoder i hver sesong – og avsluttet annonseringstvitringen ved å si «vi ønsker ikke at det skal ta slutt.»



Når det gjelder hvorvidt «Y: The Last Man» kommer til å finne et nytt hjem i et annet produksjonsselskap og få en sesong nummer to, så er det svært vanskelig å forutse akkurat nå. Som både Vaughan og Clark sier, så er dette en vanskelig historie som krever – og fortjener – en historie som kan fortelles over mer enn én enkelt sesong.



Det må nevnes at seriens første sesong hadde sine kvaliteter. «Y: The Last Man» hadde blant annet førsteklasses foto, på samme nivå som mange av de største seriene på markedet akkurat nå, hvilket gjorde at de komplekse temaene ble utforsket på en fysisk, intuitiv og rikholdig måte – det største problemet var nok heller det lave tempoet.



Det kan også være at det bedagelige tempoet, som speilet tiden det tok å få serien på beina, var siste spikeren i kista for en TV-serie som ser ut til å ha krasjlandet rett etter take-off.