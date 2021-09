Nye filmer og TV-serier på Disney+ i høst

Disney+ holdt nylig sitt årlige høstslipp av nytt materiale, og i ukene og månedene fremover er det et vell av snacks for både store og små som skal lanseres. Allerede nå kan man se Billie Eilishs konsert «Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles», «Cruella», «Dug Days», «Doogie Kameāloha, M.D.», «Galácticos», «That One Word – Feyenoord», «Monsters at Work» og «Only Murders Left in the Building».

Lanseringene favner bredt, og inkluderer blant annet nye filmer og serier fra Marvel- og Star Wars-universene («Black Widow», «Hawkeye», «Star Wars: Visions» og «What if... ?», men også mer tradisjonelle spillefilmer og TV-serier myntet på den «eldre» garde, der «Only Murders in the Building» og «Reservation Dogs» kanskje ser særlige interessante ut.

Førstnevnte er en Steve Martin-komedie i serieform, og den gamle ringreven har samlet sammen litt av et team i sitt forsøk på å løse en (mer eller mindre) klassisk mordgåte. Martin Short, Selena Gomez, Tina Fey, Sting og Nathan Lane, for å nevne noen.

«Reservation Dogs», på sin side, er Taika Waititis nye komiserie om et aldri så lite tenåringsopprør blant urinnvånere på et reservat i USA, og her ser virkelig one-linerne til å sitte løst, iblant en setting som later til å være herlig selvironisk.

Blant de store blockbusterne som er på vei til TV-skjermen senere i høst finner vi blant annet «Jungle Cruise», med Dwayne «The Rock» Johnson og Emily Blunt i hovedrollene (kan strømmes fra og med 12. november), og ovennevnte «Black Widow», Marvel-filmen som foreløpig ser ut til å bli den siste i rekken med Scarlett Johansson involvert (David Harbour som den russiske Captain America-varianten Red Guardian er for øvrig et kostelig skue.)

Miniserien «Dopesick» har ennå ikke fått noen lanseringsdato, men Disney+ informerer om at den vil bli tilgjengelig senere i høst. Michael Keaton og Peter Sarsgaard trakterer hovedrollene i historien om hvordan Oxycotin bredte seg som en farsott over store deler av USA, og hvordan legemiddelindustrien, leger og pårørende manøvrerte i en av landets store kriser. Serien er basert på den kritikerroste boken ved samme navn, skrevet av Beth Macy.

Hvis du likte Peter Jacksons «They Shall Not Grow Old» er sannsynligheten stor for at du kommer til å elske «The Beatles: Get Back». Nok en gang har Ringenes Herre-regissøren børstet støv av gamle filmarkiver og livnet opp de gamle bildene ved hjelp av ny teknologi. Denne gangen er det sjeldne opptak av The Beatles som skal frem i offentligheten, og kvaliteten både på lyd- og bildesiden virker å være særdeles god.

Vi føler også vi bør nevne «Y: The Last Man», en adaptasjon som vil fremprovosere anerkjennende nikk fra alle tegneseriekjennere der ute, men som kanskje ikke er fullt så kjent blant allmennheten. Historien om den postapokalyptiske verdenen der alle dyr med y-kromosomet plutselig dør – rent bortsett fra Yorick Brown og kjeledyret hans, Ampersand – ble skrevet over seks år, og 60 hefter, så den 22. september er det definitivt svært gode muligheter for at vi blir vitne til starten på en særdeles god TV-serie.

Filmene og seriene vi nevner over er bare noe av innholdet som lanseres på Disney+ i høst. Under får du den fulle oversikten over alt nytt på strømmetjenesten i september: