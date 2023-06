Vi tester OnePlus Nord CE 3 Lite - perfekt billigmobil til ungdommen

OnePlus Nord CE 3 Lite gir mye for pengene, i likhet med det meste OnePlus lanser på mobilmarkedet. Dette har gitt produsentens telefoner betegnelsen Flagship-killers, altså mobiler som er så gode at folk ikke lenger velger de dyre toppmodellene fra andre selskaper. Ut over å ha et virkelig langt navn, synes vi faktisk at OnePlus Nord CE 3 Lite nesten sniker seg inn i Flagship-killer-kategorien - selv om den er veldig langt fra toppmodellene i både pris og ytelse.

OnePlus Nord CE 3 Lite overbeviser med et virkelig lekkert format til mobilgaming og leverer på noen viktige områder. Men budsjettmobilen har også enkelte svakheter.

Pris og tilgjengelighet

Telefonen er tilgjengelig hos mange forhandlere. Prisen på OnePlus Nord CE 3 Lite ligger rundt 3900 kroner, men kan bli rimeligere etter hvert.

Lekkert design som passer godt i hånden

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G ligger virkelig godt i en stor hånd. (Image credit: Peter Hoffmann)

Telefonen kommer i to farger: Pastel Lime og Chromatic Gray. Vi har hatt den grå utgaven til test, og her har OnePlus valgt å lage en meget blank bakside - med en matt og litt ru finish på sidene. Den matte rammen føles virkelig lekker, og vi skulle ønske OnePlus hadde brukt samme finish på baksiden. For den blanke baksiden blir fort full av fingeravtrykk, så her bør du ha pussekluten lett tilgjengelig - eller et mobildeksel.

Vi synes at telefonen ligger veldig godt i hånden, både med og uten deksel, i hvert fall om man har store hender. Med en skjerm på 6,72 tommer vil folk med små hender kanskje få litt problemer med å nå alle knapper med én hånd.

Kameraene på baksiden er adskilte, så du får to runde kameraer i stedet for en større kameramodul. Det er smak og behag om man liker dette, men det får baksiden til å se enkel og oversiktlig ut. Totalt sett er dette et enkelt og flott design som ikke stjeler oppmerksomhet fra telefonens største styrke: Skjermen.

108 MP kamera fyller raskt opp lagringsplassen

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G tar gode bilder, men du må velge høyeste oppløsning selv (Image credit: Peter Hoffmann)

OnePlus Nord CE 3 Lite er den første OnePlus-smarttelefonen med et 108 megapiksel hovedkamera. Det gir skarpe og flotte bilder. Du må imidlertid unnvære et ultra-wide kamera, men får 2 MP makro og 3x optisk zoom og opp til 6x digital zoom. Makro-kameraet tar utmerkede bilder, men du blir nok skuffet om du prøver å zoome inn på det ferdige resultatet for flere detaljer. Frontkameraet er på 16 MP og det tar glimrende bilder, uten å være i noen virkelig toppklasse.

Telefonen bruker for øvrig ikke de 108 MP som standard. Som utgangspunkt tar kameraet bilder i lavere oppløsning. Hvis du vil ta bilder i 108 MP-kvalitet må du slå på funksjonen, og når du gjør det mister du noen andre funksjoner. For eksempel kan du ikke holde utløserknappen inne og skyte en serie av bilder. Med 108 MP kan du kun ta ett bilde av gangen. Funksjonen for å retusjere bilder, hvis du for eksempel vil glatte ut rynker automatisk mens du fotograferer, fungerer heller ikke om du skrur opp bildekvaliteten til maks. Tatt i betraktning at denne mobilen retter seg mot et yngre publikum, er rynkefjerning kanskje ikke den funksjonen de vil savne mest uansett...

Selv om bilder i full 108 MP-oppløsning er mer detaljerte og imponerende, så vil ett enkelt foto kreve omtrent 20 MB lagringsplass, i motsetning til normale 2-4 MB. Om du bruker den høyeste oppløsningen vil du dermed fylle opp telefonens 128 GB lagring veldig raskt. Bilder i denne oppløsningen vil også kreve mye krefter fra mobilens chipset, noe den ikke alltid klarer å levere. Det kommer vi tilbake til senere.

Ytelsen halter ved maks belastning

Telefonen er utstyrt med et Qualcomm Snapdragon 695 chipset og 8 GB RAM. Chipsettet stammer fra 2021, så det er verken spesielt nye eller kraftige komponenter sammenlignet med årets toppmodeller. Imidlertid fungerer det utmerket til hverdagsbruk og gaming. Vi har for eksempel ingen problemer med å spille titler som Asphalt 9 på mobilen.

I blant merker vi at vi ikke har den kraftigste prosessoren på markedet. Om vi tar bilder i full oppløsning på 108 MP, tar bildebehandlingen ganske lang tid. Når vi zoomer inn på et bilde for å se nærmere på detaljer, ser alt slørete og uklart ut. OnePlus Nord CE 3 Lite bruker flere sekunder på å behandle bildet og vise det på skjermen. Men om du først og fremst skal bruke mobilen til å ta selfier, vil ikke dette være et problem. Så kanskje OnePlus igjen har spart inn litt på kreftene på et område telefonens målgruppe ikke bryr seg så mye om uansett?

Storskjerm i lommeformat

Skjermen er stor og nydelig å se på (Image credit: Peter Hoffmann)

Telefonen er helt klart utviklet med underholdning i tankene. Skjermen er på hele 6,72 tommer og har en oppdateringshastighet på 120 Hz. Kvaliteten er 2400 x 1080 piksler. Nettopp skjermen er en stor fordel hos OnePlus Nord CE 3 Lite. Her er det god plass for både spill og video, og oppdateringshastigheten lar spill fungere optimalt.

Med en lysstyrke på 550 nits i gjennomsnitt - opp til maksimale 680 nits - er ikke dette den mest lyssterke mobilen sammenlignet med toppmodeller som iPhone 14 Pro Max, med opp til 2000 nits på en solrik dag. For oss virket skjermen uansett tydelig og flott, og det er kun i direkte sollys at lysstyrken føles for lav.

Fornuftig batteritid

Med et 5000 mAh batteri har OnePlus Nord CE 3 Lite mye å by på. Vi har ingen problemer med å bruke telefonen hele dagen, selv etter flere timer med både gaming og videostrømming. Du får mye battertid for pengene her. Og når du først går tom for strøm, kan du raskt lade den opp igjen. Mobilen kommer med 67W SUPERVOOC Endurance Edition, som kan lade batteriet til 80% på 30 minutter. Dette er ikke verdens raskeste opplading, men fortsatt langt bedre enn toppmodeller fra iPhone eller Samsung.

67W SUPERVOOC Endurance Edition forlenger også batteriets levetid, her kan du lade mange ganger uten at det går ut over batterikapasiteten. Telefonen er også utstyrt med 12 sensorer som overvåker OnePlus Nord CE 3 Lite 5Gs temperatur og forhindrer at enheten overopphetes.

Meget kraftig lyd

OnePlus kjenner sin målgruppe, og derfor er OnePlus Nord CE3 Lite utstyrt med voldsomme høyttalere, som kan kjøres helt opp til 200 prosent. Det gir en virkelig kraftig lyd, som nok mange vil sette pris på når de gamer. Heldigvis har OnePlus også inkludert en 3,5 mm jack for hodetelefoner, slik at ikke alle rundt deg trenger å høre samme kraftige lyd.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G sikter seg inn mot ungdommen (Image credit: OnePlus)

Konklusjon

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G er en mobil som sikter seg inn mot unge brukere. Telefonen har en mengde gode og nyttige funksjoner, inkludert stor skjerm og kraftig lyd. Den kan brukes til gaming, men er langt fra den kraftigste mobilen på markedet. Det merker man om man vil ta bilder i 108 MP, da går det meste ganske langsomt. Til denne prisen er det imidlertid snakk om en virkelig fremragende telefon som er nærmest ideell om du leter etter en rimelig mobil til tenåringen.

Du må unnvære dyre komponenter og funksjoner som kraftig chipset og vanntetthet og lignende, men til hverdagsbruk er dette virkelig en god mobil.