USA forbyr TikTok

Det populære – men også konfliktfremkallende – kinesiske sosiale mediet TikTok er blitt forbudt på alle enheter tilhørende ansatte i Representantenes hus. Det skriver Reuters ifølge Computerworld, og henviser videre til administrasjonen i Representantenes hus.

Representantenes hus er det ene av to kamre i den amerikanske kongressen, som er den føderale lovgivende forsamling i USA.

FBI frykter TikTok (Åpnes i ny fane)

Beslutningen kommer i kjølvannet av et lovforslag som snart trer i kraft. Dette vil forby den kinesiske appen på amerikanske regjeringsmedier.

TikTok-appen anses for «høyrisiko grunnet en rekke sikkerhetsproblemer», lød det tirsdag i en meddelelse fra Chief Administrative Officer (CAO) i Representantenes hus. Dermed må appen slettes fra alle enheter som Representantenes hus har ansvaret for. Det skriver Computerworld.

Beslutningen kommer i etterkant av en rekke skritt flere amerikanske delstatsregjeringer har tatt i retning av et forbud mot TikTok, som eies av Beijing-baserte ByteDance, på sine enheter.

Minst 19 av delstatene i USA har så langt delvis blokkert appen på enheter delstatene er ansvarlige for. Dette skjer av frykt for at kinesiske styresmakter kan benytte videoappen til overvåkning av amerikanere, i tillegg til å ta i bruk sensur.

I et vedtak som inngår i den nyeste revisjonen av USAs finanslovgivning, som ble vedtatt like før jul, heter det at appen skal forbys på alle føderalt håndterte enheter.

Denne bestemmelsen trer i kraft når USAs president Joe Biden underskriver den nye lovgivningen, ifølge Computerworld.

I meldingen medarbeiderne i Representantenes hus mottok fra CAO, heter det at enhver som har TikTok-appen på sin enhet vil bli kontaktet og bedt om å slette appen. De vil også bli orientert om at fremtidige nedlastinger av appen vil være ulovlige.

USAs lovgivere har, ut over å forby TikTok på enheter tilhørende regjeringen, også fremmet et forslag som vil ende opp i et landsdekkende forbud mot appen. Dette melder Computerworld.

Hva med Norge?

To norske statsråder i den sittende regjeringen har hatt TikTok installert på jobbmobilen. Dagens norske regjering har ennå ikke kommet med noen instrukser knyttet til bruk av den kinesiske appen. Dette møter kraftig kritikk, ifølge Dagbladet (Åpnes i ny fane).

Ifølge en av Erna Solbergs tidligere statssekretærer, ga den borgerlige regjeringen klare beskjeder internt om å unngå bruk av TikTok.

Dagbladet (Åpnes i ny fane) forteller at den «kinesiske appen TikTok krever at bruker samtykker til å gi innsyn i store mengder privat data. Kinesisk lovgivning åpner også for at myndighetene i Beijing kan få tilgang til denne informasjonen».

Dermed er det opp til enhver sittende regjering å komme med slike instrukser. Det sies ingenting i norsk lov om bruk av TikTok.