FBI frykter TikTok

FBI-direktør Chris Wray reiser nasjonale sikkerhetsbekymringer over det kinesiske sosiale mediet TikTok.

Det skriver Securityweek ifølge Computerworld.

Han er bekymret over appens anbefalingsalgoritme, «som gir dem mulighet til å manipulere innhold, og hvis de vil, også bruke det til påvirkningsoperasjoner».

«Alt dette ligger i hendene til en regjering som ikke deler våre verdier, og som har en praksis som er i strid med USAs interesser. Det burde bekymre oss«, sa Wray til et publikum på University of Michigans Gerald R. Ford School of Public Policy, ifølge Computerworld.

TikTok eies av kinesiske ByteDance, som fredag uttalte følgende:

«TikTok Inc., som leverer TikTok-tjenesten i USA, er et amerikansk selskap som er bundet av USAs lover», ifølge Computerworld.

Med dette hardnes kanskje frontene ytterligere når det gjelder internasjonal datasikkerhet. Nylig ble den skybaserte tjenesten Microsoft 365 erklært ulovlig (Åpnes i ny fane) ved tyske skoler, ettersom den står i konflikt med EUs personvernforordning (GDPR).