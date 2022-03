TikTok utfordrer YouTube med videoer på 10 minutter – men er folk interesserte?

TikTok tillater nå at man lager videoer som kan vare i opptil 10 minutter, en økning fra tre og fem minutter.



I løpet av de siste 18 månedene har selskapet eksperimentert med forskjellige lenger på videoene innholdsskaperne kan laste opp på tjenesten, den absolutte grensen på fem minutter har vært gjeldende siden 2019.



Enkelte brukere ønsket at TikTok tillot ennå lengre videoer, slik at tjenesten kunne konkurrere bedre med YouTube og Instagram Reels. Nå som TikTok har gitt etter for kravene kan en lure på hvorvidt TikTok-brukere egentlig ønsker å få «For You»-feeden invadert av 10-minutterssnutter.

Kommentar: Videoer på 10 minutter er en nisje

TikTok er et sosialt medium der man beveger seg vertikalt for å se på videoer. Man kan se på videoer fra brukere man følger, eller bruke en annen strøm som går under navnet «For You», der TikTok-algoritmen fungerer som kurator for nye videoer fra innholdsskapere man ikke følger – og det besnærende med appen er at man blir servert korte snutter man kan slå ihjel tid med.



Videoer på ti minutter kan i så måte være litt i overkant. Vi beveger oss i retning kortfilm og TV-serieepisoder i kortform. 2003-serien «Star Wars: The Clone Wars» er et godt eksempel. Hver episode kunne vare i alt fra tre til tolv minutter. Serien var selvsagt fornøyelig i seg selv, men det krever en viss innsats å holde kvalitetsnivået oppe i så mange minutter. Siden TikTok nå har ti minutter til rådighet, er det ikke umulig at mer episodisk innhold finner veien til plattformen.



Rent innledningsvis, i kjølvannet av forandringen, er det tydelig at TikTok nå prøver seg på en ny konkurrent: YouTube. En plattform som allerede tiltrekker seg enkelte TikTok-brukere ute etter mer tid på den digitale scenekanten.

Lengre videoer på TikTok kan gjøre det enklere å lage innhold innenfor enkelte sjangre, som eksempelvis visuelle matoppskrifter, tilbakeblikk på gamle TV-serier eller korte dokumentarer innen visse temaer.



Problemet med videoer på ti minutter er at det krever brukere som setter seg ned og holder fokuset på det de ser på. Kjapp og lemfeldig blaing nedover i feeden for å ta en kjapp pause fra hverdagen setter visse krav til innholdet. På den andre siden er det heller ikke slik at noen tvinges til å verken lage eller se på de lange snuttene. Det er også mulig at timinuttersvideoene ikke kommer til å dukke opp i TikTok-feeden din. Det kan også være at man kan velge å hjelpe algoritmen med å filtrere ut de lengste snuttene ved å bla forbi. Hvem har vel tid til timevis med TikTok?

Sett fra TikTok sitt synspunkt, så er den nye timinuttersgrensen et tegn på at selskapet ønsker at innholdsprodusenter dekker emner som kun kan utbroderes i litt lengre videoer. Hvorvidt de lykkes avhenger av hva slags respons selskapet får av brukerne.



Og i det TikTok går etter YouTube går YouTube etter TikTok. Den aldrende videoplattformen har sin egen variant av TikTok som går under navnet Shorts, der brukere kan lansere innhold i kortformat, men funksjonen er knappe sju måneder gammel, så hvor godt selskapet klarer å konkurrere er vanskelig å si.



Samtidig som TikTok går i klinsj med videogiganten, må de også få bukt med problemene de har hatt med brukerinntektene, og sikre at innholdsprodusenter føler at de blir kompensert for strevet, slik at de ikke forsvinner til den potensielt mer lukrative konkurrenten YouTube.

Utbetalingene fra TikTok skal være små kontra det man får fra YouTube, noe som har ført til at enkelte brukere, som for eksempel hankschannel, har skiftet beite og gått til Googles videoplattform for bedre inntjening.



I bunn og grunn står TikTok ovenfor en flerfasettert strategi som må ta sikte på å piske liv i innholdsprodusentene: lengre videoer, slik at man kan få bedre utløp for det kreative; og ny giv i utbetalingene, slik at brukere blir kompensert for arbeidet.



Det er kun hvis de lykkes med det ovennevnte at selskapet har mulighet til å konkurrere direkte med YouTube, men det avhenger også av at flere innholdsprodusenter og brukere generelt velger å gå over fra andre plattformer til TikTok, som nå kan tilby videoer på ti minutter.