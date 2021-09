Trailere til No Time To Die bekrefter at James Bond snart er tilbake

(Foto: © 2021 DANJAQ, LLC AND MGM. ALL RIGHTS RESERVED.)

James Bond-filmen No Time To Die har fått sin siste trailer – som bekrefter at filmen er i rute til en internasjonal lansering 30. september. Det er faktisk sluppet to trailere til filmen, der den ene er rettet mot det internasjonale publikum, mens den andre retter seg mot seere i USA, som først kan glede seg over en première 8. oktober.

De to trailerne har litt ulikt innhold. Selv om de dekker mye av det samme som vi har sett i de foregående trailerne, blant annet at James Bond (Daniel Craig) kommer seg ut av en pensjonisttilværelse på Jamaica og en antydning av et svik fra hans partner Madeleine Swann (Lea Seydoux),får du likevel en smakebit på noen forskjellige omgivelser vi ikke tidligere har sett i filmens markedsføringsmateriale.

For norske seere er det kanskje ekstra moro å få oppleve scener fra Langvann i Nittedal og Lutvann i Oslo.

Her kjører vi i gang med filmens internasjonale trailer:

Den neste er traileren for USA-markedet, som har endel viktige ulikheter, blant annet Ms stemme (Judy Dench) og noen tilbakeblikk i begynnelsen:

No Time To Die vil i første omgang bare kunne ses på kino. Filmens regissør er Cary Joji Fukunaga, og i rollene finner vi blant andre Rami Malek, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Ana de Armas, Naomie Harris, Jeffrey Wright og Ralph Fiennes.

Kommentar: vil Bond redde billettsalget?

Etter en lang rekke forsinkelser er endelig den siste James Bond-filmen med Daniel Craig i hovedrollen (nesten) her. Det er blitt heftig spekulert i om Amazons oppkjøp av MGM ville kunne påvirke premieredatoen for No Time To Die, men det er altså ikke tilfellet. Den nye Bond-filmen kommer bare på kino, og det kan representere et salg billettkontorene virkelig trenger.

I USA har filmer som Free Guy og Candyman fått tilfredsstillende publikumsoppslutning på kino, men oppmøtet er lang unna nivåene man hadde før pandemien. Lansering av filmer på strømmetjenester samtidig som på kino har gitt blandede resultater for filmer som The Suicide Squad.

Det er faktisk opp til filmer som No Time To Die og Shang-Chi å få publikum tilbake i kinosalene igjen. Gigantfilmer du ikke får sett andre steder. Og James Bond er så populær som aldri før – nesten 60 år etter at serien for første gang kom på kino.

Produsentene Barbara Broccoli og Michael G Wilson fungerer som verger for James Bond, og vil ikke at han skal entre TV-formatet. Han lever sitt liv gjennom filmene.