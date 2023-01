Teknologiaksjene slaktet i 2022

2022 har vært et tungt år på veldig mange områder. Ille har det også vært på børsene verden over. På de toneangivende amerikanske børsene har tallene vært blodrøde.

2022 var faktisk det verste året på ikoniske Wall Street siden finanskrisen ble brutalt sparket i gang i 2008. 14 år etter den forrige kraftige nedturen, kan vi leste dystre tall fra den andre siden av Atlanteren.

CNBC (Åpnes i ny fane) melder at industriindeksen Dow Jones sank med rundt 8,8 % i løpet av 2022. Selv om dette mildt sagt er svakt, er det for barnemat å regne sammenlignet med to andre viktige indekser.

Den brede indeksen S&P sank med hele 19,4 % i 2022. Den legger seg dermed mer enn 20 % lavere enn rekordnoteringen.

Verst gikk det imidlertid ut over teknologiindeksen NASDAQ. Den ble utsatt for regelrett slakt, og tapte seg med så mye som 33,1 % i løpet av fjoråret. Dermed gikk en tredel av teknologiaksjenes verdier tapt. Selv om mange vegrer seg for å bruke K-ordet – altså krakk – før man ser en bratt nedgang på 40 – 50 %, er dette likevel temmelig stygge tall.

Stygge tall på Wall Street i 2022. (Image credit: CNBC/GTSteigan)

Masseoppsigelser

2022 har vært året for spektakulære nedskjæringer i store amerikanske bedrifter. Gigantselskapet Amazon varslet på tampen av året at titusenvis av ansatte (Åpnes i ny fane) ville bli oppsagt. Selskapet gjennomførte store oppskaleringer på grunn av den sterkt økende omsetningen under pandemien, men opplevde en kraftig rekyl i 2022.

I november fikk vi nyheten om at Meta, selskapet som eier merkevarer som Facebook, Instagram og WhatsApp, sa opp 13 % av de ansatte (Åpnes i ny fane). Da uttalte Meta-sjef Mark Zuckerberg at dette var en av karrierens vanskeligste beslutninger. Han sa han følte med alle de rammede ansatte og deres familier.

Meta tapte 65 % av verdien i 2022. Dette var det største fallet blant de teknologigigantene, melder financialexpres.com (Åpnes i ny fane). Apple, Alphabet (Google) og Microsoft opplevde også enorme tap.

Mest oppmerksomhet har nok likevel Elon Musk skapt. Hans oppkjøp av Twitter har så langt vist seg å være en katastrofe. I et forsøk på å redde den katastroferammede plattformen, har Musk iverksatt brutale nedskjæringer. Flere tusen ansatte og vikarer ble oppsagt, og Musk uttalte at han bare vil ha «ekstremt hardcore» Twitter-ansatte (Åpnes i ny fane).

Bråket rundt Twitter i 2022 kulminerte med at Twitter-brukerne «stemte ut» Elon Musk (Åpnes i ny fane).

2022 var et tungt år for Twitter-kjøper Elon Musk. (Image credit: Geir Tandberg Steigan)

Utviklingen i Norge

I Norge er vi annerledes stilt enn mange andre land. Selv om det ikke er til å komme bort fra at krig og internasjonale kriser har innvirkning på oss, er konsekvensene annerledes enn i de fleste andre land.

NRK skriver at (Åpnes i ny fane) også indeksen på Oslo Børs falt i 2022, men at fallet begrenset seg til beskjedne 1 %. Det er første gang Oslos børsindeks opplever røde tall siden 2028, men tallene er langtfra så katastrofale som kan med god grunn kunne frykte.

Bak slike tall skjuler det seg andre historier, og Oslo Børs er absolutt ikke noe unntak. Med de sterkt økende energiprisene, som har skapt voldsomme problemer i mange land – og for norske forbrukere – har også den norske energisektoren fyrt seg opp kraftig. E24 meldte at «Energi reddet det norske aksjemarkedet» i 2022. Equinor økte eksempelvis børsverdien med 48 %.

De fleste teknologiselskapene på Oslo Børs endte imidlertid året i minus, noe som samsvarer godt med utviklingen i USA. Det ventes at også første halvår i 2023 blir tøft i denne sektoren, melder Finansavisen (Åpnes i ny fane).