Amazon sparker 20 000 ansatte

I november kom nyheten om at Amazon skulle gi omtrent 10 000 ansatte sparken. Nå meldes det at tiden er kommet for nye oppsigelser. Denne gangen skal det gjøres nedskjæringer over hele fjøla, fra (nesten) øverst til nederst, og i mange forskjellige avdelinger og land. Dette formidles av Computerworld (Åpnes i ny fane).

Disse oppsigelsene kommer ikke som én kjempesmell, men heller som en langsom strøm. Det vil bli kuttet ut stillinger innenfor distribusjon, teknologi – og til og med i ledelsen.

Det opplyses nå at oppsigelsene vil nå et dobbelt så stort omfang som tidligere antatt. Selskapet settes på slankekur etter masseansettelsene som ble gjort under pandemien.

De ansatte i Amazon faller inn under en rangorden fra 1 til 7. Man regner med at ansatte på alle de syv nivåene vil bli rammet av de omfattende sparetiltakene.

Nå som tiltakene hardner til, er ledere innad i selskapet blitt bedt om å kartlegge ytelsesproblemer blant de ansatte, som ledd i prosessen med å kvitte seg med omkring 20 000 ansatte.

Før denne prosessen ble påbegynt, hadde Amazon globalt omkring 1,5 millioner ansatte. Dermed er det relativt sett en liten del av den totale arbeidsstokken som påvirkes. I alt vil 6 prosent av den administrative staben rammes, mens tallet er lavere for ansatte innenfor distribusjon.

Etter at den første nyheten om oppsigelsene sprakk i november, sa Amazons CEO Andy Jassy i en kunngjøring (via Computerworld (Åpnes i ny fane)) til de ansatte, at det ville komme oppsigelser, men at han ikke kunne anslå antallet.