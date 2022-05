Stor Garmin-oppdatering retter opp feil og gir oss et drøss nye funksjoner

Garmin har nå lansert en stor firmware-oppdatering, versjon 8.18, til bruk i toppmodellene Garmin Fenix 7 og Garmin Epix.



Programvaren har i det siste gått gjennom en betatest, men nå skal altså oppdateringen være på plass og på vei ut til brukere, ifølge en annonsering på Garmin-forumet.



De aller største forandringene finner man i Fenix 7- og Epix-klokkene, men mange andre enheter får også forbedringer, som for eksempel Forerunner 245, 745 og 945, i tillegg til Fenix 6 og Enduro-serien. Disse vil få deler av alt det nye i oppdateringen, avhengig av hvilke funksjoner de noe rimeligere variantene støtter.

Du får en oversikt over alt nytt hvis du følger denne lenken, men en kortfattet versjon er det følgende: Garmin-brukere nå får et drøss nye funksjoner i tillegg til en del sårt trengte løsninger på programvarefeil, både gamle og nye. En ny såkalt Enhanced Strength-funksjon gir deg en «[...] forbedret forhåndsbeskrivelse av treningen med et kart over muskler som kommer til å være i bruk, forbedret brukergrensensitt i 'free mode' og 'workouts' og forbedringer i 'Rep and Weight'-redigeringen.»



Flere sportsprofiler, som eksempelvis hesteridning og fisking, er også kjekt at følger med på lasset, men de virkelig kule forandringene er i grensesnittet.



«Fitness Age», et estimat som måler hvor godt trent du er i forhold til din faktiske alder, er nå å finne i brukerprofilen din. Når du ser på innstillingene før du starter et «Adventure Race» vil du kunne finjustere på kompassinnstillinger via et nytt menyelement. «Adventure Race» får også et nytt utholdenhetsfelt.

Mange programvarefeil, både inneværende og potensielle, har også blitt rettet opp i i den seneste oppdateringen. Mange av disse er knyttet til sportsspesifikke kart, som eksempelvis golf og skigåing; men også andre problemer med grensesnittet, som at musikken stopper og at gestikulering ikke fungerer som det skal, er også blitt ordnet opp i. Søvnsporing skal også ha blitt forfinet, selv om Garmin ikke ennå har avslørt nøyaktig hva som har blitt bedre.

Kommentar: Garmin forbereder seg på lansering

Selv om programvareoppdateringer i og for seg er interessant, så kommer man ikke utenom at nye klokker får blodet til å bruse hakket mer – og vi er helt sikre på at heftige nyheter er rett rundt hjørnet.



Vi skrev nylig om at det er sannsynlig at både Forerunner 255 og 955 blir lansert i sommer, og Garmin kan ha enda flere klokker og andre storlanseringer på lur.

Maskinvare er likevel bare halve moroa: Skal en lansering gå som smurt må Garmin-programvaren fungere som den skal. Forbedringer i basal funksjonalitet som søvnsporing og såkalte adventure races, områder Garmin generelt sett er gode på, er godt nytt både for eksisterende Garmin-eiere og alle som er ute etter nye produkter.



Store firmware-oppdateringer er en indikasjon på at noe er i gjære, et eller annet er på vei om ikke så lenge – og det er lurt av Garmin å la eksisterende brukere hjelpe til med å finjustere funksjonene før eventuelle nye kunder bretter opp lommeboka i møte med en ny storlansering.