Sonys nye konseptrom viser frem et taktilt smarthjem med duse elementer

Sonys designteam viste frem en rekke konseptuelle smarthjemsløsninger under «Milan Design Week», som fant sted mellom 17. og 22. april i Italias mote- og designhovedstad.

Utstillingen heter «Hidden Senses», og presenteres som «En sanselig opplevelse som visualiserer en beriket livsstil, laget for morgendagen.»

«Hidden Senses» starter med en guidet tur gjennom en rekke rom (omtales som «eksempelstudier») der deltakeren vekselvirker med lys, lyd, bevegelse og taktile objekter, og man forsøker å reintrodusere folk til sansene sine, før de presenteres for konseptenhetene.

Rist for å ryste

De ulike innretningene faller innenfor spekteret «kommer aldri i verden til å skje» til «dette synes vi slett ikke er så verst». Det er verdt å merke seg at dette utelukkende er konseptuelle kreasjoner, så man kan langt fra garantere at disse produktene noensinne vil befinne seg på ens eget sofabord, eller ens egen vegg.

«The Swing Lamp» (hovedbildet nedenfor) er en av innretningene vi liker best: en lampe som forandrer seg alt ettersom hvordan man fysisk tar den i bruk. Man kan tydeligvis «riste lampen for å utløse interaksjoner, forandre farge, mønstre og til og med stemning».

Vi hadde ikke mulighet til å leke med lampen med våre egne hender, men vi ser for oss en høyteknologisk, mer chic, versjon av en oppblåsbar klovn som spretter tilbake når man slår den (tenk «Day of the Tentacle»).

I «jeg er nå ikke helt sikker»-enden av spekteret finner man «Dancing Light» og «Material Shelf». «Dancing Light» er en gulvlampe som tilpasser seg dine bevegelser, noe vi ikke helt kan se for oss at noen vil ha i sitt eget hus, mens «Material Shelf» er en hylle som forandrer utseendet på byggmaterialet alt ettersom hva brukeren trenger der og da (bildet nedenfor viser marmor-modusen).

Dette høres for så vidt kult ut, men gitt hvordan skjermteknologi fungerer per i dag er vi ikke helt overbeviste om at dette faktisk kommer til å se ut som en marmorhylle.

«Mood Driver» er en plate med et tiltalende utseende som lar en skifte stemningen i rommet ved å forandre musikk og «iscenesettelse» i rommet. Vi ser for oss at man kan lagre forhåndsinnstilte kommandoer for lys og musikk, men også at dette kan være en ganske kul måte å koordinere smarthjemapparater på, uten å ta i bruk en skjerm.

«Mood Driver»-plater

Vi runder av med «Tactile Tray» og «Tactile Bench». Sistnevnte er en benk som oppfører seg som en dumphuske, og «forbedrer din oppmerksomhet og dine sanser», mens førstnevnte «deler informasjon gjennom berøringssansen», det vil si: forandrer hvordan den føles ut, og hvordan den beveger seg, alt ettersom hvordan man tar på den.

Nei, vi klarer heller ikke å se for oss hvordan dette fungerer. Bildene er nydelige, med dus fokus, og avbilder hus som ikke ligner på noe vi har sett tidligere. Det er flott å se at et selskap på Sonys størrelse legger såpass mye arbeid i smalt design for smarthjemsteknologi. Det kommer til å bli interessant å se hvor mye av dette som kommer til å ende opp i faktiske hjem.