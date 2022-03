Slik ser du «Lewis Hamilton: The Winning Formula»

Motorsportfeberen brer seg over hele verden, og de største stjernene i bilene som går aller raskest er Lewis Hamilton, som har dominert F1-sirkuset i årevis, og den nye utfordreren Max Verstappen.



Fjorårets sesong var ekstremt spennende, helt frem til siste runde av siste løp, der en intens duell mellom de to stjernene (som for øvrig hadde samme poengsum) fant sted. Mesterskapet sto på spill, og til slutt gikk seieren til Max Verstappen, etter en omdiskutert løsning på rødt flagg. Selv om den unge utfordreren endte opp øverst på pallen er det ingen tvil om at Lewis Hamilton fortsatt er en av sportens absolutt beste førere. Sir Lewis har vunnet seks av de åtte seneste sesongene, en rekke kun brutt av Nico Rosberg i 2016 og nå Verstappen.

Om du allerede har jafset i deg hele den nye sesongen av «Formula 1: Drive to Survive» på Netflix, men ikke klarer å stille tørsten etter F1-innhold, så kan vi berolige deg med at det finnes mer Lewis Hamilton-innhold å ta av. For eksempel «Lewis Hamilton: The Winning Formula», en dokumentar som gir deg en unik innsikt i Lewis' ferd til toppen og hans velfortjente plass i historiebøkene.



Rent bortsett fra ovennevnte dokumentar fra 2021 finnes det også et par kortere varianter som tar en nærmere titt på rivaliseringen mellom Hamilton og Verstappen i form av «Duel: Hamilton vs. Verstappen» og «Beyond All Limits: Hamilton vs. Verstappen». En ny dokumentar om Lewis Hamilton på Apple+ skal også være på trappene, som tilbyr innsikt i stjernens liv og levnet.

(Image credit: Jose Sena Goulao via Getty Images)

Hamilton og hans karriere

Allerede i åtteårsalderen hadde Hamilton funnet en interesse for racing og det skulle vise seg at han egnet seg svært godt til go-kart. Da han var ti fikk han muligheten til å møte daværende stallsjef for McLaren, Ron Dennis, og fikk kapret en gjev autograf. Lewis fortalte Dennis at han drømte om å bli F1-fører og at han ønsket å kjøre for det legendariske bilsportlaget – og om vi spoler frem til 1998, skrev en tretten år gammel Hamilton kontrakt med McLarens førerutviklingsprogram, og ble dermed den yngste føreren noensinne med F1-kontrakt.



Motorsportkarrieren skjøt fart og Sir Lewis befant seg plutselig i både Formel Renault, Formel 3 og GP2 Series før han endelig avanserte til toppligaen Formel 1. Vel fremme kjørte mesteren for McLaren i seks år før han meldte overgang til Mercedes i 2013, der han fortsatt befinner seg.

Portugal Grand Prix 2020 markerte Grand Prix-seier nummer 92 for Hamilton, hvilket vil si at han lirket seg forbi Michael Schumachers tidligere rekord på 91 seiere. Sir Lewis er dermed den mestvinnende F1-føreren noensinne akkurat nå. For å bli føreren med flest mesterskapstitler har han enda igjen å klatre forbi Schumacher nok en gang, siden de to ligger likt på 7 titler hver.

(Image credit: ANDREJ ISAKOVIC/AFP via Getty Images)

Slik ser du «Lewis Hamilton: The Winning Formula»

«Lewis Hamilton: The Winning Formula» kan i enkelte land strømmes via Amazon Prime Video, og i Norge kan den kjøpes på plattformer som Google Play Store og iTunes. Om du velger å leie filmen bør du merke deg at du vanligvis har et visst antall dager på deg når det gjelder å sette i gang tittingen, og når du først har satt i gang må du gjøre deg ferdig innen et visst antall timer.

Øvrige Hamilton-dokumentarer

Om du aldri får nok av bilkjøring, hårnålssvinger og Lewis Hamilton trenger du ikke å bekymre deg for å gå tom for innhold. Det finnes nok av alternativer om du vil strømme mer F1. Om du ikke allerede har sett serien, kan vi varmt anbefale «Formula 1: Drive to Survive» på Netflix, som tar seerne med bak kulissene, med eksklusive intervjuer av førere, mekanikere, teamsjefer og mange flere.



Når det gjelder Lewis Hamilton-dokumentarer kan du for eksempel sjekke ut «Duel: Hamilton vs. Verstappen» og «Beyond All Limits: Hamilton vs. Verstappen» som begge tar en nærmere titt på knivingen mellom de to føreressene. I skrivende stund er ikke disse å finne på norske plattformer, men det er mulig å omgå geoblokkeringer. Du kan lese mer om dette senere i artikkelen.

Som ovennevnt vet vi nå at det er en sprett ny dokumentar om Lewis Hamilton på vei. Denne vil ta for seg førerens liv og karriere og vil ende opp på Apple TV+. Dokumentaren regisseres av Matt Kay og produsent er Box to Box Films og One Community, men noen lanseringsdato foreligger ikke per nå.

Her får du hele listen over Hamilton-dokumentarer.

Ny Lewis Hamilton-dokumentar på Apple TV+ – Ingen lanseringsdato per nå

– Ingen lanseringsdato per nå Duel: Hamilton vs. Verstappen – En dokumentar i to deler fra 2022 om rivaliseringen mellom Hamilton og Verstappen. Er å finne på Sky Sports og Sky Documentary.

– En dokumentar i to deler fra 2022 om rivaliseringen mellom Hamilton og Verstappen. Er å finne på Sky Sports og Sky Documentary. Beyond All Limits: Hamilton vs Verstappen – En ny dokumentar om krigingen mellom Hamilton og Verstappen, viser de mest minneverdige øyeblikkene fra kampen om mesterskapet i 2021. Er å finne på Kayo Sports.

Strøm alle dokumentarer uansett hvor du befinner deg

Som tidligere nevnt kan det være vanskelig å finne slike dokumentarer tilgjengelig på norske strømmetjenester. «Duel: Hamilton vs. Verstappen» og «Beyond All Limits: Hamilton vs. Verstappen» er per nå kun tilgjengelige via britiske og australske plattformer.



Du kan omgå geoblokkeringer ved å ta i bruke en VPN. Slike tjenester lager en nettverkstunnel som gjør at enheten din fremstår som plassert i en annen verdensregion. Dette gjør den ved å la deg bruke en annen IP-adresse enn den som deles ut av din internettleverandør. På denne måten kan du på digitalt vis reise verden rundt og få tilgang til lokalt innhold. Du må likevel abonnere på de ulike tjenestene for å få tilgang til innholdet. Mange tilbyr likevel testperioder gratis, så hold øynene åpne.