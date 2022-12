Signaturfarger og lanseringsdato for Samsung Galaxy S23 lekker ut

Mobiltelefonene i Samsung Galaxy S23 (Åpnes i ny fane)-serien ventes ikke på markedet før i februar, men vi har allerede snappet opp en masse rykter og lekkasjer om disse enhetene. De seneste opplysningene som har nådd oss omhandler mobilenes «signaturfarger».

Dette formidles av SamMobile (Åpnes i ny fane), som pleier å få detaljopplysninger om Samsungs mobitelefoner i forkant. De såkalte signaturfargene kalles nettopp dette fordi dette er fargene som først og fremst benyttes i reklamekampanjer for produktet.

For basismodellen Galaxy S23 skal det tydeligvis være snakk om grønt, mens det for Galaxy S23 Plus skal være gull/rosegull og for Galaxy S23 Ultra ken du vente deg en rosa valør. Flere andre fargevarianter vil bli tilgjengelig for alle de tre modellene.

Rykter om lanseringsdato

I en separat lekkasje fra den velkjente kilden Ice Universe (Åpnes i ny fane) er lanseringsdatoen for Galaxy S23 satt til 1. februar, altså en onsdag. Oppfølgernde Twitter-meldinger antyder at «større deler av verden» kan regne med 2. februar. Dette har trolig noe å gjøre med tidssoner- Trolig vil Samsungs Unpacked-arrangement gå av stabelen i Sør-Korea, der selskapet har sin base.

Det har imidlertid kommet motstridende meldinger (Åpnes i ny fane) om denne lanseringsdatoen. Andre kilder mener at en dato senere i februar er mer sannsynlig, selv om det er mulig at sistnevnte anslag dreier seg om når mobilene faktisk blir tilgjengelige i butikken, og ikke datoen for avduking.

Samme design, bedre komponenter

Ingenting av det vi har hørt om Samsung Galaxy S23 så langt er 100 % sikker før Samsung faktisk presenterer de nye enhetene. Men hvis vi ser på ryktene som har kommet frem så langt, later det ikke til å bli så store endringer i 2023-modellene sammenlignet for forgjengerne i Galaxy S22-serien, i hvert fall ikke når det gjelder mobilenes design.

Vi har allerede fått se dummy-enheter (Åpnes i ny fane) som viser Galaxy S23, Galaxy S23 Plus og Galaxy S23 Ultra, der designet og egenskapene ser ut til å være veldig lik deres forgjengere. Men standard- og Plus-modellene ser ut til å få det samme designet på kameramodulen som på Ultramodellen, som stikker litt lengre ut på baksiden.

Vi vil derimot få se en del forbedringer på innsiden (Åpnes i ny fane). Oppgraderte Snapdragon- og eventuelt Exynos-brikker vil gjøre Galaxy S23-serien bedre, slika t alt skal fungere smidigere enn noensinne. På programvaresiden vil nok disse nye mobilene bli levert med den nyeste versjonen av Android.

Et felt der Samsung Galaxy S23 vil kunne i følge i fotsporene til iPhone 14 (Åpnes i ny fane), er når det gjelder satellittopkobling – der brukerne får tilgang til en nødløsning dersom wifi- og mobilnett ikke er tilgjengelig. Når det gjelder de bakre kameraene, burde vi få oppleve foto og video på et høyere nivå enn noensinne (Åpnes i ny fane).