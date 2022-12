Nesten alle spesifikasjonene til Samsung Galaxy S23 Ultra er avslørt

Takket være sertifieringsselskaper som kinesiske TENAA får vi ofte nesten sikre offisielle detaljer om mobiltelefoner lenge før de blir lansert. Dette er nå også blitt tilfellet med Samsung Galaxy S23 Ultra (Åpnes i ny fane). Det var MyFixGuide (Åpnes i ny fane) som oppdaget en ny TENAA (Åpnes i ny fane)-notering – som trolig bygger på offisielle opplysninger fra Samsung. Den avslører nesten alle spesifikasjonene til den kommende mobiltelefonen Galaxy S23 Ultra.

Det omfatter en 8,6-tommers skjerm med en oppløsning på 1440 x 3088, lagringsalternativene 256 GB, 512 GB eller 1 TB, 8 GB eller 12 GB RAM og et batteri på 4855 mAh. Mobilens prosessorbrikke er ikke navngitt, men den er oppført med en klokkefrekvens på opptil 3,36 GHz, noe som stemmer godt med den overklokkede versjonen av Snapdragon 8 Gen 2 (Åpnes i ny fane) som ifølge rykter (Åpnes i ny fane) kan bli benyttet i Galaxy S23-serien.

Listen fra TENAA inkluderer alle de viktige spesifikasjonen. (Image credit: TENAA)

Når det gjelder kameraene, inkluderer disse tydeligvis ett på 108 MP, to på 12 MP og ett på 2 MP på baksiden. De får selskap av et selfiekamera på 12 MP på fronten. Et av de bakre kameraene (trolig det på 12 MP) sies å skulle by på en 10x optisk zoom, noe vi også har ventet på. Men det er likevel noe som virker litt rart med det lekkede kameraoppsettet.

Det virker nemlig ganske usannsynlig at Samsung skulle montere et kamera på bare 2 MP på en såpass avansert mobil. Kan det være en stavefeil, slik at det egentlig skulle ha stått 200 MP, ettersom vi faktisk har hørt rykter om et slikt kamera (Åpnes i ny fane)?

Men hvis det var tilfellet, er det tvilsomt om den også skulle fått et kamera på 108 MP. Frontkameraet ville også ha vært en vesentlig nedgradering når det gjelder oppløsning hvis det faktisk blir på 12 MP, ettersom Samsung Galaxy S22 Ultra (Åpnes i ny fane) har et selfiekamera på 40 MP.

Vi anbefaler deg derfor å ta disse opplysningene om kameraene med en dugelig klype salt. Selv om de øvrige opplysningene virker troverdige, og kilden også vanligvis er troverdig, fikk akkurat dette med kameraene oss til å stusse litt.

Ellers nevner listen også målene 163,4 x 78,1 x 8,9 mm, en vekt på 233 gram og naturligvis 5G-støtte. Med tanke på at Samsung Galaxy S23-serien ventes å dukke opp tidlig i 2023, vil det ikke drøye så altfor lenge før vi vet alt om disse mobilene.

Hvordan står dette seg mot Galaxy S22 Ultra?

Hvis vi tar alle disse spesifikasjonene for god fisk, er det mye ved den kommende mobiltelefonen som blir veldig likt 2022-modellen Samsung Galaxy S22 Ultra.

Skjermstørrelsen og oppløsningen er de samme, målene og vekten er veldig like (noe som indikerer at også designet kan bli veldig likt) og batterikapasiteten er sannsynligvis også den samme. Lagringskapasiteten og RAM-verdiene er også veldig like, selv om man kan få S22 Ultra med en lagringskapasitet på 128 GB, som ikke står oppført for den kommende mobilen.

De største ulikhetene gjelder prosessorbrikken og kameraene. For den førstnevnte er dette en ventet oppgradering – som i så fall vil gjøre Samsung Galaxy S23 Ultra betydelig kraftigere enn forgjengeren.

Når det gjelder kameraene er vi, som nevnt, veldig skeptiske til de angitte spesifikasjonene. Til sammenligning har Samsung Galaxy S22 Ultra et hovedkamera på 108 MP, en ultravidvinkel på 12 MP, et telekamera på 10 MP (med 3x optisk zoom) og et telekamera på 10 MP med 10x optisk zoom.

Vi venter oss de samme typene objektiver og zoomnivåer på Samsung Galaxy S23 Ultra, men det er mulig at oppløsningen for noen av dem er endret. For eksempel til et hovedkamera på 200 MP, en oppgradering som hadde sikret Samsung Galaxy S23 Ultra en topplassering i vår oversikt over de beste kameramobilene (Åpnes i ny fane).