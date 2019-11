Seagate kan få overtaket over Western Digital ved å være først ute med verdens største harddisk

Hvis harddiskene dine er i ferd med å gå tom for plass kan Seagate ha løsningen på dine plager når de lanserer en harddisk med svimlende 20 TB lagringsplass i 2020.



Seagate forpliktet seg til å tilby ultrahøy kapasitet i sine harddisker under et såkalt earnings call (et møte som presenterer finansielle resultater), og selskapet hevder at de etter planene skal lansere harddisker på 20 TB med SMR-teknologi (shingled magnetic recording) innen 2020 er omme – og at de tar sikte på å lansere denne, verdens største harddisk, før rivalene i Western Digital.

Hvis det er for lenge å vente, og filene hoper seg opp med stadig økende hastighet, kan man trøste seg med at Seagate også bekreftet at de vil begynne å masseprodusere 18 TB-harddisker, som tar i bruk mer konvensjonell magnetisk lagringsteknologi (CMR), rett over nyttår.



Seagates harddisker på 18 TB kommer til å bruke den samme niplatersplattformen som ble bruk i Exos-disken på 16 TB. Dette burde bety at masseproduksjon av den større 18 TB-disken ikke burde by på altfor store problemer.



Slaget om den største harddisken

Ved å lansere en harddisk på 18 TB i begynnelsen av 2020 vil Seagate opprettholde ledelsen de har over Western Digital når det gjelder kapasitet.



Western Digital har også sagt at de vil lansere en harddisk på 20 TB innen slutten av neste år, men den største harddisken man kan få fra den kanten er på – fortsatt meget imponerende – 16 TB.



Hvis Seagate kan få ut én disk på 18 TB, og en annen på 20 TB, før rivalen har fått ut noen, så vil dette være en stor seier for selskapet.



Det ser ut som om vi kommer til å se en radig vekst i harddiskkapasiteten i den nærmeste fremtiden, takket være overgangen til såkalt HAMR (Heat-Assisted Magnetic Recording), som lar harddisker lagre data på en mer tettpakket måte.

(Image credit: Seagate)

Ifølge en graf publisert av Seagate kan vi få oppleve harddisker med ekstreme 50 TB lagringsplass innen 2026.



I det man lagrer slike mengder data ligger selvsagt presset på Seagate og dets rivaler når det gjelder å forsikre seg om at disse harddiskene blir driftssikre. En harddisk på 50 TB som krasjer og tar med seg all data kan være katastrofalt for både bedrifter og vanlige kunder.