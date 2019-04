Samsung Galaxy Tab S5 kan komme i år og få Galaxy S10s brikkesett på innsiden

Det kommer kanskje ikke som noen stor overraskelse i og med at Samsung nylig slapp Galaxy Tab S5e sammen med Galaxy S10, men en ny lekkasje tyder på at selskapet nå gjøre seg klare til å avduke Galaxy Tab S5. Det er detaljer som er avdekket i fastvaren til kommende Samsung Galaxy Fold, som peker mot dette.

Detaljene ble oppdaget av XDA Developers, og der nevnes brikkesettet Qualcomm Snapdragon 855 spesifikt, et brikkesett som også er å finne i den amerikanske utgaven av Samsung Galaxy S10 og i en rekke andre toppmodeller som kommer i 2019.

Dette er ekstra interessant siden selskapets forrige flaggskipnettbrett Galaxy Tab S4 ikke var utstyrt med det beste brikkesettet som var tilgjengelig da, altså Snapdragon 845, men i stedet det litt svakere Snapdragon 835.

Programvarekoden tyder på at Galaxy Tab S5 blir et helt annet produkt enn allerede lanserte Galaxy Tab S5e. Sistnevnte er et mellomklassenettbrett, mens Tab S5 ser ut til å bli en flaggskipmodell.

Nyheten om det nye nettbrettet kommer ganske brått på, i og med at Galaxy Tab S4 ble introdusert så sent som i fjor høst i forkant av Galaxy Note 9. Vi tror derfor at Galaxy Tab S5 fortsatt kan være et stykke unna, ikke minst fordi en lansering i nær fremtid ville tatt oppmerksomheten bort fra den brettbare telefonen Galaxy Fold.

Vi har ingen konkrete detaljer om når Galaxy Tab S5 skal lanseres ennå, men vi gjetter at den vil dukke opp rett før Galaxy Note 10 mot slutten av året.