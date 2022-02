Samsung Galaxy S22 Ultra-test viser forskjellene mellom modellene

Samsung Galaxy S22 Ultra forventes å bli toppmodellen i den kommende Samsung Galaxy S22-serien, og nå har vi blitt servert tidlige tester som gir oss et visst inntrykk av hvor kraftig flaggskipet vil være.



Denne lekkasjen ymter (som så mange andre) om at du vil kunne få tak i to forskjellige varianter av denne modellen. Den ene med Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1-prosessor, og den andre med Exynos 2200. Hva som blir solgt i din lokale butikk avhenger av hvor du bor (I Norge er det antakeligvis snakk om Snapdragon 8 Gen 1.)



Testene (som stammer fra Geekbench) viser oss resultater fra begge de to modellene, og i år ser de to variantene ut til å ligge tett inntil hverandre i ytelse.



Ifølge de ovennevnte testene får Samsung Galaxy S22 Ultra med Exynos 2200-prosessor en skår på 1226 poeng i énkjernetesten, mens Snapdragon-modellen ligger hakk i hæl med 1168.



I flerkjernetesten snus det hele på hodet, og det er Snapdragon-varianten som går av med seieren, med sine 3508 poeng, mens Exynos henger noe etter med sine 3462. Med andre ord er det lite som skiller mellom de to.



Begge telefonene som ble testet var modeller med 8 GB RAM, men det forventes at Samsung også kommer til å selge 12 GB-modeller.



Skårene, altså selve ytelsen, ligger ikke langt unna de vi så i Samsung Galaxy S21-serien, men det er riktignok snakk om et lite hopp opp. Exynos 2100-versjonen av den foregående modellen fikk 3367 poeng, mens Snapdragon-varianten fikk 3302.



Det er verdt å ta alt dette med en klype salt, siden dette er lekkasjer, og vi har identifisert telefonene via modellnumre vi mistenker tilhører Galaxy S22 Ultra (det er ikke bekreftet.)



Ingenting er bombesikkert riktig ennå, og det er ikke sikkert vi får bekreftet hvilke modellnumre som tilhører hvilken telefon før den 9. februar, når enhetene faktisk avsløres av Samsung. Hold for øvrig av datoen, vi kommer selvfølgelig til å dekke det ovennevnte evenementet, som også forventes å inneholde mer informasjon om Samsung Galaxy Tab S8-serien.

Kommentar: En bør ikke forvente et kvantesprang i ytelse

Det er rimelig å anta at disse nye prosessorene vil komme til å tilby solid ytelse – vi har blitt servert prima maskinvare i Samsung Galaxy S-familien i over 10 år nå – men vi forventer ikke noen kvantesprang kontra Galaxy S21.



Testskårene som presenteres over er noe bedre enn fjorårets varianter, men når det gjelder hva man kommer til å merke i hverdagen, så er ikke disse forskjellene spesielt store.



Det kan være at enkelte apper kommer til å lastes inn noe raskere, eller at man får noen ekstra FPS i et spill eller to, men for å virkelig kjenne oppgraderingen på kroppen må man nok oppgradere fra en modell som er minst et par år gammel.



Det kan selvfølgelig være at Samsung overrasker med en eller annen uventet nyvinning, men det er få grunner til å tro at S22-serien kommer til å tukte iPhone 13-serien på ytelse. Likevel er det liten tvil om at disse nye telefonene er såpass kraftige at man i praksis får ytelse nok til alle gjøremål.

Kilde: GSMArena