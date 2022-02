Samsung Galaxy S22 lanseres også i Metaverse-form

Er det noen grunn til at den mest ettertraktede (kommende) Android-telefonen, Samsung Galaxy S22, ikke burde lanseres i dagens heteste virtuelle konsept, Metaverse, egentlig? Det viser seg at svaret er «nei».



Når Samsung offisielt viser frem sine nye Android-leketøy den 9. februar klokken 16:00 (norsk tid), så vil det skje på nett, i en YouTube-video, på sosiale medier og i en virtuell versjon av et Samsung-kontor i New York ved navn 837X (den fysiske adressen er 837 Washington St.)



Samsung har bygget den virtuelle butikken i Decentraland, en slags virtuell 3D-nettleser som minner litt om «Second Life». Ovennevnte Decentraland, som for øvrig ble lansert i februar 2020, er også en lekeplass for kryptovaluta-krumspring, der medlemmer kan kople på kryptolommeboken sin og kjøpe tomter i form av NFT-er. Vi lurer på om ikke Samsung betalte for 837X-eiendommen ved hjelp av oppspart Mana, valutaen som brukes i Decentraland.



Hvorfor Metaverse? Hvorfor ikke? Det er et bedre spørsmål. Selv om få forbrukere forstår, bruker eller lever i det sagnomsuste Metaverse-konseptet, så er det likevel en merkevare som har pisket opp en del oppmerksomhet (ikke udelt positiv.) Det å bygge et digitalt mursteinsbygg i det noe fjollete digitale rommet er et nikk til kryptogjengen, som sier at Samsung forstår seg på blokkjeder, og at hva nå enn som blir lansert onsdag – smarttelefoner, nettbrett og så videre – er en del av kryptobølgen.



TechRadar tok en aldri så liten tur innom Decentraland for å lodde stemningen i forkant av Samsung-evenementet.



Man registrerer seg ved hjelp av kryptolommeboken sin – hvis man vil ha full tilgang til alle funksjonene – men man kan også logge inn som gjest. Uansett hva man velger, så får man muligheten til å lage sin egen avatar. Dette inkluderer valg av hårtype, klær og annet tilbehør. Så bruker man tastaturet eller musen til å forflytte seg rundt i 3D-verdenen. Vi manøvrerte slik at vi landet rett foran 837X. Det eneste andre i nærheten var en pizzarestaurant, men siden vi ikke helt skjønte hvordan vi skulle få i oss den digitale maten, så valgte vi å stå over bestillingen.

Samsung Galaxy-skilt på Times Square (Image credit: Samsung)

Inne i 837X finner man et huleaktig, fluoriserende, techno-musikk-preget rom. Her finner man alt fra glødende kuler til klær man tydeligvis kan kjøpe og diverse Samsung-markedsføring. Vi stilte oss rolig på «gulvet» i et øyeblikk, og plutselig begynte avataren vår å danse av seg selv. En får håpe at vi ikke bryter ut i spontan dans når Unpacked går av stabelen.



Hvis 3D-effekter i virkeligheten er mer din greie, så er det også mulig å ta en tur til et av Samsungs storslåtte Galaxy-reklameskilt i enten New York (se bilde over), London, Sør-Korea, Dubai eller Malaysia. På hvert sted har selskapet satt opp gigantiske videoskilter på hjørner av bygg, som simulerer et slags 3D-rom eksisterende «inne» i byggene de er plassert utenpå. Her kan man finne noe som nesten må være verdens største tiger, en hyggelig type som liker å skyte ut en gigantisk pote mot tilfeldige forbipasserende.



Det hele gir en ganske artig visuell effekt som gjør at rommet dyret befinner seg i virker mindre enn selve tigeren.



Om du velger å se Samsung Unpacked via et Metverse-konsept, på Twitch, YouTube eller via Samsungs egne nettsider, så kan det likevel være lurt å ta en titt innom oss i TechRadar i dagene som kommer også. Det blir mye Samsung-stoff fremover.