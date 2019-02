Samsung Galaxy S10 kan bli sprekere enn vi trodde

Det er ingen tvil om at Samsung Galaxy S10 blir en sprek telefon, men tidligere ytelsestester har tydet på at Exynos 9820-brikken (som vil brukes i de fleste andre regioner enn USA) leverer skuffende resultater. En ny test som nettopp har dukket opp, viser imidlertid noe annet.

Det er den kjente ryktekilden @UniverseIce som har publisert Geekbench-resultatene, og de viser et enkjerne-resultat på 4472 og et flerkjerneresultat på 10.387.

Det slår faktisk resultatene vi har sett fra Snapdragon 855-versjonen av Samsung Galaxy S10+ som vi har sett tidligere, der enkjerne-resultatet var på 3413 mens flerkjerne-testen landet på 10.256. Dermed kan de to brikkene bli likere når det kommer til ytelse enn vi først trodde.

New Geekbench4 score, Exynos 9820, single core close to A12 pic.twitter.com/4qSH3i0gbyFebruary 4, 2019

Høy ytelse, men ikke høyest

Disse resultatene slår likevel ikke Apples telefoner – iPhone XS gir for eksempel et enkjerne-resultat på 4797 og et flerkjerne-resultat på 11.267 i Geekbench. Disse nye resultatene far Samsungs telefoner kommer imidlertid nærmere enn vi er vant til.

Dette nye resultatet for Exynos 9820 er også høyere enn noen andre Android-resultater i Geekbench, og det tyder på at Galaxy S10 og Galaxy S10+ blir sprekere enn alle andre telefoner på markedet.

Dette får vi mulighet til å teste selv om ikke lenge når telefonene lanseres 20. februar.