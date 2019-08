Samsung Galaxy Note 10: offisielle spesifikasjoner og bilde har lekket ut

I likhet med de fleste høyt profilerte smarttelefoner, har også Samsung Galaxy Note 10 blitt utsatt for en rekke lekkasjer før lansering, og den seneste kommer i form av det som fremstår som et offisielt bilde sammen med en komplett liste over spesifikasjoner.

Begge ble formidlet av den kjente rykteformidleren Evan Blass, og bildet ser ut til å vise Samsung Galaxy Note 10+ med sine ekstra kamerasensorer.

Telefonen holdes sammen med pekepennen som følger med, og det eneste som egentlig er oppsiktsvekkende her er at pekepennen virker overraskende stor.

iPhone 11 kommer veldig snart

Samsung har nettopp avduket Galaxy Watch Active 2

Samsung Galaxy Note 10 promo picture, full specs sheet leaks - https://t.co/GDD4i9q04h pic.twitter.com/63XJKKlu9MAugust 6, 2019

Spesifikasjonslisten er muligens mer interessant for mange, men det skal sies at den også inneholder noe som kan virke som en feil. Den viser nemlig at alle de tre modellene får en skjermoppløsning på 1440 x 3040 punkter, altså WQHD+, noe som i utgangspunktet er gode nyheter etter at enkelte rykter har pekt mot at den rimeligste modellen skulle få FHD+-oppløsning fremfor WQHD+-oppløsning.

Ser du nøye etter vil du imidlertid også legge merke til at Galaxy Note 10 står listet med nettopp FHD+-oppløsning, noe som altså ikke stemmer med de oppgitte pikselantallene. Samtidig står det også at alle de tre telefonene skal ha den samme pikseltettheten på 502 piksler per tomme, noe som blir umulig med tanke på at Note 10+ og Note 5G står oppgitt med skjermer på 6,8 tommer mens standardutgaven får en skjerm på 6,3 tommer.

(Image credit: Evan Blass)

Det står også at alle de tre telefonene skal ha de samme kameraene på baksiden, noe som heller ikke stemmer med bildene som følger med spesifikasjonene i Blass’ tweet.

Ellers sier spesifikasjonene at telefonene er ulike når det kommer til batteri, og Galaxy Note 10 står oppgitt med 3800 mAh mens de andre står oppgitt med 4300 mAh. Ladetiden vil også være forskjellig, og Note 10 skal lade med 25 W mens de to større modellene vil gå helt opp til 45 W. Til sammenligning støtter Samsung Galaxy S10 bare 15 W lading, og det har vært ryktet at Note 10-serien skulle forbedres på dette punktet.

Standardutgaven av Note 10 får 6 GB RAM og 256 GB lagring, mens de to andre tydeligvis skal få 12 GB RAM og opptil 512 GB lagring.

Med unntak av enkelte selvmotsigelser, så fremstår disse spesifikasjonene som ganske overbevisende, og det er mulig at dette bare er en tidlig versjon med noen skrivefeil i. Vi kan altså anta at de gir et greit oversiktsbilde av telefonene, men det er samtidig tydelig at ikke alle tallene stemmer helt nøyaktig.

De nøyaktige tallene vil vi nok imidlertid få se ganske snart, for det er som kjent ventet at Samsung Galaxy Note 10-serien skal vises frem onsdag kveld.

Her er de beste mobilene på markedet akkurat nå

Kilde: MSPowerUser