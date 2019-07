Samsung Galaxy Note 10-lansering bekreftet – med stor kameraavsløring

Lanseringsdatoen til Samsung Galaxy Note 10 er nært forestående – evenementet for lanseringen av den nye kraftige mobilen fra sørkoreanerne har blitt satt til 7. august i New York.



Invitasjonen, som viser til nye og besnærende selfiemuligheter viser S Pen (Samsungs innebyggede styrepinne for Note-serien) bevege seg rundt en ny sensor – og lenken til invitasjonen sier at lanseringen kommer til å «ta Galaxys integrerte økosystem til neste nivå.»

Onsdag, 7. august, vil nye Galaxy Note 10 befinne seg på scenen på Barclays Center i Brooklyn (samme sted som Note 9 ble lansert i sin tid).



Dette lanseringsarrangementet vil finne sted litt utpå dagen lokal New York-tid: 16:00 EDT (22:00, norsk tid).



Dette er selvsagt ikke en lekkasje som kom bardus på, gitt at vi har sett rykter om lignende lanseringsdatoer i et par uker nå – Samsungs administrerende direktør nevnte tilmed telefonen til TechRadar på en pressekonferanse for ikke så lenge siden.

Bilde: Samsung (Image credit: Samsung)

Hva forventer vi fra Note 10-lanseringen?

Galaxy Note 10 kommer til å få den kantløse behandlingen Samsung Galaxy S10 har fått, men også kamerahull i skjermen, ifølge de seneste Note 10-lekkasjene.



Samtidig er det slik at frontkameraet bak hullet i skjermen skal være sentrert, og det later til kun å være ett kamera som titter ut av skjermen. Galaxy S10 Plus har to frontkameraer i et mer avlangt hull, og S10 5G har tre kameraer i front.

Kameraene på baksiden ser også ut til å ha beveget seg til venstre, og ligner på et vertikalt trekamerasystem – det ekstra kameraet lagt til er antageligvis et såkalt ToF-kamera som registrerer dybdeinformasjon.



Selvsagt vil også S Pen få en rekke nye triks i 2019-modellen. Vi forventer også at minnet vil toppe ut på 12 GB i enkelte versjoner, og vi forventer at prosessoren vil være en Snapdragon 855 i den vanlige varianten, mens en eventuell Pro/Plus med vil få noe hakket kvassere.

Nye Samsung SmartThings. Bilde: Samsung. (Image credit: Samsung)

Hva med det «integrerte økosystemet»? Vel, det har vært en hel del snakk om at Bixby kommer til å få enda større spillerom, samtidig som at Samsung SmartThings får en stor oppgradering – så det er ikke sikkert at det kun er den nye Note-modellen som får sceneplass på evenementet i August.



Samsung har mye forbedringspotensial i både Bixby (stemmeassistenten som ble lansert til lite brask og bram) og sin smarthjemløsning, der de ligger milevis bak aktører som Google og Amazon.



Når det er sagt har den sørkoreanske produsenten en gedigen brukermasse som kan utnyttes (på samme måte som Apple, og deres lukkede økosystem) – så muligheten er til stede for at fremtiden vil bringe en ny konkurrent i smarthjemverdenen.