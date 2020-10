Produksjonen av Apple AirPods Studio skal være i gang

Slik ser Curved for seg at AirPods Studio kan bli seende ut.

Det har versert mange rykter om det som skal bli Apples første over øret-hodetelefoner AirPods Studio, men når får faktisk se dem? Det kan skje tidligere en først antatt, for nå meldes det at produksjonen allerede skal være i gang.

Påstanden kommer fra artikkel i DigiTimes, en taiwanesisk nettside som ofte leverer pålitelige nyheter om produksjon av nye produkter. Samtidig kommer det frem at etterspørselen etter AirPods (2019) skal ha gått ned den siste tiden.

Hvis det stemmer at hodetelefonene allerede er på vei gjennom fabrikkene, så er det sannsynlig at de skal lanseres i nær fremtid.

Juni har tidligere blitt nevnt som et tidspunkt der AirPods Studio skal vises frem, og det stemmer jo godt med den nye informasjonen fra DigiTimes.

Fulle av teknologi

Ryktene sier også at nye AirPods Studio kommer til å ha massevis av teknologi innebygget, som for eksempel muligheten til å oppdage hvilken vei da har tatt på hodetelefonene og automatisk pause i avspilling når du tar dem av.

Samtidig kan vi også nevne at det går rykter om en egen sporty utgave som kan få navnet AirPods X.

Alt dette kommer på toppen av utviklingen av vanlige AirPods og AirPods Pro, men ryktene sier at en ny utgave av førstnevnte ikke vil komme før en gang neste år.

Når det gjelder AirPods Studio så er det mulig vi kan få en annonsering under WWDC 2020 som starter 22 juni (og som kun foregår på nett). Samtidig er WWDC et arrangement som først og fremst fokuserer på utviklere og programvare, så det er også godt mulig at lanseringen vil skje under et eget arrangement.

Kilde: MacRumors