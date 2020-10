Test: Sennheiser HD 450BT

Hvis du er på jakt etter et rimeligere alternativ til Sony WH-1000XM3, er disse øreklokkene fra Sennheiser et glimrende valg. Med god lyd, god støydemping og en behagelig passform (de kan dessuten foldes helt sammen), vil de passe ypperlig for alle som reiser kollektivt.

Sennheiser er velkjent for sine støyreduserende hodetelefoner med massevis av godlyd. Deres nyeste modell, Sennheiser HD 450BT, utgjør et rimeligere alternativ til tidligere modeller som Momentum 3 Wireless og enere som Sony WH-1000XM3.

Disse helt sammenfoldbare trådløse hodetelefonene har et minimalistisk design og innebygd støydemping, og retter seg tydelig mot brukere av kollektivtransport. Men hvordan gjør de det sammenlignet med sine dyrere konkurrenter?

Vi har lagt Sennheiser HD 450BT på testblokken, og vi tror selskapet er inne på vinnersporet med disse elegante øreklokkene.

Pris og tilgjengelighet

Du får kjøpt Sennheiser HD 450BT for ca. 1800 kroner. Det er betydelig rimeligere enn de beste hodetelefonene i 2020, for eksempel Sony WH-1000XM3 til ca. 2700 kroner og Sennheisers foregående modell Momentum 3 Wireless til rundt 4100 kroner.

(Image credit: TechRadar)

Design

Disse minimalistiske øreklokkene leveres i fargevariantene svart og hvit. Vi testet den sorte varianten, mens våre britiske kolleger har testet den hvite med polstring og detaljer i sølvgrått.

De ser ganske stilige ut, men de er ikke like iøynefallende som de nylig lanserte hodetelefonene Sennheiser Momentum 3 Wireless. Noen vil nok oppfatte det enkle designet som litt for tamt, men hvis du foretrekker et nøkternt design, er nok disse øreklokkene noe for deg.

Sennheiser HD 450BT kan foldes helt sammen, og er opplagt utviklet til bruk på farten. De kan lett pakkes bort når du ikke bruker dem, de tar opp minimal plass i vesken, og passer ypperlig på reise.

(Image credit: Truls Steinung)

Sammenlignet med hodetelefonene Momentum 3 Wireless virker disse nye hodetelefonene mindre holdbare, og plastkonstruksjonen kan beskrives som sårbar.

Selv om den rimeligere konstruksjonen reflekteres i prisen, hadde det ikke gjort noe å få en litt mer luksuriøs finish for pengene.

En fordel med dette plastaktige designet er at HD 450BT kjennes svært lette, og er behagelig å ha på, selv gjennom lange økter med lytting. Øreklokkene har rikelig med polstring, og de gir ikke den sammenklemte følelsen du ofte får med hodetelefoner som dekker eller ligger inntil ørene.

På bunnen av den høyre øreklokken finner du en ladeinngang av typen USB-C, en 3,5-millimeters inngang, knapper som styrer musikkavspilling og anrop, og en egen knapp til å hente frem din foretrukne taleassistent, enten det er Siri eller Google Assistant.

(Image credit: TechRadar)

Battertid og oppkobling

Med 30 timers batteritid (når aktiv støyreduksjon er påslått) kan Sennheiser HD 450BT måle seg med Sony WH-1000XM3. Den banker dessuten Bose Noise-Cancelling Headphones 700 solid med ti timer. Den er også overlegen sammenlignet med de 17 timene du får med den langt dyrere modellen Sennheiser Momentum 3 Wireless.

Takket være støtten for Bluetooth 5.0 var det lett som en lek å pare disse trådløse hodetelefonene med de andre enhetene våre. Gamere vil også nikke tilfreds til at disse øreklokkene støtter aptX Low Latency, i tillegg til aptX, AAC og SBC, og dermed vil du ikke oppleve plagsomme forsinkelser mellom det du ser på skjermen og det du hører. Vi opplevde heller ingen forsinkelser da vi så på video på smarttelefonen.

(Image credit: TechRadar)

Sennheiser HD 450BT samarbeider med Sennheiser Smart Control-appen, og der kan du blant annet fikle med equalizer-innstillingene. Det er fint å kunne justere lyden litt, ikke minst fordi enkelte vil kunne oppleve HD 450BT som litt lukket i lydprofilen, men vi skulle ønske at EQ-en var litt mindre begrensende. Her kan du nemlig kun justere ved å dra i ett enkelt punkt, mens resten av frekvensspekteret følger etter. Det gjør jobben, men ikke så detaljert som vi kunne tenke oss.

Til forskjell fra Sennheiser Momentum 3 Wireless kan du ikke velge mellom ulike innstillinger for støydemping. Du kan bare slå den av og på ved hjelp av knappen på høyre øreklokke.

Vi opplevde at støyreduksjonen fungerte tilfredsstillende, selv om den virket langt mer skikket til å eliminere lavfrekvente, rumlende lyder enn de høyfrekvente. For eksempel erfarte vi ved utendørs bruk at lyden av den kraftige vinden som rusket i trærne forsvant, mens vi lett kunne høre lyden av sirener langt borte fra. Noe som kanskje ikke er så dumt om man setter sikkerheten høyt.

(Image credit: Truls Steinung)

Lydkvalitet

Sennheiser er på vinnersporet med det lydbildet de har skapt til HD 450BT. Det er klart og detaljert, uten at det lyder for kjedelig og tørt av den grunn. Disse hodetelefonene gir en fantastisk blanding av høykvalitetslyd med varme og spennende bassfrekvenser.

Denne kombinasjonen av kontrollert (men varm) bass og kompakt og livlig diskant åpenbarte seg for alvor da vi hørte på Kendrick Lamars Alright. Den dissonerende vokalen bød på en utfordrende harmonisk bakgrunn der en resolutt skarptromme og kraftig slagverkslyd skar igjennom.

Da vi beveget oss videre til King Kunta, fikk øreklokkene muligheten til virkelig å demonstrere det lave frekvensbildet, med dype, svampaktige basslinjer under tegneserieaktig klokkeklang og urolige el-gitarer med saftig energi.

(Image credit: Truls Steinung)

Vi ville også prøve ut Sennheiser HD 450BT på noe litt roligere, og valgte oss Joanna Newsoms Sprout and the Bean. Harpeklimpringen viste oss hele spennet disse øreklokkene innehar, med rumlende basstoner og sildrende diskantmelodier.

Da vi hørte på denne sangen, følte vi at hodetelefonene håndterte vekslingene i dynamikk svært godt. Du får helt klart en større dynamisk spennvidde og et mer vidstrakt lydlandskap med Momentum 3 Wireless, men lyden fra HD 450BT er klar nok til å hente frem de skjulte detaljene i musikken du hører på.

Vi merket oss at hodetelefonene slet litt med hektiske, mellomtonesterke sanger som The Nationals Sea of Love. Vi hadde sett for oss en litt bedre gjengivelse av denne sangen. Noe av den dvelende, høye gitartonen forsvant litt.

Og hvis vi skal være litt pirkete, ville vi også ha foretrukket en åpnere lydgjengivelse i disse hodetelefonene. De gir en litt mer innestengt følelse enn du får med Momentum 3 Wireless.

(Image credit: TechRadar)

Endelig vurdering

Alt i alt ble vi svært imponert over Sennheiser HD 450BT. Lyden er riktig nok litt mer lukket enn den du får fra Sennheisers toppmodeller, men den gir deg likevel hyggelige lytteopplevelser. Det er også mulig å justere den litt etter eget ønske med EQ-en i appen.

Batterikapasiteten og oppkoblingsmulighetene er det lite å si på, og støyreduksjonen fungerer tilfredsstillende – selv om disse hodetelefonene ikke blokkerer alle utvendige lyder like effektivt.

Vår fremste innvending er at disse hodetelefonene virker så lite solide. Selv om de er mye rimeligere enn Momentum 3 Wireless, er likevel 1800 kroner en solid sum for et par hodetelefoner. Og da burde vi kunne forlange en litt mer førsteklasses konstruksjon og materialkvalitet.

Uansett ser de ganske bra ut når man har dem på, og hvis du er ute etter et rimeligere alternativ til Sony WH-1000XM3, er Sennheiser HD 450BT et svært godt valg.