Pixel 4 ryktes å få speilrefleks-lignende tilleggsutstyr og 90 Hz skjerm

Googles neste flaggskiptelefon er ventet lansert i oktober, og etter måneder med lekkasjer slapp selskapet til og med et offisielt hint om hvordan Pixel 4 vil se ut i juni. Dermed vet vi allerede at den får en firkantet kamerahump på baksiden, og det er også blitt kjent at den får ansiktsgjenkjenning og bevegelseskontroll.

Det vi derimot ikke visste noe om før i dag, var skjermspesifikasjonene Pixel 4 og Pixel 4 XL skal få.

En «pålitelig kilde» 9to5Google har snakke med sier nemlig at de to telefonene skal få OLED-skjermer på 5,7 og 6,3 tommer, og at begge skal få oppfriskningsrate på 90 Hz. Google omtaler dette «Smooth Display».

Oppfriskningsraten blir altså ikke helt på høyde med 120 Hz-skjermen til Razer Phone og Razer Phone 2, men den er til gjengjeld på nivå med Asus ROG Phone og OnePlus 7 Pro.

De fleste av dagens telefoner har oppfriskningrate på 60 Hz, noe som altså betyr at bildet på skjermen byttes ut 60 ganger i sekundet. En økning i oppfriskningsrate gir gjerne en fordel når det kommer til raske bevegelser, som for eksempel ved skrolling. Rulling gjennom Twitter og Instragram kan altså fremstå som mye jevnere på en telefon med høy oppfriskningsrate.

Hva med de andre spesifikasjonene?

9to5Google melder også at de kommende flaggskipene skal utstyres med Qualcomms seneste Snapdragon 855-brikke, en prosessor som både har 5G-støtte og som er optimalisert for AR og spill.

Både Pixel 4 og Pixel 4 XL får 6 GB RAM, og det i kombinasjon med den spreke prosessoren og den høye oppfriskningsraten til skjermen, burde sikre gode spillopplevelser.

Pixel 4 skal også utstyres med et batteri på 2800 mAh, mens den større utgaven får batteri på 3700 mAh. Begge vil komme i utgaver med 64 og 128 GB lagring.

Ny kameraløsning

Pixel-telefonene er kjent for å være blant de beste kameratelefonene på markedet, og det kan se ut som eneste generasjon vil videreføre den tradisjonen.

9to5Mac melder at de to telefonene vil få to sensorer på baksiden, og at en av dem vil være et 12 MP-kamera med fasebasert autofokus. Dermed burde de nye Pixel-telefonene gjøre en god jobb med å fange bevegelse, og vi kan også forvente at de vil ta gode portrettbilder. Det andre kameraet skal for øvrig være et 16 MP telefotokamera.

I tillegg skal Google også være i gang med å utvikle et speilrefleks-lignende tilleggsutstyr som skal selges ved siden av. Akkurat hva dette innebærer vet vi ikke ennå, men med tanke på at telefonene bare er et par måneder unna, så er det uansett ikke så lenge til vi får konkrete svar.