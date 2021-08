Nytt rykte hevder at to Apple-arrangementer skal finne sted i september

Vi vet at Apple planlegger lanseringer av en rekke nye enheter før året er omme – inkludert iPhone 13, Apple Watch 7, iPad mini 6, en ny iPad-grunnmodell, oppdaterte AirPods og et par MacBook-modeller – men når blir produktene avslørt?



Ifølge en ny artikkel ført i pennen av DigiTimes, med informasjon basert på kilder innen Apples forsyningskjede, kommer all den nye maskinvaren til å bli lansert i september 2021, via to virtuelle arrangementer som skal strømmes på nett.



Dette vil være en smått uvanlig høstplan for Apples del, om artikkelen medfører riktighet, men det høres likevel ikke helt usannsynlig ut – det er tross alt enklere å produsere et par virtuelle arrangementer, som filmes på forhånd uten publikum, enn faktiske evenementer i full skala i en fysisk messehall.

Slik løste Apple det i fjor

Apple har tradisjonelt hatt mye på hjertet i den siste tredjedelen av årene som har gått, og det hele pleier å starte med en ny iPhone-modell i september. Fjorårets lansering ble dog negativt påvirket av den pågående pandemien.



Vi fikk Apple Watch 6 i september 2020, mens iPhone 12 kom måneden etter, i oktober. Så, i november, introduserte Apple M1-prosessoren og de første maskinene som tok den i bruk: MacBook Air, Mac mini og 13-tommersutgaven av MacBook Pro.



Hvis den nye artikkelen treffer blink med sine spådommer, kommer Apple til å prøve å få plass til en lignende mengde annonseringer innad et langt kortere tidsrom – det blir en hektisk periode, men vi lover at vi skal være på plass med all relevant informasjon.

Det kan bli hardt for Apple med to arrangementer i september

iPhone 12 mini (Image credit: TechRadar)

DigiTimes pleier å være ha god treffprosent på spådommer basert på informasjon fra Apples forsyningskjede, men treffprosenten er ikke hundre prosent – og per nå høres det svært ambisiøst ut å dytte alt ut døra i september.



Selv om det ikke nødvendigvis trenger å være overstadig vanskelig å raske sammen et par virtuelle presentasjoner til den første høstmåneden – videoproduksjonen kan ha vært gående kontinuerlig gjennom året, i takt med at maskinvaren ble ferdigstilt – så er det likevel svært mye logistikk som skal klaffe om så mange produkter skal lanseres nærmest samtidig.



Det er snakk om en storstilt mengde informasjon som skal forandres på Apples hjemmesider, enorme mengder enheter i frakt som skal treffe perfekt og ingeniørbragder som skal snevres inn til ferdige produkter. Det ville i så fall vært Apples travleste september noensinne, samtidig som selskapet (i likhet med alle andre) fortsatt sliter med en økt belastning på grunn av pandemien. Velger man heller å spre lanseringene utover, kjøper man seg langt mer tid til å takle uforutsette problemer.



Samtidig hadde det selvsagt vært hyggelig om Apple klarer å overraske. Som nevnt av MacRumors, ville et hektisk lanseringsvindu klart å få med seg Back to School-kampanjene – og om maskinvaren allerede er ferdigstilt i september, så kan det være at Tim Cook og resten av Apple-gjengen føler de like gjerne kan få det unnagjort, først som sist.

Kilde: AppleInsider