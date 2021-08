2021-utgavene av MacBook Pro på 14 og 16 tommer masseproduseres nå, ifølge rykter

Apple har satt i gang masseproduksjonen av de nye MacBook Pro-maskinene på 14 og 16 tommer – det er i alle fall konklusjonen til ryktemølle.



Nyheten stammer fra en DigiTimes-artikkel (bak betalingsmur), som også ble omtalt av MacRumors. Nettstedet mener å vite at størrelsen på utsendelser av MacBook Pro-maskiner forventes å nå 600 000 til 800 000 enheter innen slutten av november.

Apple forventes å avsløre de nye laptopene enten i oktober eller november, så dette betyr teoretisk sett at alt går som planlagt når det gjelder å få de nydesignede MacBook Pro-modellene ut døra og i butikkhyllene innen slutten av året – gitt at planen er å ha god tilgjengelighet av de nye maskinene rett i etterkant av lanseringen.



De nye bærbare maskinene forventes å inneha en rekke nyvinninger, og noen av de største forandringene kontra de eldre modellene inkluderer en forbedret prosessor (etter sigende skal dette være M1X, men navnet er fortsatt usikkert) samt en fjong ny Mini LED-skjerm.



Man tror også at Apple kommer til å gå tilbake til MagSafe-lading og at selskapet har bestemt seg for å bruke et flatere design enn tidligere (færre kurver i chassiset). Når det gjelder andre oppgraderinger så skal webkameraet nå klare 1080p (endelig, vil nok mange si.) Det går også rykter om at Touch Bar-stripen over tastaturet er på vei bort (i alle fall i enkelte modeller), og det kan til og med hende at vi kan konfigurere MBP-maskinene med 64 GB RAM (akkurat på dette punktet er ryktemølla noe usikker.)

For og i mot

I det siste har vi hørt bekymringsverdig summing fra diverse kilder om at nye MacBook Pro ikke kommer til å rekke den planlagte 2021-lanseringen, men nå ser det ut til at mange har snudd, og mener at Apple er i rute.



Denne ferske DigiTimes-artikkelen støtter uttalelsene fra den kjente Apple-kilden Ming-Chi Kuo, om at tredje kvartal skulle innebære starten på masseproduksjonen av de nye maskinene, og at Apple fortsatt er i rute med tanke på lansering i slutten av 2021 (oktober eller november.) En helt ny oppføring hos EEC (Eurasian Economic Commission) er mer vann på mølla om at et par nye Apple-laptoper nå klargjøres for lansering, hvilket bør referere til de to MacBook Pro-modellene (det er ingen andre maskiner vi vet er på vei.)



Kort sagt vitner de fleste beviser om at de nye MacBook Pro-modellene kommer til å bli være å finne i butikkene senere i år, på tross av at enkelte profeter har sådd tvil om lanseringsvinduet. Årsaken til utsettelsesryktene skal være bekymringer rundt produksjonsnivået på Mini LED-panelene (noe Apple skal ha kontroll på, ifølge en annen DigiTimes-artikkel omtalt av MacRumors tidligere denne måneden.)



Siden de nye maskinene skal ha såpass mye nytt å tilby, og særlig at skjermen skal være såpass god, så forventes det at nye MacBook Pro kommer til å gå som varmt hvetebrød, så det er godt å høre at produksjonsnivået potensielt ligger såpass høyt. Er vi heldige er det maskiner nok til alle når Apple lanserer de nye modellene.