Apple kan måtte skrote Lightning til fordel for USB-C i kommende iPhone-modeller

Apple kan bli tvunget til å gi seg med Lightning-inngangen i fremtidige iPhone-modeller, hvis et nytt lovforslag i EU-kommisjonen går gjennom.



En kilde sa i en samtale med Reuters at EU ønsker å introdusere en universell ladestandard for smarttelefoner, for å minske forvirringen blant forbrukere, samt å prøve å kutte ned på elektronisk avfall.



Det ovennevnte er per nå ikke bekreftet, men kilden sier at EU-kommisjonen er i ferd med å lage et lovforslag, og at det forventes at dette blir introdusert i september 2021.

Hvis lovforslaget går gjennom vil Apple, om de ønsker å selge smarttelefoner i Europa, måtte følge lovverket, og dermed bruke en ladeteknologi som ligner Android-løsninger.



Det er ingen garantier for at EU kommer til å velge USB-C som standardpluggen, men det har tidligere vært ymtet om at det nettopp er denne typen teknologi som de europeiske styremaktene ser for seg at skal bli normen i fremtidige smarttelefoner, siden den allerede er såpass utbredt blant dagens Android-telefoner.



Siden forslaget etter sigende skal introduseres i september 2021, så er det nærmest umulig at det vil få noen innvirkning på iPhone 13, en serie telefoner vi regner med blir lansert 14. september, sammen med Apple Watch 7.



Lovverket kan dog bli gjeldende før iPhone 14 lanseres, så muligheten er til stede for at Apple blir pent nødt til å gjøre forandringer i 2022-modellene. Nøyaktig når lovene trer i kraft er per nå uklart, så det blir spennende å se utviklingen innad EU i tiden fremover.



Det er også mulig at et nytt lovverk ikke vil få noen som helst innvirkning på iPhone-modeller, i sær hvis selskapet bestemmer seg for å introdusere modeller helt uten innganger eller utganger i årene som kommer.

Vil Apple komme EU i forkjøpet?

Denne konsepttelefonen fra Oppe har ingen ladeinngang

Det finnes drøssevis av rykter om at Apple for tiden eksperimenterer med tanken om en smarttelefon helt uten porter. Selskapet var en av de første produsentene som vraket hodetelefonutgangen i smarttelefoner, så det er ikke utenkelig at Apple kommer til å bli den første produsenten som velger å lage en telefon helt uten porter.



Hvis Apple gjør alvor av tanken vil du måtte friske opp batteriet i telefonen via trådløs lading, og det virker ikke helt tilfeldig at Apple i iPhone 12-serien introduserte MagSafe-basert trådløs lading.



Introduksjonen av en helt portløs telefon i nær fremtid vil representere et stort sprang for Apple, siden forbrukere flest, stort sett, velger å bruke tradisjonell kablet lading.



Et rykte som verserte i slutten av 2020 mente å vite at Apple kom til å eksperimentere videre med trådløs lading og mangel på porter i en av iPhone 13-modellene, men det var kun én kilde som hevdet dette, og per nå virker dette temmelig usannsynlig.



Samtidig vil dette være én måte Apple kan løse problematikken på, om EU ønsker å samkjøre lading via USB-C, særlig hvis lovverket ender opp med å dukke opp tidligere enn selskapet har antatt.

