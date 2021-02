Nye Skullcandy-hodetelefoner beviser at støydemping ikke trenger å være dyrt

De beste støydempende hodetelefonene på markedet i dag kan være svært så dyre – men de seneste trådløse klokkene fra Skullcandy beviser at du ikke trenger å slakte sparegrisen for å skaffe deg alenetid med musikalsk godlyd.



Skullcandy Hesh ANC ble lansert i dag, og koster bare 1299 kroner, hvilket er en langt rimeligere pris enn det man må ut med for toppmodeller som Sony WH-1000XM4 og Bose NCH 700 – perfekt om hodetelefon-budsjettet for tiden er knapt.

På tross av den relativt lave prisen har ikke Skullcandy firet på spesifikasjonene med Hesh ANC. De har til og med en innebygget Tile-brikke, slik at du kan spore opp hodetelefonene om du glemmer de et sted.

Billig konkurrent

Batteritiden på 22 timer er også riktig så respektabel, gitt prisen, og støtte for Bluetooth 5 gjør at disse trådløse hodetelefonene bør ha en stabil tilkopling til telefonen eller nettbrettet.



Man får også med en minijackinngang, noe som betyr at du kan høre på musikk selv om du går tom for batteri (eller bare bruke hodetelefonene som vanlige gammeldagse varianter.) Dette er for eksempel noe man ikke har muligheten til om man bruker Apple AirPods Max, som for øvrig koster drøye fem ganger så mye som Skullcandy Hesh ANC.

Støydempingen fungerer ved at de fire mikrofonene i hodesettet tar opp omkringliggende lyd og kansellerer denne ved å spille lyd i motsatt fase i høyttalerelementene, men man kan også slå på en såkalt ambient-modus, noe som gjør at man raskt kan få tilbake lyden utenfor, om man ønsker det.

Hva med lyden? Inne i klokkene finner man elementer på 40 mm, noe som burde klare å produsere kraftige toner.



Dessverre har vi ikke tidligere vært spesielt imponerte over tidligere støydempende modeller fra selskapet, som eksempelvis Skullcandy Venue – men problemet lå aldri i lydkvaliteten.

Vi ble faktisk positivt overrasket over det varme og velbalanserte lydbildet. Problemområdet var snarere en ustabil trådløs tilkopling.



Siden Skullcandy Hesh ANC har støtte for Bluetooth 5 regner vi med at dette problemet har blitt fikset på – og hvis lyden er like god som i tidligere modeller kan disse hodetelefonene virkelig by på en utfordring for de mer etablerte aktørene, og potensielt være et godt valg for alle som er ute etter rimeligere støydempende hodetelefoner.