Nye Mac mini (2020): lanseringsdato, pris og spesifikasjoner

Nye Mac mini (2020) ble avslørt under Apples One More Thing-evenement. Den nye maskinen er visuelt ganske lik de foregående modellen, men Apple har kommet med noen relativt dristige påstander om den nye innmaten, nemlig at den nye maskinen skal ha opptil tre ganger raskere CPU-ytelse enn forrige Mac mini-modell, og opptil seks ganger så rask grafikkytelse.



Dette takket være den nye integrerte M1-brikken, en såkalt SoC (system on a chip), som debuterer med nye Mac mini, sammen med nye MacBook Air (2020) og nye MacBook Pro 13" (2020), som også nettopp ble annonsert.

Ifølge Apple kan nye Mac mini med denne nye prosessoren kompilere Xcode opp til tre ganger raskere, spille avanserte spill og rendre kompliserte Final Cut Pro-scener langt raskere enn den foregående modellen – samtidig som den fortsatt er imponerende liten og kompakt. Her er alt vi vet om nye Mac mini per nå.

Nye Mac mini (2020) kommer med macOS 11 Big Sur ferdig installert. Dette er den nyeste versjonen av Apples operativsystem, og er bygget med tanke på å dra full nytte av den nye M1-prosessoren som sitter i nye Mac mini.

Det aller viktigste

Hva er det? Den nye Mac mini-modellen fra Apple

Den nye Mac mini-modellen fra Apple Når er den tilgjengelig? Kan bestilles nå, leveres fra neste uke

Kan bestilles nå, leveres fra neste uke Hvor mye koster den? 8990 kroner

Nye Mac mini (2020), pris

Når det gjelder prisen, så får man den billigste Mac mini-grunnmodellen, med 8 GB RAM og 256 GB lagringsplass, for 8990 kroner.



Den andre grunnmodellen, med 8 GB RAM og 512 GB lagringsplass går for 11 490. Begge modellene har samme M1-prosessor.



Dette er billigere enn 2018-varianten av Mac mini gikk for, som kostet 10 490 kroner ved lansering. Denne oppdaterte varianten av Mac mini koster ikke bare mindre, men gir også en langt større oppgradering enn ved forrige lansering, som i bunn og grunn kun gav oss dobbelt mengde med minne for samme pris.

Nye Mac mini (2020), lanseringsdato

Vi fikk nesten bakoversveis av at nye Mac mini ble avslørt nå, gitt at minidatamaskinen ble oppdatert for bare knappe sju måneder siden. I mars 2020, ved forrige oppdatering av maskinen, følte vi at spesifikasjonene som ble presentert ikke klarte å forsvare prisen, så vi krysser fingrene for denne nye M1-baserte modellen.



Nye Mac mini (2020) kan kjøpes nå (forhåndsbestilling var mulig ved lansering 10. november), og maskinene har per nå en forventet leveringstid på omlag en uke (de første maskinene sendes ut i uke 47.)

Nye Mac mini (2020), spesifikasjoner

Den store overskriften under lanseringen av nye Mac mini er at maskinen nå tar i bruke Apples egenproduserte silisium, nemlig M1, en ny SoC, hvilket vil si en alt-i-et-løsning med en prosessordel på åtte kjerner, I/O-del, sikkerhetsmodul og mye mer.



Apple kommer med store påstander, og lover at M1 kommer til å kunne tilby verdens beste CPU-ytelse per watt. M1-brikken har en CPU-del på åtte kjerner der fire av disse vil være høyytelseskjerner og fire høyeffektivitetskjerner, slik at man får en kombinasjon av god ytelse og strømgjerrighet. Apple hevder videre at oppgaver kan prosesseres nesten tre ganger raskere på den nye maskinen kontra den foregående Mac mini-modellen.



Spillytelse ble også nevnt. Hvis du av en eller annen grunn prøvde å spille på din gamle Mac mini, så kan denne nye maskinen til sammenligning klare opptil fire ganger bedre ytelse i enkelte spill med M1.



I tillegg, hvilket er gode nyheter for grafiske designere og videoprodusenter, loves det også at rendring i Final Cut Pro X skal være opptil seks ganger raskere enn på foregående modeller; og per nå støttes også opptil to skjermer (en med en oppløsning opptil 6K ved 60 Hz via Thunderbolt, og en med opptil 4K-oppløsning ved 60 Hz via HDMI 2.0.)

Som nevnt ovenfor har grunnmodellen i nye Mac mini (2020) Apples M1-brikke, som inneholder blant annet en CPU på åtte kjerner, samt en GPU, også denne med åtte kjerner, 8 GB RAM og 256 GB SSD-lagring.



Den andre grunnmodellen har de samme spesifikasjonene, men dobler lagringen til 512 GB. Det er den eneste forskjellen.



Du kan også skreddersy disse grunnmodellene med opptil 16 GB RAM og opptil 2 TB lagring.



Når det gjelder innganger og utganger får du en Ethernet-port, to Thunderbolt-porter, HDMI, to USB-porter og en 3,5 mm-lydutgang til eksempelvis hodetelefoner.