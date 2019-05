Nye detaljer har dukket opp om Huaweis planlagte alternativ til Google Play Store

Etter at Google droppet støtten for Android i fremtidige Huawei-telefoner, har det kinesiske selskapet blitt stående igjen med et stort problem: hvordan skal de gi brukerne tilgang til alle appene som er så essensielle for den moderne smarttelefonopplevelsen?

Huaweis visjon er å videreutvikle sitt eget App Gallery, og Bloomberg melder at de nå jobber med å overbevise utviklere og mobiloperatører om å bli med på planene.

Huawei skal være villige til å dele en stor del av inntektene med operatørene mot at appbutikken blir installert på nye telefoner, men det er usikkert om dette vil gjelde alle nye telefoner eller kun Huaweis sine.

Selskapet oppfordrer også apputviklere til å lage apper for plattformen deres, og lokker med eksponering for det vanskelige kinesiske markedet ved siden av å skryte av den gode maskinvaren og grafiske ytelsen.

Blir alle med?

Huawei tilbyr til og med programvare som gjør det enklere for utviklere å tilpasse apper til Huaweis telefoner. Det skal imidlertid sies at Microsoft tilbød det samme for sin Windows Phone-plattform, uten at det hjalp nevneverdig på salget av slike telefoner.

Huawei har en stadig vanskeligere oppgave foran seg: selv om de kan overbevise nok utviklere til å satse på deres plattform, må de samtidig også selge nok telefoner til at det blir attraktiv for utviklere å fortsette å oppdatere appene sine og utvikle nye.

Det er nok ikke umulig, men det vil kreve mye jobb, og ikke minst penger, for å komme i mål.

Kilde: 9to5Google