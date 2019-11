Google kutter Huaweis tilgang til app- og sikkerhetsoppdateringer i Android

Oppdatert: Mens situasjonene for Huaweis fremtidige telefoner er usikkert, har Google i hvert fall nå lovet at de skal fortsette å tilby app- og sikkerhetsoppdateringer til eksisterende telefoner gjennom Play Store.

Det har i dag blitt kjent at Google stenger Huaweis tilgang til mange av kjernefunksjonene i Android, inkludert Google Play Store, Gmail, søk og Chrome.

I praksis er Huawei begrenset til å bruke kun den delen av Android som er åpen kildekode under Android Open Source Projekt (AOSP).

Huawei har altså ikke lenger mulighet til å integrere Googles egne apper og tjenester i fremtidig produkter. Imidlertid har Google i ettertid bekreftet på Twitter at de skal fortsette å levere sikkerhetsoppdateringer til eksisterende telefoner:

For Huawei users' questions regarding our steps to comply w/ the recent US government actions: We assure you while we are complying with all US gov't requirements, services like Google Play & security from Google Play Protect will keep functioning on your existing Huawei device.May 20, 2019