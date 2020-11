Ny MacBook på vei? Apple arrangerer «One more thing»-evenement i november

Apple har sendt oss en digital invitasjon til et kommende virtuelt lanseringevenement den 10. november, noe som nær sagt garanterer at selskapets siste avsløring kommer til å være et nytt knippe MacBook-maskiner – kanskje også den etterlengtede 12-tommersvarianten med ARM-prosessor.

(Image credit: Apple)

Invitasjonen, som på kryptisk vis begynner med det klassiske Jobs-sitatet «one more thing», har begrenset med annen informasjon, rent bortsett fra datoen og tidspunktet det hele skal finne sted: 10. november, klokka 19:00.



Gitt at den nye iPhone 12-serien allerede har blitt annonsert, og at ryktemølla har vært veldig opptatt med den nye MacBook-maskinen på 12 tommer i det siste, så er det svært mye som tyder på at dette er nyheten vi alle har ventet på. Men, det kan selvsagt også være en tilstelning i anledning noe helt nytt og ukjent – AirTags, for eksempel, som det lenge har gått rykter om.

Får vi endelig en ARM-basert MacBook?

Apple har allerede ved flere anledninger sagt at deres MacBook-maskiner skal være på vei bort fra Intel, og at disse skal over på egenprodusert silisium basert på ARM-arkitekturen. Mye har blitt sagt om ARM-prosessorene i de senere år, særlig siden litt større enheter begynner å ta i bruk RISC-CPU-ene, for eksempel Windows 10-systemer som Lenovo Flex 5G.

ARM-arkitekturen har for det meste hatt tilholdssted i mobile enheter, og har fungert som hoveddelen i et vell av mobiltelefoner og nettbrett de siste årene, så hovedfokuset har gjerne vært strømgjerrighet, samtidig som de tradisjonelt ikke har hatt like høy ytelse som CPU-er fra eksempelvis Intel og AMD.

Apples overgang til ARM kan forandre på dette ved å legge enorme ressurser og ekspertise bak utviklingen av en enda mer habil prosessor som samtidig er laget for strømgjerrighet og lette og bærbare enheter.

Siden ARM-systemer vi har sett fra andre produsenter har vært lovende – men ikke helt har klart å være konkurransedyktige – kan Apples satsning på ARM være revolusjonerende innen CPU-verdenen. Hvis de klarer brasene, og lager en konkurransedyktig prosessor, kan dette bety en langt lavere pris for MacBook-maskiner over hele ytelsesspekteret, noe som i seg selv vil være en stor seier for Apple.

Det gjenstår å se hvor stor suksess Apple har med sitt første ARM-forsøk, men det er verdt å håpe på at vi får et godt inntrykk av MacBooks fremtid neste uke.

One More Thing-arrangementet kan også inneholde avsløringen av noe vi har hørt rykter om i årevis, nemlig AirTags. Dette er Tile-aktig tilbehør du kan feste på diverse objekter, slik at du kan spore disse via Apple-enheter.

Vi forventet at disse sporingsenhetene skulle komme ut tidligere i år, gitt at referanser til AirTags dukket opp i iOS 14-kode for en god stund siden, men når både evenementet som avslørte Apple Watch 6 og evenementet som avslørte iPhone 12 i oktober kom og gikk uten at AirTags ble nevnt regnet vi med at Apple ville vente med nyvinningen til neste år. One More Thing-arrangementet vil etter all sannsynlighet være siste mulighet til å avsløre AirTags for Apple.

Selv om hovedtrekkplasteret under arrangementet potensielt vil være den ARM-baserte MacBook-maskinen så kan likevel AirTags slenges med som en bonus. Uansett hva Apple har planlagt, så finner vi ut av det hele neste uke.