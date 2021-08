Nvidias DLSS-magi gjør endelig «Red Dead Redemption 2» spillbart i 8K med RTX 3090

Vår 8K-testrigg Hovedkort: Asus ROG STRIX Z390-E GAMING

CPU-kjøler: Noctua NH-U14S

Kabinettvifter: Noctua NF-A14 PWM Chromax 140mm

Prosessor: Intel Core i9-9900K, 8 Cores / 16 Threads

Skjermkort: Nvidia GeForce RTX 3090

Lagring: 500 GB Samsung 970 EVO Plus M.2 PCIe, 2 TB Samsung 860 QVO

Strømforsyning: Corsair RM850x 80 PLUS Gold 850W PSU

Kabinett: Fractal Design Vector RS Tempered Glass

RAM: Corsair Vengeance LPX 32 GB DDR4 3600MHz

Skjerm: Dell UltraSharp UP3218K

Selv nå, snart to år etter lansering, er «Red Dead Redemption 2» et av de mest imponerende spillene, rent grafisk – særlig om man spiller det på PC. Siden den seneste oppdateringen inkluderte støtte for Nvidias DLSS-teknologi gikk vi tilbake til cowboy-land for å prøve å finne ut om spillet nå endelig er faktisk mulig å kjøre i 8K.



2019 var første gang vi prøvde å kjøre «Red Dead Redemption 2» i 8K med vårt 8K-testsystem, som den gang hadde et Nvidia Titan RTX-skjermkort (kostet opprinnelig nærmere 27 000 kroner.) På den tiden var dette det kraftigste skjermkortet Nvidia hadde på markedet.



Resultatene var nedslående, for å si det mildt. Med alle innstillinger satt på det høyeste klarte vi å kjøre «Red Dead Redemption 2» i 18,65 FPS (i snitt) ved 7680 x 4320.



Når vi nå returnerer til spillet, med ny maskinvare, hadde vi store forhåpninger om at det ville være mulig å et mer spillbart antall bilder i sekunder. For det første har spillet hatt mang en oppdatering siden forrige gang vi prøvde det i 8K, der mange har vært fokuserte på å gjøre ytelsen bedre – inkludert den seneste oppdateringen, som legger til støtte for DLSS.



For det andre har vi erstattet Nvidia Titan RTX-kortet med et nyere Nvidia GeForce RTX 3090-kort. Selv om dette skjermkortet på papiret skal være billigere enn Titan RTX, så er ytelsen langt bedre, takket være de store arkitektoniske forbedringene Nvidia har implementert i RTX 3000-serien.



Vi har prøvd en rekke spill, i et forsøk på å finne ut hvordan RTX 3090 klarer seg i 8K kontra Titan RTX, og jevnt over klarer RTX 3090 å imponere når det gjelder antall bilder i sekundet.

I «Red Dead Redemption 2» klarte Titan RTX for eksempel bare 18,65 FPS, med alle innstillingene satt til det høyeste, milevis unna 60 FPS, som vi regner som et minimum for spilling på PC nå til dags, særlig om man tar i bruk skjermkort fra toppsjiktet.



RTX 3090 klarte seg bedre, men ikke voldsomt mye bedre, med sine 19,02 FPS ved en test utført tidligere i år. Etter den nye oppdateringen ble det dog andre boller. Per nå klarer RTX 3090 25,3 FPS med DLSS slått av, og alle innstillingene på det høyeste. Dette bykset i ytelse kan vi antageligvis takke spilloppdateringer og driveroppdateringer for.



Siden grunnytelsen nå er såpass bra fikk vi plutselig forhåpninger om at «Red Dead Redemption 2» ved 8K faktisk kunne være mulig.

Drahjelp fra DLSS

Grunnen til at vi prøvde «Red Dead Redemption 2» ved 8K nok en gang er at spillet nå støtter DLSS. Dette er en forkortelse for «Deep Learning Super Sampling», og er en teknologi som bruker de såkalte tensorkjernene i Nvidias GeForce RTX-kort til å oppskalere oppløsningen man bruker i spill.



Takket være maskinlæring og AI kan man eksempelvis kjøre et spill i 2560 × 1440 (1440p), og oppskalere dette til 3840 × 2160 (4K) – eller høyere. Idéen er at den oppskalerte varianten prøver å legge seg på et kvalitetsnivå som ligner den faktiske oppløsningen, men siden skjermkortet i praksis bare må jobbe med den lavere oppløsningen, så trenger det ikke å slite seg helt ut.



Dette kan gjøre at mindre kraftige GPU-er kan takle høyere oppløsninger, og at de gjeveste kortene kan heve antallet bilder i sekundet, og få en bunnsolid bilderate som aldri går under et visst minimumsnivå.



Vi har testet DLSS i en rekke spill og blitt svært imponerte over resultatene. Selv om det er merkbare forskjeller mellom et oppskalert spill som bruker DLSS og et spill som faktisk kjører i oppløsningen man ser på skjermen, så er det sjeldent at forskjellene innebærer stygge feil eller noe man henger seg opp i. Samtidig gjør dette at man får bedre ytelse, og når ting flyter godt, så er opplevelsen av grafikken gjerne langt bedre. Med bedre ytelse får man også muligheten til å slå på effekter som ray tracing, hvilket maskinen din kanskje har hatt problemer med tidligere.

Vi var med andre ord interesserte i å finne ut hvor stor forskjell DLSS utgjorde i «Red Dead Redemption 2», særlig i svært høye oppløsninger som 8K. Som vanlig spilte vi på vår 8K-gamingskjerm, som vi har fått fra Chillblast, sammen med Dells UltraSharp IP3218K. I rubrikken over har vi listet opp alle komponentene i testriggen vår, hvis du vil se nøyaktig hva vi brukte.



Etter at vi klarte å komme oss opp i 25,3 FPS ved 8K med alle innstillingene satt til det høyeste, men med DLSS slått av; prøvde vi en runde med alle innstillingene satt til det samme, men med DLSS satt til «auto». Resultatene var overveldende. Spillet kjørte i snitt i 50 FPS – i praksis en dobling av antall bilder i sekundet.



Selv om vi ikke helt klarte å komme oss opp i 60 FPS er det ingen tvil om at spillet nå var spillbart i 8K, noe det på ingen måte var uten DLSS – noe som viser nettopp hvor mye DLSS kan ha å si.



Minimumantallet FPS gikk også opp fra 21,5 til 29,7, mens maksimumantallet FPS ble doblet, og gikk fra 31,3 FPS til 62,2 FPS. Dette hoppet viste oss at 60 FPS i snitt ved 8K ville være innenfor rekkevidde, gitt litt fikling med innstillingene – noe som for bare noen måneder siden ville vært uhørt.



Rent grafisk så det hele vidunderlig ut, men detaljnivået på objekter som befant seg langt unna fikk seg en liten støyt. Det må selvfølgelig også sies at «Red Dead Redemption 2», i likhet med de fleste andre spill, ikke er laget med tanke på 8K-oppløsningen, så teksturene vil i mange tilfeller ikke dra stor nytte av den ekstreme mengden piksler, men det er liten tvil om at DLSS likevel imponerte her.

«Red Dead Redemption 2» kan dra nytte av flere forskjellige DLSS-moduser, så neste punkt på programmet var den såkalte kvalitetsmodusen. Denne prioriterer grafisk kvalitet over ytelse, slik at man i praksis får litt færre «feil» i det visuelle, men samtidig også et mindre imponerende ytelseshopp. Årsaken er at oppløsningen man «starter fra» er høyere. Likevel var ytelsesforbedringen slett ikke ueffen. Vi endte opp på 34,4 FPS i snitt. Det er uten tvil et spillbart nivå, men det lille spranget man får i visuell kvalitet er likevel ikke noe som er verdt nedgangen i ytelse.



Balansert modus prøver å finne et kompromiss mellom bildekvalitet og ytelse, men da vi prøvde det kom endte vi ikke høyere enn 38,4, noe som føles litt i overkant vektet mot visuell kvalitet kontra ytelse.

Til slutt kan vi nevne de to modusene som gir en best ytelse. Vi prøvde først «ultra performance», og endte opp på 50,3 FPS, noe som ymter om at auto-modusen er vektet mot ytelse, særlig når man virkelig prøver å gå for ekstremoppløsninger som 8K.



Siden vi kom såpass nære 60 FPS med alt satt til det høyeste følte vi at vi burde prøve å komme helt i mål ved å flikke litt på enkelte innstillinger, og sluttresultatet ble faktisk at vi klarte å nå det magiske tallet.



Dette er et svært spennende resultat, gitt at det virkelig viser hvor ekstremt mye DLSS kan ha å si om man gamer i høyere oppløsninger som 8K. Som mange av oss hadde forhåpninger om, så vil dette i praksis si at 7680 × 4320 er en oppløsning som er innenfor rekkevidde i spill i nær fremtid.