Nå er YouTube Kids lansert i Norge

Googles spesialtilpassede YouTube-app for barn ble lansert i USA allerede i 2015, men i dag melder selskapet i en pressemelding at appen også er lansert i Norge.

YouTube Kids er en begrenset utgave av den vanlige YouTube-appen som er ment å kun gi tilgang til innhold som passer for barn.

Innholdet blir organisert i de fire kategoriene programmer, musikk, læring og utforsk, og Google har også inngått partnerskap med en rekke innholdstilbydere, og i appen finner du dermed spillelister blant annet fra den norske stiftelsen Barnevakten.

– Vi er veldig glade for å lansere YouTube Kids i Norge. YouTube Kids-appen er bygget opp spesifikt med foreldre og barn som målgruppe, for å gjøre det enkelt å få tilgang på godt videoinnhold om temaene de ønsker å utforske. Dette er en separat og tryggere strømmetjeneste for barn, med en hel rekke foreldrekontroller som gjør det mulig å skreddersy opplevelsen slik at den blir riktig for hver enkelt barnefamilie, sier europeisk sjef for læring og familie på YouTube, Greg Dray, i en pressemelding fra selskapet.

Gir foreldrene kontrollen

Appen er i utgangspunktet gratis og inneholder dermed reklame, men hvis du har YouTube Premium-konto blir reklamen deaktivert. Google forsikrer også i pressemeldingen om at all reklame er tydelig merket, og at den er manuelt godkjent for å sikre at den er passende for barn og overholder selskapets annonseregler.

Du trenger ikke opprette egne kontoer for barna for at de skal kunne bruke appen. I stedet logger du inn med din egen konto, og oppretter brukerprofiler for hvert av barna. Så kan du velge hva slags tilgang barna skal ha. Du kan for eksempel velge å deaktivere søk helt slik at barna kun får tilgang til det kuraterte innholdet til Google, og du kan også velge å kun gi tilgang til innhold du selv har godkjent. I tillegg kan du legge inn en begrensing på skjermtid, slik at appen låser seg etter for eksempel 30 minutter.

YouTube Kids-appen er tilgjengelig for Android og iOS nå.