Moto G9 Power har et større batteri enn noen annen vanlig smarttelefon

Noen av de lengstlevende smarttelefonbatteriene man finner i vanlige modeller er på 5000 mAh, og det er generelt det største man kan oppdrive – nå har Motorola planer om å sprenge grensene med lanseringen av nye Moto G9 Power.



Moto G9 Power er den tredje smarttelefonen i selskapets Moto G9-serie, og i likhet med forgjengerne G8 Power og G7 Power har den nye telefonen fått sitt navn nettopp på grunn av det store batteriet. De to førstnevnte har imidlertid «kun» et batteri på 5000 mAh, mens Moto G9 Power virkelig utvider batteritidhorisonten med hele 6000 mAh.

Dette vil nærmest garantere at telefonen vil vare i evigheter mellom ladingene (selv om det kan gjøre at vekten på enheten vil bli noe høyere.)



De eneste andre telefonene som har batterier på denne størrelsen er modeller i det såkalte «rugged»-segmentet, telefoner beregnet på røff bruk som tåler for eksempel vanskelige arbeidssituasjoner. Dette er med andre ord ikke hverdagstelefoner, og er ofte bulkete og store, mens Moto G9 Power er en helt vanlig smarttelefon. Noe som vil si at dette antageligvis er telefonen med størst batteri – som det er sannsynlig at du har på ønskelista.



Moto G9 Power kan imidlertid by på mer enn bare et enormt batteri og en god pris, for den har virkelig en snill prislapp, om en skal dømme etter forgjengerne, og prisen den har fått i Storbrittania og USA. Det er snakk om skarve $230, eller 2150 kroner. I Norge blir den nok noe dyrere, men fjorårets modell G8 Power koster per nå på drøye 2300 kroner.

Rimelig råtass

Når det gjelder andre spesifikasjoner har Moto G9 Power en skjerm på 6,8 tommer med en såkalt HD+-oppløsning. Motorola har ikke informert om oppdateringsfrekvens, derfor regner vi med at det er snakk om et vanlig panel på 60 Hz. Skjermen har et lite hull øverst i venstre hjørne som huser selfiekameraet.



Dette skal ha en oppløsning på 16 MP, og på baksiden finner man tre kameraer på henholdsvis 64 MP, f/1,8 (hovedkamera), 2 MP, f/2,4 (makro) og 2 MP, f/2,4 (dybdesensor). Det er en voldsomt bra oppløsning til å sitte i en budsjettelefon.

Det hele styres av en Snapdragon 662-prosessor, som riktignok ikke er den kraftigste karen, men som er helt vanlig, gitt prisen. Med på kjøpet får man også 4 GB RAM og 128 GB lagringsplass, men du kan utvide sistnevnte med opptil 512 GB via et microSD-kort. 5G får man derimot ikke, men det gjør man heller ikke i noen av de eksisterende G9-modellene.



Som nevnt er altså batteriet på hele 6000 mAh, og Motorola mener å vite at dette bør holde til opptil 60 timers bruk. Dette er noe vi håper å kunne bekrefte når vi får telefonen i hende og gjør våre egne tester. Ladingen er dog kun på 20 watt, noe som ikke er enormt raskt, så det kan fort ta litt tid å lade fra 0 til 100.

Vi kommer til å utføre en fullstendig test av hele enheten så fort det lar seg gjøre. Hvis Moto G8 er noe å dømme etter kan det også være at vi etter hvert får en Moto G9 Power Lite også, noe som kan gi oss et enormt batteri til en enda snillere pris, så kryss gjerne fingrene sammen med mens vi venter.