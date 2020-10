Moto G9 ble nettopp lansert – men ikke i Norge riktig ennå

Motorola er tilbake med Moto G9, en ny modell i den kjente midtsjiktsserien Moto G – men akkurat nå er telefonen kun tilgjengelig i India, så resten av oss må smøre oss med tålmodighet før vi får modellen i hende.



Detaljer om telefonen og de ulike variantene har nådd eteren i de siste ukene, men nå er alt offisielt. Moto G9 har en Snapdragon 662, 4 GB RAM og 64 GB lagring (som man kan ekspandere via et microSD-kort.)



Med andre ord er dette helt klart en en telefon uten den mest imponerende innmaten, men batteriet på 5000 mAh er helt klart større enn snittet. Telefonen har også en LCD-skjerm på 6,5 tommer og en oppløsning på 1600 x 720 som bare skjemmes av et lite tåreformet hakk sentrert på toppen.

Skal man ta bilder har man et trekamerasystem til rådighet der man får et hovedkamera på 48 MP, en dybdesensor på 2 MP og et makrokamera på 2 MP; mens selfiekameraet er ganske standard, på 8 MP. Ikke forvent deg mirakler, men de burde klare å gjøre en ålreit jobb.

Hva venter vi på?

Når det gjelder resten av spesifikasjonene, så får man en fingeravtrykkelser på baksiden, en USB-C-port på bunnen (som støtter hurtiglading på 20 watt) og en hodetelefonutgang (slik at man kan fortsette å bruke de gode gamle hodetelefonene.) Telefonen selges med Android 10.



Moto G9 kommer til India først, der den blir tilgjengelig enten i såkalt Forest Green eller Sapphire Blue, for 11 499 indiske rupier, eller i underkant av 1400 kroner. Det er verdt å merke seg at vi ikke forventer at telefonen kommer til å selges til 1400 kroner her til lands. Faktisk har den allerede startet å dukke opp i enkelte nettbutikker, og den foreløpige prisen er på omlag 2500 kroner.



I India skal telefonen være tilgjengelig fra 31. august.

Selv om vi ikke har fått noen bekreftet informasjon om internasjonal tilgjengelighet og pris så er det likevel slik at Motorola-telefoner normalt sett lanseres i de fleste markeder rundt om i verden etter hvert, men, ofte med et litt annet navn – modellen som heter bare Moto G9 i India skal ifølge 9to5Google hete Moto G9 Play utenfor India.



Hvis du ikke klarer å vente på Moto G9 er det verdt å merke seg at den nye telefonen faktisk ikke er så forskjellig fra Moto G8, som dukket opp tidligere i år – de ligner veldig på hverandre når det gjelder innmat, men Moto G9 har et vesentlig større batteri (hvis man ikke sammenligner med G8 Power), og en ladehastighet som er omlag dobbelt så rask.