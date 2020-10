Motorola Razr 2020 kan få større batteri og raskere lading enn forgjengeren

Vi forventer at Motorola kommer til å avsløre sin neste brettbare telefon – antakeligvis ved navn Motorola Razr 2020 eller Motorola Razr 2 – den 9. september, men vi har ikke sett så mange lekkasjer eller rykter ennå. Dette kan dog være i ferd med å forandre seg, siden vi nå har hørt rykter om at både batteriet og ladehastigheten kan finne på å bli oppgradert.

Dette er basert på et sertifikat fra TÜV Rheinland-databasen som forteller om et modellnummer som har koplinger til Motorola Razr 2020, ifølge RootMyGalaxy. TÜV Rheinland er et testselskap som gir ut sertifikater som, blant annet, forteller om hvorvidt et produkt holder seg innenfor sikkerhetsstandarder, så det er ikke overraskende at telefonen dukker opp i en slik database før lansering.



Sertifikatet, i dette tilfellet, nevner to batterier, med en kombinert kapasitet på 2633 mAh. En brettbar telefon med to batterier er ikke spesielt uvanlig, og den kombinerte kapasiteten her er såvidt høyere enn de 2510 mAh vi fikk i Motorola Razr 2019.

Raskere og større

Oppføringen nevner også lading på 18 watt, noe som vil være noe høyere enn de 15 wattene vi fikk i den opprinnelige telefonen.

Dette er ikke rare forbedringene, men forandringene minner en del om rykter vi allerede har hørt om telefonen, noe som ymter om en mindre oppgradering av forgjengeren; enten med samme skjerm, på 6,2 tommer, eller en noe større på 6,7 (avhengig av hvilke kilder man tror på), med to kameraer på baksiden (48 MP og 20 MP) og støtte for 5G.



Utseendemessig skal telefonen ha et lignende design som den opprinnelige Motorola Razr, men med noen forbedringer. Hvis Motorola Razr 2020 faktisk skal komme 9. september, er det ikke lenge til at vi får langt mer informasjon om den, og vi kommer selvfølgelig til å følge opp med annonseringen.

Kilde: GSMArena