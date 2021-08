Microsoft Teams får gallerimodus-oppgraderingen vi har ventet på

Microsoft jobber med en liten men velkommen oppgradering for videokonferanseverktøyet Teams, en nyvinning som kommer til å forbedre brukeropplevelsen i større møter.



Ifølge en ny oppføring i veikartet, vil gallerimodusen (som viser møtedeltakere på skjermen i et rutenett på 3 x 3) i Microsoft Teams snart kunne organiseres ved hjelp av sider.



«Når du er i gallerimodus, og det er flere enn ni videostrømmer på skjermen, vil man få tilgang til navigasjonsknapper under galleriet. Du kan bruke disse knappene til å se flere videodeltakere», forklares det i oppføringen.

Den nye funksjonen er fortsatt under utvikling, men bør bli implementert for alle brukere i september.

Tidligere i år fikk Microsoft Teams støtte for opptil 49 videostrømmer på skjermen samtidig, via en mer vidstrakt gallerimodus.



Selv om dette er en fiffig løsning blir man fort lei av å ha så mange videostrømmer oppe, siden hver og én får såpass lite plass å boltre seg på. Man ser rett og slett svært lite av innholdet i videostrømmene, hvis man ikke har en stor skjerm med god oppløsning.



Med den nye sidefunksjonaliteten i gallerimodusen kan nå brukere endelig velge hvilke møtedeltakere som skal være med på skjermen til enhver tid, på en måte som gjør at det blir enklere å se hva som faktisk foregår i videostrømmene.



Det er klart, det vanlige gallerivinduet, med plass til ni mennesker, bør være nok for de fleste vanlige møter, noe som i praksis vil si at sidefunksjonaliteten ikke kommer til å bli mye brukt. Samtidig organiseres det alltids en del virkelig store møter i ny og ne, særlig i større bedrifter, og da kan det være svært kjekt å kunne bla i de fremmøtte.



I fremtiden ser vi for oss at videokonferanseløsninger vil bevege seg mer mot et system der et dynamisk rutenett (med videostrømmer) kan forstørres, forminskes og flyttes på etter eget forgodtbefinnende. Foreløpig ser vi oss godt fornøyde med at gallerimodusen i Teams får en oppgradering.